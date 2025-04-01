الإصدار التجاري من برنامج IBM SPSS Statistics مُصمم للخبراء المتخصصين - سواء في قطاع الأعمال أو الحكومة أو الرعاية الصحية أو العمل الحر. هذا البرنامج هو الحل الأمثل لاكتساب معارف دقيقة وعملية، حيث يُقدم مجموعة واسعة من الإمكانات الإحصائية الفائقة بدءًا من إعداد البيانات وتصورها وحتى التحليلات التنبئية.
اطّلع على جميع الباقات والأسعار المتاحة.
تحسين خدمات المواطنين وسلامتهم. تقييم مدى الامتثال لدفع الضرائب وتقليل الاحتيال والحد من التهديدات.
تحليل نتائج الدراسات الوبائية واستكشاف النتائج الصحية ونمذجة الاستفادة من خدمات الرعاية الصحية.
خصص جهودك التسويقية، وقدّر قيمة منتجك التي سيحصل عليها العملاء طوال فترة استخدامه، وعزز إستراتيجياتك التسويقية من خلال التنبؤ الدقيق بالمخزون.
تقييم مخاطر الائتمان والتعرّف على الأنشطة الاحتيالية في المعاملات المالية.
تحديد العوامل التي تؤثر في الاحتفاظ بالموظفين للتنبؤ بمعدلات الاستقالة وتحسين أنظمة التقييم.
تحليل البيانات المناخية طويلة الأجل لتحديد اتجاهات التغير المناخي وتأثيراته.
اختر ما يناسب احتياجاتك المهنية.
استمتع بإمكانية الوصول الفوري إلى المزايا الإحصائية المتطورة ومرونتها من دون التزام طويل الأجل، ما يجعلها مثالية لأي نوع من المشاريع أو الميزانيات المرنة.
استفد من إمكانية تمديد الاستخدام لأكثر من 12 شهرًا أو نماذج التسعير المخصصة لاحتياجاتك المهنية، بالإضافة إلى تحديثات البرنامج والدعم المستمر.
ادفع مرة واحدة واستمتع بالبرنامج مدى الحياة، مع توفير الدعم والصيانة في السنة الأولى، إلى جانب خيار تجديد الدعم فيما بعد.
اشتراك شهري أو سنوي
ابدأ اشتراكك الشهري أو السنوي بباقة Base واستمتع بمرونة الترقية مع ثلاث وظائف إضافية اختيارية. خصص اشتراكك بسرعة وسهولة لتحصل على ما تريده بالضبط.
الاشتراك الأساسي
الوظيفة الإضافية 1: الجداول المخصصة والإحصائيات المتقدمة
الوظيفة الإضافية 2: التنبؤ وأشجار القرار
الوظيفة الإضافية 3: أخذ العينات المركبة واختبارها
التراخيص التقليدية
توجد أربعة إصدارات للتراخيص التقليدية (الاشتراكات والتراخيص الدائمة): Base و Standard و Professional و Premium. اختر نوع الترخيص والإصدار بناءً على متطلبات المزايا. يمكنك إما شراء إصدار كامل أو اختيار وحدات فردية. بالإضافة إلى ذلك، يتوفر Amos في إصدار Premium، بينما يمكن أيضًا شراؤه كوظيفة إضافية مع إصدارات Base و Standard و Professional.
أساسي
يوفر إصدار Base Edition الإمكانات التي تدعم عملية التحليلات بأكملها بما في ذلك إعداد البيانات والإحصائيات الوصفية والانحدار الخطي والتصوير البياني وإعداد التقارير.
Standard
يتضمن إصدار Standard Edition جميع إمكانات إصدار Base Edition بالإضافة إلى جميع المزايا التي تدعم خيارات النمذجة المتقدمة وتحليلات الانحدار والجداول المخصصة.
الإصدار الاحترافي
يتضمن إصدار Professional Edition جميع الإمكانات المتوفرة في إصدار Standard Edition بالإضافة إلى الإجراءات الإحصائية المتطورة التي تُعالج جودة البيانات والتنبؤ والتصنيف والمعارف المتعلقة بالبيانات الفئوية.
المميزة
يتضمن إصدار Premium Edition جميع الإمكانات المتوفرة في إصدار Professional Edition ومزايا إضافية مثل الشبكات العصبية والتحليل الموحّد والاختبارات الدقيقة والعينات المركبة ونمذجة المعادلات الهيكلية.
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