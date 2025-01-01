يقدّم IBM® SPSS® Advanced Statistics مجموعة شاملة من أدوات التحليل أحادي المتغير ومتعدد المتغيرات، للكشف عن رؤى أعمق من بياناتك، بما في ذلك:

أساليب متقدمة مثل النماذج الخطية العامة (GLM) والنماذج الخطية المعمّمة (GENLIN)، والتي تتيح تحليل البيانات المستمرة والفئوية بدقة.

وتُعد النماذج الخطية المعمّمة المختلطة (GENLINMIXED) مفيدة لتحليل البيانات الهرمية أو بيانات القياسات المتكررة، في حين يوفر انحدار Cox قدرات قوية لتحليل البقاء ونمذجة الوقت حتى وقوع الحدث.

توفر هذه التقنيات المتقدمة المرونة والموثوقية اللازمة لاستكشاف العلاقات المعقدة وتقديم نتائج تحليل إحصائي دقيقة وموثوقة.

يتوفر هذا الوحدة في إصدار SPSS Standard للاستخدام عبر الترخيص التقليدي، وكجزء من IBM SPSS Custom Tables وIBM SPSS Advanced Statistics كوحدة إضافية ضمن باقات الاشتراك.