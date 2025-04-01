IBM SPSS Statistics للمؤسسات الأكاديمية
عزز مؤسستك الأكاديمية برخصة واحدة فقط —وصول بسيط وسلس لكل مستخدم.
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طلاب ومعلمون في الصف

من البيانات إلى المعارف: ما الجديد في IBM SPSS Statistics 30.0.0.

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يُقدم برنامج IBM SPSS Statistics للمؤسسات الأكاديمية حلاً متكاملاً لتعزيز البحث والتدريس والتعلم في جميع المجالات. وهو مخصص للتغلب على التحديات الفريدة التي تواجه المؤسسات الأكاديمية، حيث يوفر حلاً قابلاً للتوسع يُمكن الحصول عليه بتكلفة ميسورة ويُلبي الاحتياجات المتنوعة لكل مستخدم.

عزز ما يمكن لمؤسستك تحقيقه:

  1. الأبحاث على مستوى الجامعة - تعزيز الأبحاث التعاونية المؤثرة مع التحليلات المشتركة للطلاب وأعضاء هيئة التدريس.
  2. التخطيط القائم على البيانات - اتخاذ القرارات الإستراتيجية بفضل المعارف المكتسبة من بيانات التسجيل والأداء والاستبقاء.
  3. المناهج المحسّنة - دمج تحليلات البيانات في المقررات الدراسية، وبناء مهارات عملية ومطلوبة في سوق العمل.
  4. التحليل الدقيق للآراء - تحليل استطلاعات الجامعة بسهولة لتحسين تجارب الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.
باقات الخريجين (GradPack) وباقات أعضاء هيئة التدريس (FacultyPack)

للطلبة أو أعضاء هيئة التدريس النشطين الذين يتطلعون إلى شراء برنامج IBM SPSS Statistics لاستخدامهم الشخصي.
طرق الشراء

اختر ما يناسب مؤسستك. هذان هما الخياران الأنسب للمؤسسات الأكاديمية - الاشتراك والترخيص الدائم.
ترخيص الاشتراك

الموازنة بين المرونة والتكاليف. لمتطلبات البرنامج التي تمتد لمدة لا تقل عن 12 إلى 36 شهرًا، بما في ذلك مزايا تحديثات البرنامج والدعم المستمر.

 التراخيص الدائمة

ادفع مرة واحدة واستفد بالبرنامج مدى الحياة، مع توفير الدعم والصيانة في السنة الأولى، إلى جانب خيار تجديد الدعم فيما بعد.

يتوفر كلا الترخيصين في ثلاثة إصدارات: Base و Standard و Premium. اختر نوع الترخيص والإصدار الذي يناسب متطلبات المزايا لديك بشكل أفضل. يمكنك شراء إصدار كامل أو اختيار وحدات فردية حسب الحاجة. تواصل مع خبرائنا لمساعدتك على تحديد الخيار الأمثل.

المزايا المتوفرة بالإصدارات الجامعية (تراخيص دائمة/محددة المدة)

 اطّلع على تفاصيل الترخيص
قائمة المزايا أساسي Standard المميزة

قاعدة الإحصائيات

إعداد البيانات

التشغيل التمهيدي

الإحصائيات المتقدمة

الانحدار

الجداول المخصصة

التنبؤ

أشجار القرار

التسويق المباشر

الشبكات العصبية

العينات المركبة

Conjoint

الاختبارات الدقيقة

القيم المفقودة

الفئات

SPSS Amos (Windows، سطح المكتب فقط)

برامج ووظائف إضافية

برامج ووظائف إضافية

برامج ووظائف إضافية

*الأسعار المعروضة إرشادية، وقد تختلف حسب الدولة، ولا تشمل أي ضرائب ورسوم مطبقة، وتخضع لتوفُّر المنتج المعروض في المنطقة المحلية.
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