IBM SPSS Modeler
قم بقيادة عائد عائد وتسريع الوقت المناسب للقيمة مع أداة بديهية وسهلة الاستخدام، ووضع علم البيانات
جرب برنامج IBM SPSS Modeler بدون تكلفة تدفقات النموذج في Watson Studio
شخص جالس خلف شاشة كبيرة يكتب على الكمبيوتر
من استكشاف البيانات ووضعها في التعلم الآلي

IBM SPSS Modeler هي شركة رائدة في مجال حلول التعلم الآلي المرئي المرئي (التعلم الآلي (ML)) المصممة لمساعدة الشركات على تسريع الوقت المناسب للقيمة من خلال تسريع المهام التشغيلية لعالمية البيانات. تستخدم مجموعة من الشركات في جميع أنحاء العالم إعداد البيانات في جميع أنحاء العالم لإعداد البيانات واكتشافها، وإدارة النماذج ونشرها، وتعليم الآلي (ML) لتحقيق الدخل من البيانات الأصلية.

IBM SPSS Modeler متاح أيضًا ضمن IBM Cloud Pak for Data ، وهو عبارة عن منصة بيانات حاويات ومنصة الذكاء الاصطناعي التي تمكنك من بناء وتشغيل النماذج التنبؤية في أي مكان - على أي سحابة ومنصة محلية. IBM Cloud Pak for Data كخدمة تمكنك من تشغيل تدفقات أداة النمذجة على سحابة عامة. يمكنك تجربة تكنولوجيا المعلومات اليوم بدون أي تكلفة وبدون الحاجة إلى تنزيلها.

  • استفد من الابتكارات المستندة إلى مصدر مفتوح، بما في ذلك R أو Python.
  • تمكين عالم البيانات من جميع المهارات - البرمجية والبصرية.
  • استكشاف نهج هجين - محليًا وعامًا أو سحابة خاصة.
  • ابدأ على نطاق صغير ثم توسع إلى نهج محكوم على مستوى المؤسسة.
إطلاق SPSS Modeler الإصدار 18.5 من v18.5 مع كل ما هو جديد
خطط عرض التسعير التسعير
كيفية بناء الذكاء الاصطناعي المسؤول على نطاق واسع
الفوائد التجارية
ابدأ البث المباشر خلال أيام وليس أشهر أو أسابيع

ابدأ بعلم البيانات المستند إلى واجهة المستخدم الرسومية وخوارزميات التعلم الآلي.
تعزيز إنتاجية فريق علم البيانات

تمكين المبرمجين وغير المبرمجين والمحللين.
توسع مع راحة البال

ابدأ على نطاق صغير وتوسع مع فئة المؤسسة الأمنية والحوكمة.
ميزة
إعداد البيانات التلقائي

يقوم برنامج IBM SPSS Modeler بتحويل البيانات تلقائيًا إلى أفضل تنسيق للنمذجة التنبؤية الأكثر دقة. تكنولوجيا المعلومات الآن لا يتطلب منك الآن سوى بضع نقرات لتحليل البيانات وتحديد عمليات التصحيح وفحص الحقول واستخلاص سمات جديدة.
نشر النموذج السهل

من Scikit-learn و Tensorflow إلى IBM SPSS Modeler ، احفظ ونشر نماذج من أشهر نماذج التعلم الآلي إطار العمل.
محرك رسومات قوي

استفد من محرك الرسومات القوي IBM SPSS Modelerلإضفاء الحيوية على الرؤى الخاصة بك. يعثر مُوصِي المخططات الذكي على المخطط البياني المثالي لبياناتك من بين عشرات الخيارات، حتى تتمكن من مشاركة رؤيتك بسرعة وسهولة باستخدام تصورات مقنعة.
تدفقات التحليل المرئي

يقوم برنامج IBM SPSS Modeler بتحويل البيانات تلقائيًا إلى أفضل تنسيق للنمذجة التنبؤية الأكثر دقة. تكنولوجيا المعلومات الآن لا يتطلب منك الآن سوى بضع نقرات لتحليل البيانات وتحديد عمليات التصحيح وفحص الحقول واستخلاص سمات جديدة.
أساليب وخوارزميات التعلم الآلي

IBM SPSS Modeler يدعم أشجار القرار، ونماذج الشبكة العصبية ونماذج انحدار. يمكنك الآن استفد من نماذج ARMA و ARIMA والتسوية الأسية؛ دوال التحويل مع المتنبئات والنماذج الخارجية القيمة كشف; من النماذج التجميعية والهرمية؛ وآلة دعم المتجهات والنمذجة السببية الزمنية؛ وتوظيف السلاسل الزمنية ونماذج AR المكانية للتنبؤ المكاني والزماني. كما تتيح شبكات الخصومة التوليدية (GANs) والتعزيزات التعلم العميق.
دعم مصدر مصدر مفتوح التقنية

IBM SPSS Modeler يتيح استخدام R و Python و Spark و Hadoop لتضخيم ®قوة التحليلات. يمكنك أيضًا توسيع هذه التحليلات التقنية واستكمالها للحصول على المزيد من التحليلات التقنية المتقدمة مع الحفاظ على التحكم.
الدعم IBM ®مفاتيح ترخيص ®SPSS الحصول على دعم الترخيص IBM SPSS Modeler: أسئلة المنتج التقني احصل على الدعم الدعم غير الفني (التنزيلات، IBM ®Passport Advantage، إدارة المستخدمين، الفواتير) اتصل بخدمة العملاء الإلكتروني تنزيل البرنامج غير المشترك الحصول على دعم الترخيص
أخبار المنتج
شركة كيوسيرا

اقرأ كيف تم استخدام برنامج IBM SPSS Modeler للمساعدة في تقليل معدلات عيوب التصنيع في شركة كيوسيرا
ورقة البيانات: IBM SPSS Modeler

استكشاف كيف يساعد IBM SPSS Modeler العملاء على تسريع الوقت للقيمة مع علم البيانات البصرية والتعلم الآلي.
قصص العملاء أفضل خدمة عملاء أفضل

تعرّف على كيفية قيام Banca Alpi Alpi Marittime بتحسين خدمة العملاء وتوفير التكاليف باستخدام محرك الموافقة المدعوم بالذكاء الاصطناعي المدعوم من IBM SPSS Modeler.

 زيادة عائد المصنع

اقرأ كيف ساعد برنامج IBM SPSS Modeler شركة Kyocera Corporation على تحقيق زيادة بنسبة 6% في الإنتاجية من خلال تقليل العيوب.
حلول الشركاء
هيوستن التحليلات

يستخدم IBM SPSS Modeler لإنشاء عمليات تحليلية وتجميعها وأتمتتها لتقديم حلول تساعد المستخدمين من الذكاء الاصطناعي بدون كود برمجي
كيوبت للاستشارات

يجمع بين محرك المعلومات التكنولوجية المعلوماتية Euclid توقعات IBM SPSS Modeler للمساعدة في دفع تحسينات الدقة و ®تعزيز حل تخطيط الطلب جاليليو
data.world

يستفيد من ملحق data.world الجديد مع برنامج IBM SPSS Modeler لتصدير مجموعات البيانات بين data.world و IBM SPSS Modeler
اتخذ الخطوة التالية
تجربة IBM SPSS Modeler التجريبية برنامج IBM SPSS Modeler التعليمي
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