برامج الأمن والحوكمة

توحيد الأمن والامتثال والمرونة لحماية بياناتك ​الأكثر أهمية وتوسيع نطاقها بثقة

عرض ثلاثي الأبعاد لبلاطات مسطّحة تمثل الذكاء الاصطناعي والأتمتة، مع أيقونات ملونة بدرجات الأزرق والبنفسجي.

ضمان بيانات وذكاء اصطناعي موثوقان وآمنان ومتوافقان مع المتطلبات التنظيمية 

ادمج الثقة والأمن والشفافية في كل جزء من عمليات التشغيل عبر البيانات والتطبيقات والذكاء الاصطناعي، مع ابتكار أسرع وثقة أعلى.​ حوكمة وأمن على مستوى كل طبقة—البيانات والنماذج وإتاحة الوصول—مع توسيع نطاق الذكاء الاصطناعي بثقة دون المساس بالامتثال أو التحكم.

شاهِد برنامجنا أثناء العمل

التتبع والشفافية

®IBM watsonx.governance هي مجموعة أدوات مؤتمتة متكاملة مصممة لإدارة نماذج كل من الذكاء الاصطناعي التوليدي والتعلم الآلي على منصة ®IBM watsonx.

ابتكِر بثقة باستخدام الذكاء الاصطناعي المسؤول

اكتشاف الذكاء الاصطناعي وحوكمته وأمنه

تجنّب إعادة العمل، وقلّص دورات الموافقة، ووحّد المقاييس، وسرّع النشر الآمن لأي نموذج على أي منصة.​
الامتثال وإدارة المخاطر والتخفيف من حدتها

أتمت مطابقة متطلبات الامتثال مع أطر العمل الرائدة، وتمتع بحوكمة في الوقت الفعلي عبر الهوية والبيانات والذكاء الاصطناعي.
إدارة الهوية والوصول

اعتمد أساسًا مفتوحًا وموحدًا لإدارة الهوية والأسرار، مع تطبيق مبدأ "الثقة الصفرية" دون تقليل المرونة.
الاستعداد لمواجهة تهديدات الحوسبة الكمية

احصل على رؤية أوضح للخوارزميات المعرضة للمخاطر، مع خفض مخاطر الانكشاف لهجمات "اجمع البيانات الآن، وفكّ تشفيرها لاحقًا".​
شعار Gartner

معترف به كمنتج رائد في السوق*
 
  • تقرير Magic Quadrant لعام 2025 حول منصات حوكمة البيانات والتحليلات ​
 
  • تقرير Magic Quadrant لعام 2024 حول إدارة الوصول

استكشِف برامج IBM المميزة للأمن والحوكمة

IBM watsonx.governance

يساعد IBM watsonx.governance على حوكمة الذكاء الاصطناعي المؤسسي ومراقبته وتأمينه عبر دورة حياته، ويوفّر رؤية واضحة للمخاطر والأمن والامتثال. ويدعم ذلك نشر الذكاء الاصطناعي بمسؤولية وعلى نطاق واسع—عبر النماذج والوكلاء من أي منصة.

%150
تحسّنًا في الكفاءة التشغيلية
%58
تقليص زمن معالجة طلبات تصفية البيانات
لقطة شاشة من IBM watsonx.governance
لقطة شاشة من IBM Vault

IBM Vault

يوفر ®IBM Vault إدارة هوية الأجهزة عن طريق تشفير البيانات الحساسة وتقييد الوصول بناءً على الهوية. فباستخدام Vault، يمكنك تعريف الهويات الموثوق بها مركزيًا، وفرض السياسات، وتأمين الأسرار والشهادات والمفاتيح والبيانات.

%87.5
انخفاض في وقت مكتب المساعدة للمشكلات المتعلقة بكلمة المرور
%99
انخفاضًا في عدد الساعات المخصصة لتدوير الأسرار

IBM Verify

يعمل IBM Verify على معالجة تحديات البيئات الهجينة عبر إدارة هوية ووصول (IAM) آمنة وسلسة، تبسّط إدارة الهوية وتعزّز نسيج الهوية، دون تحميل المسؤولين أعباء إضافية.

%80
اعتماد الموظفين لمنصة هوية ذاتية الخدمة.
%75
انخفاض في وقت مكتب المساعدة للمشكلات المتعلقة بكلمة المرور
لقطة شاشة من برنامج IBM Security Verify.
لقطة شاشة من برنامج IBM Guardium

IBM Guardium

يؤمِّن حل ®IBM Guardium البيانات الحساسة للمؤسسة من المخاطر الحالية والناشئة، أينما كانت.

أقل من يوم واحد
زمن منح الوصول للموظفين الجدد ونقل صلاحيات الموظفين، بعد أن كان يستغرق أسبوعًا أو أكثر
8,000
موظف يتمتعون بإدارة هوية آمنة وشفافة
اتخذ الخطوة التالية

ابدأ رحلتك في مجال الأمن والحوكمة مع IBM. ​اعمل مباشرةً مع خبرائنا الفنيين لتحقيق قيمة فورية.
