دليل حلول قابلية الملاحظة من IBM

اختر الحل الأمثل من حلول قابلية الملاحظة المدعومة بالذكاء الاصطناعي لإدارة تكنولوجيا المعلومات والتطبيقات بشكل استباقي وتنبئي

تم تصنيف IBM كشركة رائدة في تقرير 2025 Gartner® Magic Quadrant لعام 2025 بشأن منصات قابلية الملاحظة.
اكتشِف سبب تكريم IBM بفضل Instana، وهي منصة قابلية ملاحظة الواجهة الأمامية والخلفية للتطبيقات مستندة إلى الذكاء الاصطناعي.
ما أهمية قابلية ملاحظة الواجهة الأمامية والخلفية للتطبيقات؟

بحلول عام 2028، سيكون هناك ما يقرب من مليار تطبيق من تطبيقات السحابة الأصلية—موزعة عبر عدة سحابات وآلاف الأصول الفعلية1. إذا كانت بيئة تكنولوجيا المعلومات لديك تبدو معقدة في الوقت الحالي، فإن ظهور الذكاء الاصطناعي التوليدي سيزيد من هذا التعقيد.

توفر حلول قابلية الملاحظة من IBM معارف في الوقت الفعلي تساعدك على البقاء في المقدمة. تساعد الرؤية الشاملة عبر التطبيقات والشبكات فرقك على المعالجة الاستباقية، والكشف عن المشكلات بشكل أسرع، وحلها قبل أن تؤثر في المستخدمين. يساعدك دليلنا على تحديد الحلول الأنسب لاحتياجاتك، ما يتيح لك دعم العمليات المرنة والقابلة للتوسع.

ما تقدمه لك منتجات قابلية الملاحظة من IBM

IBM Instana: برنامج قابلية ملاحظة الواجهة الأمامية والخلفية للتطبيقات

يستخدم برنامج IBM® Instana® قابلية ملاحظة الواجهة الأمامية والخلفية للتطبيقات المدعومة بالذكاء الاصطناعي لاكتشاف وتحديد ومراقبة جميع الخدمات وعناصر البنية التحتية تلقائيًا—ما يمنح فرق عمليات التطوير وهندسة موثوقية الموقع رؤية كاملة ومتناسقة في سياقها عبر مجموعة التطبيقات. وتساعد هذه الإمكانات على تبسيط تعقيدات السحابة وحل المشكلات بشكل استباقي لزيادة مدة التشغيل إلى أقصى حد.

برنامج إدارة التطبيقات

يستفيد برنامج IBM Concert® من المعارف المدعومة بالذكاء الاصطناعي لإثبات الامتثال الدائم عبر بيئات السحابة الهجينة والمتعددة. صُمم برنامج Concert لخدمة مهندسي موثوقية الموقع ومالكي التطبيقات، حيث يجمع البيانات المعزولة، ويحول أفضل الممارسات إلى سير عمل آلية، ويربط الضوابط بالمعايير التنظيمية—ما يوفر معلومات تدقيق في زمن شبه حقيقي وعمليات أكثر ذكاء وكفاءة.

برنامج إدارة موارد التطبيقات

يُمكّن برنامج IBM Turbonomic® فرق عمليات تكنولوجيا المعلومات والعمليات السحابية وهندسة موثوقية الموقع من تخصيص الموارد بشكل مستمر وتلقائي—ما يساعد على ضمان أداء التطبيقات وتوافرها وكفاءتها. ومن خلال اتخاذ إجراءات آلية في زمن شبه حقيقي، مثل التحجيم المناسب، والتوسيع، وتوزيع أحمال التشغيل، يساعد Turbonomic على تقليل تكاليف البنية التحتية والسحابة مع الحفاظ على مستويات الخدمة عبر بيئات السحابة الهجينة والمتعددة.

نتائج مثبتة 70%

تقليل زمن رصد المشكلات وحلها، واكتشاف الحالات الشاذة بشكل أسرع بنسبة 50% باستخدام IBM Instana.

 اقرأ قصة Sixt 15%

توفير تكاليف الحوسبة عبر مراكز البيانات من خلال أتمتة أكثر من 2000 إجراء متعلق بالموارد باستخدام IBM Turbonomic.

 تعرف على قصة Hyland Software 70%

تسريع عملية الحد من الثغرات الأمنية الشائعة والتعرض لها (CVE) باستخدام IBM Concert.

 استكشف قصة CVE
هل أنت مستعد لتطوير عمليات تكنولوجيا المعلومات لديك؟ ابدأ بالاطلاع على دليل حلولنا. اكتشف العروض التي تتناسب أكثر مع أهداف عمليات تكنولوجيا المعلومات لديك واستكشف أكثر الإستراتيجيات فعالية لتعزيز إمكانات كل منتج.

الحواشي

1 1 مليار تطبيق منطقي جديد: المزيد من المعلومات الأساسية، IDC Research، إبريل 2024