إصدارات تجارية لـ IBM SPSS Statistics
الحل الإحصائي الشامل المصمم خصوصًا للتطبيقات المهنية المتنوعة.
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رسم توضيحي يعرض الإصدارات التجارية من SPSS Statistics

من البيانات إلى المعارف: ما الجديد في IBM SPSS Statistics 30.0.0.

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الإصدار التجاري من برنامج IBM SPSS Statistics مُصمم للخبراء المتخصصين - سواء في قطاع الأعمال أو الحكومة أو الرعاية الصحية أو العمل الحر. هذا البرنامج هو الحل الأمثل لاكتساب معارف دقيقة وعملية، حيث يُقدم مجموعة واسعة من الإمكانات الإحصائية الفائقة بدءًا من إعداد البيانات وتصورها وحتى التحليلات التنبئية.

 عروض للطلاب والمؤسسات الأكاديمية للطلبة أو أعضاء هيئة التدريس النشطين الذين يتطلعون إلى شراء برنامج IBM SPSS Statistics لاستخدامهم الشخصي بالنسبة إلى المؤسسات الأكاديمية التي تدرس تبني برنامج SPSS Statistics على مستوى المؤسسة
خطط التسعير

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حالات الاستخدام
الحكومة

تحسين خدمات المواطنين وسلامتهم. تقييم مدى الامتثال لدفع الضرائب وتقليل الاحتيال والحد من التهديدات.
الرعاية الصحية والسلامة العامة

تحليل نتائج الدراسات الوبائية واستكشاف النتائج الصحية ونمذجة الاستفادة من خدمات الرعاية الصحية.
البيع بالتجزئة والتجارة الإلكترونية

خصص جهودك التسويقية، وقدّر قيمة منتجك التي سيحصل عليها العملاء طوال فترة استخدامه، وعزز إستراتيجياتك التسويقية من خلال التنبؤ الدقيق بالمخزون.
الخدمات المصرفية والمالية

تقييم مخاطر الائتمان والتعرّف على الأنشطة الاحتيالية في المعاملات المالية.
الموارد البشرية

تحديد العوامل التي تؤثر في الاحتفاظ بالموظفين للتنبؤ بمعدلات الاستقالة وتحسين أنظمة التقييم.
العلوم البيئية

تحليل البيانات المناخية طويلة الأجل لتحديد اتجاهات التغير المناخي وتأثيراته.
طرق الشراء

اختر ما يناسب احتياجاتك المهنية.  
الاشتراك الشهري والسنوي

استمتع بإمكانية الوصول الفوري إلى المزايا الإحصائية المتطورة ومرونتها من دون التزام طويل الأجل، ما يجعلها مثالية لأي نوع من المشاريع أو الميزانيات المرنة.

عرض التفاصيل ترخيص الاشتراك

استفد من إمكانية تمديد الاستخدام لأكثر من 12 شهرًا أو نماذج التسعير المخصصة لاحتياجاتك المهنية، بالإضافة إلى تحديثات البرنامج والدعم المستمر.

عرض التفاصيل الترخيص الدائم

ادفع مرة واحدة واستمتع بالبرنامج مدى الحياة، مع توفير الدعم والصيانة في السنة الأولى، إلى جانب خيار تجديد الدعم فيما بعد.

عرض التفاصيل

بالنسبة إلى الطلاب أو أعضاء هيئة التدريس الذين يرغبون في شراء برنامج IBM SPSS Statistics لاستخدامهم الشخصي، يُرجى زيارة صفحة GradPack.
تعرّف على خيارات باقات الخريجين (GradPack) وباقات أعضاء هيئة التدريس (FacultyPack)

اشتراك شهري أو سنوي

ابدأ اشتراكك الشهري أو السنوي بباقة Base واستمتع بمرونة الترقية مع ثلاث وظائف إضافية اختيارية. خصص اشتراكك بسرعة وسهولة لتحصل على ما تريده بالضبط.

 الشراء عبر الإنترنت

الاشتراك الأساسي

إعداد البيانات

التشغيل التمهيدي

قاعدة الإحصائيات

الوظيفة الإضافية 1: الجداول المخصصة والإحصائيات المتقدمة

الانحدار

الإحصائيات المتقدمة

الجداول المخصصة

الوظيفة الإضافية 2: التنبؤ وأشجار القرار

التنبؤ

أشجار القرار

التسويق المباشر

الشبكات العصبية

الوظيفة الإضافية 3: أخذ العينات المركبة واختبارها

العينات المركبة

Conjoint

الاختبارات الدقيقة

القيم المفقودة

الفئات

*الأسعار المعروضة إرشادية، وقد تختلف حسب الدولة، ولا تشمل أي ضرائب ورسوم مطبقة، وتخضع لتوفُّر المنتج المعروض في المنطقة المحلية.

التراخيص التقليدية

توجد أربعة إصدارات للتراخيص التقليدية (الاشتراكات والتراخيص الدائمة): Base و Standard و Professional و Premium. اختر نوع الترخيص والإصدار بناءً على متطلبات المزايا. يمكنك إما شراء إصدار كامل أو اختيار وحدات فردية. بالإضافة إلى ذلك، يتوفر Amos في إصدار Premium، بينما يمكن أيضًا شراؤه كوظيفة إضافية مع إصدارات Base و Standard و Professional.

أساسي

يوفر إصدار Base Edition الإمكانات التي تدعم عملية التحليلات بأكملها بما في ذلك إعداد البيانات والإحصائيات الوصفية والانحدار الخطي والتصوير البياني وإعداد التقارير.

Standard

يتضمن إصدار Standard Edition جميع إمكانات إصدار Base Edition بالإضافة إلى جميع المزايا التي تدعم خيارات النمذجة المتقدمة وتحليلات الانحدار والجداول المخصصة.

الإصدار الاحترافي

يتضمن إصدار Professional Edition جميع الإمكانات المتوفرة في إصدار Standard Edition بالإضافة إلى الإجراءات الإحصائية المتطورة التي تُعالج جودة البيانات والتنبؤ والتصنيف والمعارف المتعلقة بالبيانات الفئوية.

المميزة

يتضمن إصدار Premium Edition جميع الإمكانات المتوفرة في إصدار Professional Edition ومزايا إضافية مثل الشبكات العصبية والتحليل الموحّد والاختبارات الدقيقة والعينات المركبة ونمذجة المعادلات الهيكلية.

*الأسعار المعروضة إرشادية، وقد تختلف حسب الدولة، ولا تشمل أي ضرائب ورسوم مطبقة، وتخضع لتوفُّر المنتج المعروض في المنطقة المحلية.
تقييمات المنتج*
الخطوات التالية
عرض التسعير والشراء جرّب SPSS Statistics مجانًا
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الحواشي

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