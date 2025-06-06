وتعتمد الحكومة على IBM® SPSS® Statistics لتحسين الخدمات العامة وتعزيز رضا المواطنين وتحسين تخصيص الموارد. يساعد في تحليل مجموعات البيانات المعقدة واستخراج رؤى ذات مغزى واتخاذ قرارات مستنيرة تتعلق بالسياسة. من تقييم تأثير البرامج الاجتماعية والكشف عن الاحتيال، إلى التنبؤ بمتطلبات القطاع العام وتحسين الاستراتيجية، يتيح هذا الحل الدقة ويعزز المساءلة. من خلال الاستفادة من IBM SPSS Statistics، يمكن للحكومة تعزيز فعالية السياسات، وتعزيز التخطيط الاقتصادي وضمان شفافية الحوكمة—مما يحقق فائدة قابلة للقياس للمجتمعات والمواطنين.