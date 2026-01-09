ميزة IBM Db2 Advanced Recovery Feature

تجمع ثلاث أدوات من Db2 لدعم النسخ الاحتياطي المتقدم لقواعد البيانات والاسترداد واستخراج البيانات

شخص يرتدي سترة فاتحة اللون ينحني فوق مكتب يضم عدة شاشات كمبيوتر في مكتب بإضاءة خافتة.

تحسين توفّر البيانات والحد من المخاطر

تجمع ميزة IBM Db2 Advanced Recovery Feature ثلاث أدوات من Db2 لدعم النسخ الاحتياطي المتقدم لقواعد البيانات والاسترداد واستخراج البيانات، وهي: Db2 Merge Backup for Linux, UNIX and Windows، وDb2 Recovery Expert for Linux, UNIX and Windows، وIBM InfoSphere® Optim™ High Performance Unload for Db2 for Linux, UNIX and Windows. تساعد هذه الأدوات على تحسين توافر البيانات وتخفيف المخاطر وتسريع المهام الإدارية الحيوية. يمكن شراء Db2 Advanced Recovery Feature بشكل مستقل واستخدامها مع إصدارات Db2 المختلفة.
تقليل تأثير النسخ الاحتياطي

تُقصّر أوقات الاسترداد وتُحسّن سرعة عمليات النسخ الاحتياطي وكفاءتها.
استرداد كائنات قاعدة البيانات بسرعة

توفّر النسخ الاحتياطي والاسترداد ذاتي الإدارة، بماي يسهم في حماية البيانات بالة الأهمية لتشغيل أعمالك.
تحسين عملية تطبيق قاعدة البيانات

تحدّ من تأثير ذلك على بيئة الإنتاج عبر تصدير البيانات واستخراجها وإعادة تقسيمها بسرعة على مستوى المؤسسة.
ما هو الخيار الأنسب لك؟ IBM Db2 Merge Backup

تُقصّر IBM Db2 Merge Backup for Linux, UNIX, and Windows أوقات الاسترداد وتُحسّن سرعة عمليات النسخ الاحتياطي وكفاءتها.

 IBM Db2 Recovery Expert

IBM Db2 Recovery Expert for Linux UNIX and Windows يوفر النسخ الاحتياطي والاسترداد ذاتيا لمساعدة في حماية البيانات بالغة الأهمية التي تشغل أعمالك.

 IBM InfoSphere Optim High Performance Unload

يُعد InfoSphere Optim High Performance Unload for Db2 for Linux, UNIX and Windows حلاً عالي السرعة لتصدير البيانات واستخراجها وإعادة تقسيمها في Db2.

 
