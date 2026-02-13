برامج التكامل والمرونة

ابنِ أساسًا مترابطًا ومرنًا للمؤسسة القائمة على الذكاء الاصطناعي الوكيل
تبدأ المؤسسة القائمة على الذكاء الاصطناعي الوكيل بمجموعة تقنية مصممة خصيصًا للذكاء الاصطناعي. لتفعيل عمل الوكلاء عبر العمليات، تحتاج إلى أساس آمن ومترابط يدمج السحابة الهجينة والتطبيقات والبيانات والشبكات. نساعد فِرق تكنولوجيا المعلومات على تنسيق الأتمتة الذكية على نطاق واسع - ما يُتيح للذكاء الاصطناعي التنبؤ بالمشكلات، وتحسين الأداء، واتخاذ الإجراءات في الوقت الفعلي. والنتيجة: مرونة أكبر وابتكار أسرع وتكنولوجيا معلومات تدفع نمو الأعمال القابل للقياس.
سرِّع اعتماد الذكاء الاصطناعي باستخدام البيانات والهياكل المتكاملة الهجينة لتشغيل الوكلاء والنماذج عبر البنية التحتية المجزأة لتكنولوجيا المعلومات.
أتمتة تُحدِّد المخاطر باستمرار وتحدِّد أولوياتها وتُعالجها قبل أن يراها المستخدمون أو المدققون.
أتمتة تربط بين الكشف والمعالجة للحفاظ على المرونة والأداء.
تبسيط عمليات الأصول والمرافق وتوسيع نطاقها مع توحيد بيانات الأصول وأوامر العمل وبيانات المخزون المُجزَّأة.
حدِّث أنظمتك بسرعة أكبر، وقلِّل الاعتماد على المورِّدين، وعزِّز المرونة - مع الحفاظ على استمرارية التشغيل عبر بيئات هجينة معقدة.
قابلية ملاحظة مرونة أنظمة الكمبيوتر المركزي القائمة على الذكاء الاصطناعي للحفاظ على مدة التشغيل وموثوقية الخدمة.
ادمج تطبيقات الأعمال في دقائق، للتخلص من العمل اليدوي والحفاظ على تنافسيتك ومواكبة العملاء ونمو الأعمال.
يقدِّم IBM webMethods® Hybrid Integration منصة iPaaS موحَّدة للوكلاء، والنماذج اللغوية الكبيرة (LLMs)، والتطبيقات، وواجهات برمجة التطبيقات، وB2B، والبيانات، مع زيادة المرونة عبر المواقع والبيئات والفِرق.
®IBM Concert هي منصة أتمتة تقنية مستندة إلى الذكاء الاصطناعي التوليدي، تبسِّط إدارة التطبيقات وتولِّد رؤى قابلة للتنفيذ باستخدام الذكاء الاصطناعي.
يستفيد ®IBM Instana من قوة الذكاء الاصطناعي والأتمتة لحل المشكلات بشكل استباقي عبر مجموعة تطبيقاتك.
يعمل ®IBM Turbonomic على أتمتة إدارة الموارد لضمان الأداء عبر بيئات متعددة السحابات مع خفض تكاليف تكنولوجيا المعلومات.
يقدِّم ™IBM JSphere Suite for Java حلولًا مرنة لتحديث تطبيقات Java المؤسسية بسرعة وتمديد عمرها الافتراضي.
يُعَد IBM Maximo® Application Suite حلًا موحَّدًا لإدارة دورة حياة الأصول والمرافق، يعمل على تبسيط صيانة معداتك الحيوية وبنيتك التحتية، وفحصها وضمان موثوقيتها.
