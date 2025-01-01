ابدأ رحلتك مع ™IBM® watsonx.data، وهي بحيرة البيانات الهجينة المفتوحة لدينا لدعم الذكاء الاصطناعي والتحليل والتي تتيح لك الوصول إلى بياناتك واستخدامها في أي مكان، حيث يمكن نشرها عبر أي بيئة سحابية أو محلية.