التراخيص التقليدية

توجد أربعة إصدارات للتراخيص التقليدية (الاشتراكات والتراخيص الدائمة): Base و Standard و Professional و Premium. اختر نوع الترخيص والإصدار بناءً على متطلبات المزايا. يمكنك إما شراء إصدار كامل أو اختيار وحدات فردية. بالإضافة إلى ذلك، يتوفر Amos في إصدار Premium، بينما يمكن أيضًا شراؤه كوظيفة إضافية مع إصدارات Base و Standard و Professional.