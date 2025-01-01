يبدأ النجاح في المبيعات بفهم الماضي وتحديد مسار واضح للمستقبل، ويساعدك IBM SPSS Statistics على تحقيق ذلك من خلال التنبؤ بالاتجاهات وتحديد الفرص. وباستخدام تقنيات التنبؤ المتقدمة، يتيح لك تحليل بيانات المبيعات السابقة، وتقييم الاتجاهات الرئيسية، وتوقّع النتائج المستقبلية بدقة. سواء كنت تعمل في البيع بالتجزئة، أو التجارة الإلكترونية، أو الاتصالات، أو التصنيع، أو التعليم، فإن SPSS Statistics يزوّدك بالرؤى اللازمة لوضع أهداف واقعية للمبيعات، وتخطيط المخزون، وتحسين تخصيص الموارد. ومن خلال تحويل مجموعات البيانات المعقّدة إلى توقعات دقيقة وقابلة للتنفيذ، يساعدك على دفع عجلة النمو المستدام وتحقيق أهداف عملك بثقة. تُسهم هذه القدرة أيضًا في تعزيز النمو على المدى الطويل من خلال تحسين الكفاءة ورضا العملاء والمركز التنافسي في السوق.

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