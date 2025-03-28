ÇimSA Çimento Sanayi ve Ticaret A.S

نظرًا لازدهار قطاع التشييد والبناء في جميع أنحاء العالم، نمت صناعة الأسمنت العالمية بمعدل سنوي متوسط قدره 5.1% بين عامي 2003 و2018. وقد احتلت تركيا مكانها بعد الصين والهند والولايات المتحدة الأمريكية كرابع أكبر منتج للأسمنت في العالم. وقد زادت ÇimSA، وهي واحدة من أكبر مصنعي الأسمنت في تركيا ورائدة في إنتاج الأسمنت الأبيض، من إنتاجها السنوي إلى أكثر من ستة ملايين طن. إلى جانب تلبية الطلب المحلي على الأسمنت، وقد طورت ÇimSA أيضًا شبكة توزيع عالمية للتصدير إلى أوروبا والشرق الأوسط وأمريكا الشمالية.

لقد أنشأت ÇimSA شبكة معقدة من المرافق في ظل وجود العديد من الأفران والمطاحن والصوامع في أكثر من 10 مواقع وسبع محطات توزيع على مستوى العالم. كما تكبدت الشركة تكاليف عامة هائلة تتعلق بإدارة سلسلة التوريد وتصنيع الأسمنت ونقله. ولتحسين العمليات - مع مراعاة التقلبات في أسعار صرف العملات والضرائب والطلب وتغيرات القدرة التصنيعية - استخدم مديرو ÇimSA بشكل متزايد أداة حوسبة قديمة لتخطيط المبيعات والعمليات.

ولكن مع نمو الشركة، وصلت أداة التخطيط إلى حدودها. يقول Nevzat Çakmak، مدير المشروعات لدى ÇimSA: ”لم تكن أداتنا السابقة متكاملة بشكل كافٍ ولم تتمكن من إدخال جميع أبعاد العمل التي كنا بحاجة إلى أخذها في الحسبان“. ”لقد اقتصرنا على عدد قليل من السيناريوهات ولم نكن قادرين على إنشاء جميع سيناريوهات ”ماذا لو“ التي كنا بحاجة إليها لدعم عملية صنع القرار".

يقول Sabri Suyunu، خبير التحليلات والمؤسس المشارك لشركة Lumtify شريك الأعمال لشركة IBM: ”كان النظام السابق يعاني أيضًا من مشاكل في بطء حساب الحلول. وكان الأمر يستغرق 24 ساعة قبل أن تتمكن ÇimSA من رؤية نتائج مشكلة التحسين. كما كان النظام القديم غير قادر على دمج جميع البيانات المطلوبة لإنشاء نماذج دقيقة".

مع استمرار ÇimSA في الاستحواذ على مرافق إنتاج جديدة والتوسع في أسواق جديدة، يحتاج فريق الإدارة العليا للشركة إلى مزيد من السرعة والمرونة في عمليات المبيعات وأداة التخطيط. عندما بدأ Çakmak وفريق تكنولوجيا المعلومات لديه في البحث عن حلول تحسين أكثر تقدمًا، شارك Suyunu تجربته. ”يقول Suyunu: "كنا قد استخدمنا IBM CPLEX Optimization Studio لمدة ثماني سنوات بالفعل"، ويضيف: "لقد اقترحتُ ذلك لأنه كان سريعًا وسهل الاستخدام ويتمتع بالقدرة على حل جميع مشاكل ÇimSA المعقدة المتعلقة بالتحسين“.