يقدّم IBM® SPSS® Advanced Statistics مجموعة شاملة من أدوات التحليل أحادي المتغير ومتعدد المتغيرات، للكشف عن رؤى أعمق من بياناتك، بما في ذلك:
يتوفر هذا الوحدة في إصدار SPSS Standard للاستخدام عبر الترخيص التقليدي، وكجزء من IBM SPSS Custom Tables وIBM SPSS Advanced Statistics كوحدة إضافية ضمن باقات الاشتراك.
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صِف العلاقة بين المتغير التابع ومجموعة من المتغيرات المستقلة. طبّق خيارات التصميم والتباين المرنة لتقدير المتوسطات والتباينات واختبار المتوسطات والتنبؤ بها. امزج ووافق بين المتغيرات التنبؤية الفئوية والمستمرة لبناء النماذج. استخدم النماذج الخطية المختلطة لتحقيق دقة أكبر عند التنبؤ بالنتائج غير الخطية. صِغ العشرات من النماذج، بما في ذلك تصميم القطع المنشقة، والنماذج متعددة المستويات مع تغاير التأثيرات الثابتة وتصميم الكتل الكاملة العشوائية.
وفر إطار عمل موحد يتضمن النماذج الخطية الكلاسيكية مع متغيرات تابعة موزعة طبيعيًا، والنماذج اللوجستية والاحتمالية (Probit) للبيانات الثنائية، والنماذج اللوغ-خطية (Loglinear) للبيانات العددية، بالإضافة إلى نماذج مختلفة من نوع الانحدار غير القياسي. طبّق العديد من النماذج الإحصائية العامة، بما في ذلك الانحدار الترتيبي (Ordinal Regression) وانحدار Tweedie وانحدار Poisson وانحدار Gamma والانحدار السلبي ثنائي الحد (Negative Binomial Regression).
أنشئ نماذج للمتوسطات، والتباينات، والتغايرات في البيانات التي تُظهر ارتباطًا وتغيرًا غير ثابت. صِغ العشرات من النماذج، بما في ذلك تصميم القطع المنشقة، والنماذج متعددة المستويات مع تغاير التأثيرات الثابتة وتصميم الكتل الكاملة العشوائية. اختر من بين 11 نوعًا من أنواع التغاير غير المكاني. حسّن الدقة في تحليل بيانات القياسات المتكررة، بما في ذلك الحالات التي يوجد فيها أعداد مختلفة من القياسات المتكررة أو فترات زمنية مختلفة لحالات مختلفة أو كليهما.
وسع نطاق النماذج الخطية المعممة لاستيعاب البيانات الطولية المترابطة والبيانات المجمعة. أنشئ نماذج للارتباطات داخل الموضوعات.
يمكنك الوصول إلى أي نوع من مجموعات البيانات تقريبًا وإدارتها وتحليلها، بما في ذلك بيانات الاستطلاعات أو قواعد بيانات الشركات أو البيانات التي يتم تنزيلها من الويب. نفّذ إجراء GLMM باستخدام القيم الترتيبية لبناء نماذج أكثر دقة عند التنبؤ بالنتائج غير الخطية، مثل تحديد ما إذا كان مستوى رضا العميل يندرج ضمن الفئة المنخفضة أو المتوسطة أو العالية.
اختر من مجموعة مرنة وشاملة من التقنيات لفهم الأحداث النهائية مثل فشل الأجزاء، أو الوفاة، أو معدلات البقاء على قيد الحياة. استخدم تقديرات Kaplan-Meier لقياس طول الفترة الزمنية حتى وقوع الحدث. اختر انحدار Cox، لإجراء انحدار المخاطر النسبية مع استخدام الوقت حتى الاستجابة أو مدة الاستجابة كمتغير تابع.
استمتع بالواجهة البديهية والميزات القوية دون تكلفة.