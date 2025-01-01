ابدأ رحلتك مع ™IBM® watsonx.data، وهي بحيرة البيانات الهجينة المفتوحة لدينا لدعم الذكاء الاصطناعي والتحليل والتي تتيح لك الوصول إلى بياناتك واستخدامها في أي مكان، حيث يمكن نشرها عبر أي بيئة سحابية أو محلية.
دعم الخدمات - 3 دولارات أمريكية للساعة الواحدة*
IBM Cloud
Presto:
البداية: 1.00 دولار أمريكي*
ذاكرة التخزين المؤقت المحسّنة مقابل 2.80 دولار أمريكي*
Presto C++:
البداية: 1.50 دولار أمريكي*
حساب النقطة المحسّنة: 9.75 دولارات أمريكية*
Spark:
Milvus:
2,000 وحدة مجانية (تُستخدم عادةً خلال 7 إلى 12 يومًا)
كتالوج Hive metastore وIceberg
مدير البنية التحتية والاستعلامات
Presto، Presto C++، Spark، Milvus
تكاملات IBM® Db2® Warehouse و®IBM® Netezza
كتالوج Hive metastore وIceberg
مدير البنية التحتية والاستعلامات
Presto، Presto C++، Spark، Milvus
عمليات تكامل Db2 Warehouse وNetezza
حل watsonx.data متاح كبرنامج اليوم، ويعتمد تسعير watsonx.data على عدد نوى المعالج الافتراضية (VPC)، وتتضمن قدرات البرنامج المستوى Standard SaaS علاوةً على IBM Analytics Engine المدعوم من Apache Spark وIBM Storage Fusion وIBM® Storage Ceph وبرنامج منصة IBM® Cloud Pak for Data و®Red Hat® OpenShift وغير ذلك الكثير.
تشير جميع الميزات والقدرات والتحديثات المحتملة حصريًا إلى نظام البرامج كخدمة (SaaS) ما لم يُنص على خلاف ذلك ضمن تسعير البرامج، ولا تقدم IBM أي تعهد بأن تكون البرامج كخدمة (SaaS) وميزات البرامج والقدرات متماثلة.