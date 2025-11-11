أصبحت سلاسل التوريد العالمية أكثر تعقيدًا وديناميكية وغنية بالبيانات بشكل متزايد. تتجه المؤسسات إلى التحليلات المتقدمة لتحسين العمليات وخفض التكاليف وتعزيز سرعة الاستجابة.

باستخدام IBM SPSS Statistics، يمكن لمتخصصي سلسلة التوريد الاستفادة من النمذجة التنبؤية والتوقعات والتحليل الإحصائي لاتخاذ قرارات قائمة على البيانات في مجالات المشتريات والمخزون والخدمات اللوجستية وتخطيط الطلب. يمكن للمصنِّعين وتجار التجزئة ومقدِّمي الخدمات اللوجستية دمج البيانات التاريخية والمدخلات الفورية والمتغيّرات الخارجية لبناء سلاسل توريد مرنة وسريعة.

من خلال تطبيق التقنيات الإحصائية على مجموعات بيانات متنوعة -مثل أداء المورِّدين ومقاييس النقل والطلب في السوق- يمكِّن IBM SPSS Statistics الفِرق من توقُّع الاضطرابات وتحسين العمليات وتعزيز التخطيط الاستراتيجي.