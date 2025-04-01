استوديو IBM ILOG CPLEX Optimization Studio

IBM ILOG CPLEX Optimization Studio هو حل التحليلات الإلزامية الذي يتيح التطوير السريع والنشر السريع لنماذج Decision Optimization باستخدام البرمجة الرياضية والبرمجة المقيدة. مع هذا Decision Optimization التقنية، يمكنك
استوديو المشاريع الجديد كلياً الذي يجمع بين التعلم الآلي التقليدي إلى جانب استوديو الذكاء الاصطناعي التوليدي الجديد المدعوم من نماذج الأساس.
ترجمة مشاكل الأعمال إلى نماذج تحسين وحلها باستخدام حلول تحسين مثبتة.
اكتشف البرمجة الرياضية، والبرمجة المقيدة والنماذج القائمة على القيود باستخدام أدوات حل قوية مثل ®CPLEX Optimizer و CP Optimizer.
اختر من بين خيارات النشر في مكان العمل والسحابة والخيارات المختلطة لتقديم تحليلات إرشادية بنجاح من خلال البرمجة الرياضية والبرمجة المقيدة.
ساعد في تقليل تكاليف التشغيل من خلال تخصيص أفضل للمعلومات المهمة باستخدام IBM ILOG CPLEX Optimization Studio.
إذا كنت تعمل في المجال الأكاديمي، احصل على نسخة غير محدودة وبدون تكلفة من IBM ILOG CPLEX Optimization Studio من خلال مبادرة IBM Academic Initiative.
استفد من IBM الأدوات والموارد لمساعدتك على أن تصبح ماهرًا في النمذجة الرياضية.
عرّف الطلاب على IBM ILOG CPLEX Optimization Studio من خلال ورشة العمل المجانية هذه.
السماح للمستخدم بدمج الوظائف الخارجية التي تم تقييمها خارج بحث المحرك - على سبيل المثال، من برامج المحاكاة - في القيود والأهداف.
سرعة مضاعفة وقت الحل مقارنةً بالوظيفة الافتراضية لإيجاد التوازن بين الحلول المثلى والممكنة.
الاتصال بـ ODBC و MySQL و CSV بدون البرمجة باستخدام تراكيب اللغة في IDE من خلال برنامج التشغيل JDBC. استخدم موصل مخصص لمصادر البيانات الأخرى من خلال المكتبات الديناميكية المضمنة.
استفد من ®قوة التحاليل الإلزامية وبناء الحلول باستخدام التعلم الآلي والتحسين.
تمكين الموظفين من حل المشكلات من خلال دعم اتخاذ القرار التحليلي التطبيق.
التدريب، تحقق من الصحة، ضبط وينشر نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي. ابدأ في بناء الذكاء الاصطناعي التطبيق العملي.
قم بقيادة أداة "ريدج" وتسريع الوقت المناسب للقيمة المناسبة للقيمة باستخدام أداة بديهية وسهلة الاستخدام.
سجّل الدخول باستخدام IBMid للوصول إلى التنزيلات في "منتجاتي وخدماتي". لا يلزم وجود رمز تفويض.
يوفر مركز الإصلاحات المركزية إصلاحات وتحديثات لبرامج النظام والأجهزة ونظام التشغيل الخاص بك.
استكشف معلومات المنتج والموارد الخاصة بإصدارات متعددة من IBM ILOG CPLEX Optimization Studio.
الوصول إلى متطلبات النظام التفصيلية للإصدارات المدعومة من IBM ILOG CPLEX Optimization Studio.
تتبع دورة حياة الدعم لـ IBM ILOG CPLEX Optimization Studio.
حوِّل عملية اتخاذ القرارات في مجال الأعمال من خلال حلول التحسين القوية.
توفير حلول التحليلات والتحسينات المتقدمة للشركات المبتكرة التي ترغب في تطبيق نهج علمي في اتخاذ القرارات.
توفر حلول تحسين لوجستيات المستودعات، وتحسين لوجستيات الإنتاج، وتحسين لوجستيات النقل، وتحسين لوجستيات الصناعات.