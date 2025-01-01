الإحصائيات المتقدمة
جرّب Advanced Statistics باستخدام نسخة تجريبية كاملة الميزات من SPSS
جرّب SPSS Statistics مجانًا انظر خيارات التسعير
شاشة المنتج، النمذجة أحادية المتغير ومتعددة المتغيرات
ما الذي يقدمه SPSS Advanced Statistics لأعمالك

يقدّم IBM® SPSS® Advanced Statistics مجموعة شاملة من أدوات التحليل أحادي المتغير ومتعدد المتغيرات، للكشف عن رؤى أعمق من بياناتك، بما في ذلك:

  • أساليب متقدمة مثل النماذج الخطية العامة (GLM) والنماذج الخطية المعمّمة (GENLIN)، والتي تتيح تحليل البيانات المستمرة والفئوية بدقة.
  • وتُعد النماذج الخطية المعمّمة المختلطة (GENLINMIXED) مفيدة لتحليل البيانات الهرمية أو بيانات القياسات المتكررة، في حين يوفر انحدار Cox قدرات قوية لتحليل البقاء ونمذجة الوقت حتى وقوع الحدث.
  • توفر هذه التقنيات المتقدمة المرونة والموثوقية اللازمة لاستكشاف العلاقات المعقدة وتقديم نتائج تحليل إحصائي دقيقة وموثوقة.

يتوفر هذا الوحدة في إصدار SPSS Standard للاستخدام عبر الترخيص التقليدي، وكجزء من IBM SPSS Custom Tables وIBM SPSS Advanced Statistics كوحدة إضافية ضمن باقات الاشتراك.

 

حدِّد موعدًا لمناقشة كيفية دعم IBM SPSS Advanced Statistics لاحتياجات عملك.
شاهد العرض التفاعلي لبرنامج SPSS Statistics
استكشف جميع ميزات المنتج
تسليط الضوء على الميزات
النماذج الخطية العامة (GLM)

صِف العلاقة بين المتغير التابع ومجموعة من المتغيرات المستقلة. طبّق خيارات التصميم والتباين المرنة لتقدير المتوسطات والتباينات واختبار المتوسطات والتنبؤ بها. امزج ووافق بين المتغيرات التنبؤية الفئوية والمستمرة لبناء النماذج. استخدم النماذج الخطية المختلطة لتحقيق دقة أكبر عند التنبؤ بالنتائج غير الخطية. صِغ العشرات من النماذج، بما في ذلك تصميم القطع المنشقة، والنماذج متعددة المستويات مع تغاير التأثيرات الثابتة وتصميم الكتل الكاملة العشوائية.
النماذج الخطية المعممة (GENLIN)

وفر إطار عمل موحد يتضمن النماذج الخطية الكلاسيكية مع متغيرات تابعة موزعة طبيعيًا، والنماذج اللوجستية والاحتمالية (Probit) للبيانات الثنائية، والنماذج اللوغ-خطية (Loglinear) للبيانات العددية، بالإضافة إلى نماذج مختلفة من نوع الانحدار غير القياسي. طبّق العديد من النماذج الإحصائية العامة، بما في ذلك الانحدار الترتيبي (Ordinal Regression) وانحدار Tweedie وانحدار Poisson وانحدار Gamma والانحدار السلبي ثنائي الحد (Negative Binomial Regression).
النماذج الخطية المختلطة أو النماذج الخطية الهرمية (HLM)

أنشئ نماذج للمتوسطات، والتباينات، والتغايرات في البيانات التي تُظهر ارتباطًا وتغيرًا غير ثابت. صِغ العشرات من النماذج، بما في ذلك تصميم القطع المنشقة، والنماذج متعددة المستويات مع تغاير التأثيرات الثابتة وتصميم الكتل الكاملة العشوائية. اختر من بين 11 نوعًا من أنواع التغاير غير المكاني. حسّن الدقة في تحليل بيانات القياسات المتكررة، بما في ذلك الحالات التي يوجد فيها أعداد مختلفة من القياسات المتكررة أو فترات زمنية مختلفة لحالات مختلفة أو كليهما.
إجراءات المعادلات التقديرية المعممة (GEE)

وسع نطاق النماذج الخطية المعممة لاستيعاب البيانات الطولية المترابطة والبيانات المجمعة. أنشئ نماذج للارتباطات داخل الموضوعات.
النماذج الخطية المختلطة المعممة (GLMM)

يمكنك الوصول إلى أي نوع من مجموعات البيانات تقريبًا وإدارتها وتحليلها، بما في ذلك بيانات الاستطلاعات أو قواعد بيانات الشركات أو البيانات التي يتم تنزيلها من الويب. نفّذ إجراء GLMM باستخدام القيم الترتيبية لبناء نماذج أكثر دقة عند التنبؤ بالنتائج غير الخطية، مثل تحديد ما إذا كان مستوى رضا العميل يندرج ضمن الفئة المنخفضة أو المتوسطة أو العالية.
إجراءات تحليل البقاء على قيد الحياة

اختر من مجموعة مرنة وشاملة من التقنيات لفهم الأحداث النهائية مثل فشل الأجزاء، أو الوفاة، أو معدلات البقاء على قيد الحياة. استخدم تقديرات Kaplan-Meier لقياس طول الفترة الزمنية حتى وقوع الحدث. اختر انحدار Cox، لإجراء انحدار المخاطر النسبية مع استخدام الوقت حتى الاستجابة أو مدة الاستجابة كمتغير تابع.
التفاصيل الفنية
متطلبات البرنامج
  • في حالة الأنظمة المحلية: اشترِ إصدار Premium.
  • بالنسبة إلى خطط الاشتراك: اشترِ الإصدار الإضافي Custom Tables وAdvanced Statistics.
 اطَّلِع على قائمة كاملة بمتطلبات البرامج
متطلبات الأجهزة
  • المعالج: 2 جيجاهرتز أو أسرع
  • الشاشة: 1024*768 أو أعلى
  • الذاكرة: 4 جيجابايت من ذاكرة RAM، يوصى بـ 8 جيجابايت من ذاكرة RAM
  • مساحة القرص: 2 جيجابايت أو أكثر
 اطَّلِع على قائمة كاملة بمتطلبات الأجهزة
الخطوات التالية

استمتع بالواجهة البديهية والميزات القوية دون تكلفة.

 جرّب SPSS Statistics مجانًا انظر خيارات التسعير
مزيد من الطرق للاستكشاف استكشف جميع ميزات المنتج التوثيق المجتمع