يعزز IBM SPSS Statistics قدرة الشركات على الحفاظ على تنافسيتها في الأسواق العالمية الديناميكية، حيث تؤدي تغيّرات تفضيلات المستهلكين إلى ضرورة جذب عملاء جدد والاحتفاظ بهم، مع تحسين تجربة العملاء بشكل عام. وبفضل استخدام SPSS Statistics، يمكن لقطاعات مثل البيع بالتجزئة، والتجارة الإلكترونية، والاتصالات، والسفر، والتعليم تحليل سلوك المستهلكين، واستخلاص أفضل الرؤى، وتصميم تجربة العملاء. يساعد حلّنا في تعزيز النجاح طويل الأجل من خلال إنشاء حملات موجهة وعروض مخصصة بهدف تحسين رضا العملاء.

لنرَ إلى أي مدى يمكن أن تساعد تدابير النماذج الخطية العامة (GLM) المتكررة في تقييم فعالية العروض الترويجية.