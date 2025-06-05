5 يونيو 2025
يُسعدنا الإعلان عن التوفر العام (GA) للإصدار IBM Db2 12.1.2، والذي تم إطلاقه في 5 يونيو 2025. يمثِّل هذا الإصدار محطة بارزة في إدارة البيانات، صُممت لدعم الجيل القادم من تطبيقات الذكاء الاصطناعي والسحابة الأصلية. وبفضل الميزات المتقدمة مثل دعم بيانات المتجهات، وتعزيز الأمان، والتكامل السلس مع السحابة، ودعم التنسيقات المفتوحة، يمكِّن هذا الإصدار المؤسسات من استخراج رؤى أعمق وتسريع الابتكار.
1. مخزن بيانات المتجهات: إدارة البيانات الجاهزة للذكاء الاصطناعي
يتضمن Db2 12.1.2 نوع بيانات جديد مخصصًا لبيانات المتجهات، ما يمكِّن المستخدمين من تخزين المتجهات وإدارتها كما لو كانت بيانات عددية عادية. وهذا ما يجعل Db2 جاهزًا للذكاء الاصطناعي من الأساس من أجل:
2. إمكانية البحث عن التشابه: دعم التوليد المعزز بالاسترجاع وتطبيقات الذكاء الاصطناعي
يدعم Db2 الآن البحث عن التشابه الدلالي من خلال استعلامات SQL المحسَّنة مع مقاييس مسافة المتجهات. يؤدي هذا إلى الاستفادة من حالات استخدام مبتكرة للذكاء الاصطناعي، مثل:
يمكن الوصول إلى هذه القدرات باستخدام صيغة SQL المألوفة ووظائف Db2 الأصلية، ما يجعل تطوير الذكاء الاصطناعي ممكنًا بسرعة وبساطة وأمان.
3. تحسينات pureScale: أداء فائق ومرونة أكبر
يقدِّم Db2 12.1.2 تحديثات مهمة إلى pureScale لتحسين قابلية التوسع وكفاءة التكلفة:
4. تحسينات أمنية: قدر أكبر من التحكم والامتثال
يتضمن Db2 12.1.2 ميزات أمان قوية لتلبية متطلبات الامتثال المتغيرة باستمرار.
5. دعم Azure BLOB Storage: تكامل سحابي مبسَّط
يدعم Db2 الآن تخزين Azure BLOB لما يلي:
تم تحسين Db2 Warehouse على Azure للاستفادة من حلول تخزين الكائنات الاقتصادية والمرنة والقابلة للتوسع، ما يجعله مثاليًا لأعباء العمل التحليلية السحابية الأصلية القائمة على الأعمدة.
6. تحسينات دعم بحيرة البيانات: اعتماد التنسيقات المفتوحة
يواصل Db2 التزامه بالتنسيقات المفتوحة للبيانات من خلال تعزيز الدعم لـ Apache Iceberg:
لا يُعَد Db2 12.1.2 مجرد تحديث إصدار، بل هو منصة انطلاق لتطبيقات الذكاء الاصطناعي من الجيل القادم. سواء أكنت تحدِّث الأنظمة القديمة أو تقود تطوير حلول سحابية أصلية تعتمد على الذكاء الاصطناعي، يوفر لك Db2 الأدوات اللازمة للابتكار بثقة. استكشِف الإمكانيات مع Db2 12.1.2 اليوم.
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