أجرِ فحوصات تلقائية للبيانات وساهم في تقليل الاعتماد على الفحوصات اليدوية الطويلة والمكرّرة باستخدام إجراء التحقق من صحة البيانات. يمكنك هذا الإجراء من تطبيق القواعد لإجراء عمليات التحقق من البيانات استنادًا إلى مستوى قياس كل متغير، سواء أكان فئويًا أم مستمرًا. بعد ذلك، يمكنك تحديد صلاحية البيانات، واتخاذ قرار بإزالة الحالات المشبوهة أو تصحيحها قبل البدء بالتحليل.