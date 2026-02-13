برامج التكامل والمرونة

ابنِ أساسًا مترابطًا ومرنًا للمؤسسة القائمة على الذكاء الاصطناعي الوكيل

استفِد من الذكاء الاصطناعي لتحويل مجموعة تقنيات تكنولوجيا المعلومات لديك إلى محرك للنمو

تبدأ المؤسسة القائمة على الذكاء الاصطناعي الوكيل بمجموعة تقنية مصممة خصيصًا للذكاء الاصطناعي. لتفعيل عمل الوكلاء عبر العمليات، تحتاج إلى أساس آمن ومترابط يدمج السحابة الهجينة والتطبيقات والبيانات والشبكات. نساعد فِرق تكنولوجيا المعلومات على تنسيق الأتمتة الذكية على نطاق واسع - ما يُتيح للذكاء الاصطناعي التنبؤ بالمشكلات، وتحسين الأداء، واتخاذ الإجراءات في الوقت الفعلي. والنتيجة: مرونة أكبر وابتكار أسرع وتكنولوجيا معلومات تدفع نمو الأعمال القابل للقياس.

شاهِد تقنيتنا قيد الاستخدام

إطلاق العنان للأداء الموثوق به من البداية إلى النهاية

تكامل الذكاء الاصطناعي الوكيل على مستوى المؤسسة

سرِّع اعتماد الذكاء الاصطناعي باستخدام البيانات والهياكل المتكاملة الهجينة لتشغيل الوكلاء والنماذج عبر البنية التحتية المجزأة لتكنولوجيا المعلومات.
مرونة تقنية المعلومات

أتمتة تُحدِّد المخاطر باستمرار وتحدِّد أولوياتها وتُعالجها قبل أن يراها المستخدمون أو المدققون.​
Full Stack Observability

أتمتة تربط بين الكشف والمعالجة للحفاظ على المرونة والأداء.​
عمليات الأصول والمرافق

تبسيط عمليات الأصول والمرافق وتوسيع نطاقها مع توحيد بيانات الأصول وأوامر العمل وبيانات المخزون المُجزَّأة.
تحديث تطبيقات Java

حدِّث أنظمتك بسرعة أكبر، وقلِّل الاعتماد على المورِّدين، وعزِّز المرونة - مع الحفاظ على استمرارية التشغيل عبر بيئات هجينة معقدة.
عمليات الكمبيوتر المركزي

قابلية ملاحظة مرونة أنظمة الكمبيوتر المركزي القائمة على الذكاء الاصطناعي للحفاظ على مدة التشغيل وموثوقية الخدمة.​
أتمتة سير العمل

ادمج تطبيقات الأعمال في دقائق، للتخلص من العمل اليدوي والحفاظ على تنافسيتك ومواكبة العملاء ونمو الأعمال.
معترف به كمنتج رائد في السوق*
 
  • تقرير Magic Quadrant لعام 2025 حول إدارة واجهات برمجة التطبيقات (API)
 
  • تقرير Magic Quadrant لعام 2025 حول إدارة الحاويات (Red Hat)
 
  • تقرير Magic Quadrant لعام 2025 حول منصات قابلية الملاحظة

استكشِف برامج التكامل والمرونة المميزة من IBM

IBM webMethods Hybrid Integration

يقدِّم IBM webMethods® Hybrid Integration منصة iPaaS موحَّدة للوكلاء، والنماذج اللغوية الكبيرة (LLMs)، والتطبيقات، وواجهات برمجة التطبيقات، وB2B، والبيانات، مع زيادة المرونة عبر المواقع والبيئات والفِرق.

%176
عائد الاستثمار خلال 3 سنوات.
%40
تقليل فترة تعطل التطبيقات
IBM Concert

®IBM Concert هي منصة أتمتة تقنية مستندة إلى الذكاء الاصطناعي التوليدي، تبسِّط إدارة التطبيقات وتولِّد رؤى قابلة للتنفيذ باستخدام الذكاء الاصطناعي.

%62
تقييم أسرع لوضع المرونة على مستوى المؤسسة لكل تطبيق.
%90
انخفاضًا في الوقت اللازم لمعالجة الثغرات الأمنية والمخاطر الشائعة (CVE).

IBM Instana

يستفيد ®IBM Instana من قوة الذكاء الاصطناعي والأتمتة لحل المشكلات بشكل استباقي عبر مجموعة تطبيقاتك.

%80
تحقيق أسرع في الحوادث.
%70
زيادة في توافر مستوى الخدمة.
IBM Turbonomic

يعمل ®IBM Turbonomic على أتمتة إدارة الموارد لضمان الأداء عبر بيئات متعددة السحابات مع خفض تكاليف تكنولوجيا المعلومات. 

%15
نسبة التوفير في تكاليف الحوسبة في مراكز البيانات.
%30
انخفاضًا في تكاليف ترخيص VMware

IBM JSphere Suite for Java

يقدِّم ™IBM JSphere Suite for Java حلولًا مرنة لتحديث تطبيقات Java المؤسسية بسرعة وتمديد عمرها الافتراضي.

%70
انخفاضًا في الجدول الزمني لتحديث التطبيقات.
%54
انخفاضًا في استخدام وحدة المعالجة المركزية.
IBM Maximo

يُعَد IBM Maximo® Application Suite حلًا موحَّدًا لإدارة دورة حياة الأصول والمرافق، يعمل على تبسيط صيانة معداتك الحيوية وبنيتك التحتية، وفحصها وضمان موثوقيتها.

%47
انخفاضًا في فترة التعطل غير المخطط لها.
%26
زيادة في الإنتاجية بين الفنيين.
اتخذ الخطوة التالية

ابدأ رحلتك نحو التكامل والمرونة مع IBM. ​اعمل مباشرةً مع خبرائنا الفنيين لتحقيق قيمة فورية.
الحواشي

لا تدعم Gartner أي بائع أو منتج أو خدمة موضَّحة في منشوراتها البحثية، ولا تنصح مستخدمي التقنية باختيار المورِّدين الحاصلين على أعلى التقييمات أو أي تصنيف آخر فقط. تشمل منشورات أبحاث Gartner آراء مجموعة البحث والاستشارات لدى Gartner، وينبغي ألَّا يتم تفسيرها على أنها بيانات أو حقائق مؤكدة. تُخلي شركة Gartner مسؤوليتها عن جميع الضمانات الصريحة أو الضمنية فيما يتعلق بهذا البحث، بما في ذلك أي ضمانات تتعلق بقابلية التسويق أو الملاءمة لغرض معين.