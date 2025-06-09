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اكتشِف بُعدًا جديدًا لفهم البيانات من خلال الخوارزميات المتقدمة، والتحسينات البديهية، والميزات الرائدة في فئتها.
اكتشِف بُعدًا جديدًا لفهم البيانات من خلال الخوارزميات المتقدمة، والتحسينات البديهية، والميزات الرائدة في فئتها.
تلبي خطط التسعير المرنة لدينا احتياجات متنوعة، بدءًا من عمليات الشراء السريعة للتجارة الإلكترونية ووصولًا إلى الاشتراكات طويلة الأجل (أكثر من 12 شهرًا). جميع قدرات الإصدار 31 الجديد متوفرة في الإصدار الأساسي.
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*الأسعار المعروضة إرشادية، وقد تختلف حسب الدولة، ولا تشمل أي ضرائب ورسوم مطبقة، وتخضع لتوفُّر المنتج المعروض في المنطقة المحلية. يوفر نموذج الاشتراك خطط دفع مرنة (الشراء شهريًا أو سنويًا). تتوفر خطة Base بالإضافة إلى ثلاثة خيارات إضافية لنظام التشغيل Windows أو macOS. لا يتطلب نموذج الاشتراك رمز تفويض. يلزم شراء خطة Base قبل شراء واحدة أو أكثر من الوظائف الإضافية.