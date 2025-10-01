مع بدء المجموعات في النظر إلى عام 2025 والتخطيط لما هو قادم في عام 2026، فقد حان الوقت المناسب للنظر في الاتجاهات التي كان لها أكبر تأثير. إنه أيضًا وقت مناسب للنظر في ما قد تعنيه للمستقبل.

عندما يتعلق الأمر بالتحول الرقمي، وهو التطبيق الإستراتيجي للتقنيات الرقمية عبر جميع مستويات المجموعة، فمن الصعب أن نتخيل عنصرًا أكثر حساسيةً من تطوير التطبيق (app dev).

من شركة ناشئة متواضعة تتطلع إلى إنشاء تطبيق أجهزة محمولة جديد إلى شركة فورتشن 500 التي تحتاج إلى استبدال مهام سير العمل القديمة بأطر عمل وأدوات مؤتمتة جديدة، يُعد تطوير التطبيقات أمرًا أساسيًا لنجاح أو فشل مبادرات التحول الرقمي. ويمكن للشركات التي تحقق النجاح في تطوير التطبيقات تبسيط سير العمل بفعالية وتحسين تجارب المستخدمين والحصول على ميزة تنافسية.