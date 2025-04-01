استوديو IBM ILOG CPLEX Optimization Studio
بناء نماذج التحسين المعقدة وحلها لتحديد أفضل الإجراءات الممكنة
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حوِّل عملية اتخاذ القرارات في شركتك باستخدام علم البيانات

IBM ILOG CPLEX Optimization Studio هو حل التحليلات الإلزامية الذي يتيح التطوير السريع والنشر السريع لنماذج Decision Optimization باستخدام البرمجة الرياضية والبرمجة المقيدة. مع هذا Decision Optimization التقنية، يمكنك

  • تحسين قراراتك التجارية
  • تطوير ونشر نماذج التحسين بسرعة
  • إنشاء تطبيق واقعي يمكن أن يحسن نتائج الأعمال بشكل كبير
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استوديو المشاريع الجديد كلياً الذي يجمع بين التعلم الآلي التقليدي إلى جانب استوديو الذكاء الاصطناعي التوليدي الجديد المدعوم من نماذج الأساس.
المزايا ابدأ في أقل من 15 دقيقة مع خيار المطور المتاح في اشتراكات شهرية وسنوية. عرض التسعير وشراء
استبدال الحدس بالقرارات الواقعية

ترجمة مشاكل الأعمال إلى نماذج تحسين وحلها باستخدام حلول تحسين مثبتة.
حل مجموعة من مشاكل التحسين


اكتشف البرمجة الرياضية، والبرمجة المقيدة والنماذج القائمة على القيود باستخدام أدوات حل قوية مثل ®CPLEX Optimizer و CP Optimizer.
اختر النشر الخاص بك

اختر من بين خيارات النشر في مكان العمل والسحابة والخيارات المختلطة لتقديم تحليلات إرشادية بنجاح من خلال البرمجة الرياضية والبرمجة المقيدة.
تحقيق نتائج أفضل

ساعد في تقليل تكاليف التشغيل من خلال تخصيص أفضل للمعلومات المهمة باستخدام IBM ILOG CPLEX Optimization Studio.
ميزة
  • حلول البرمجة الرياضية
  • النمذجة المرنة ®بيئة اللغة
  • حلول البرمجة المقيدة
صور المنتج
الجدولة في OPL IDE وعرض Gantt لحل مشاكل الجدولة في ®CPLEX Optimization Studio، توفر لغة OPL العديد من التركيبات اللغوية الخاصة بالجدولة. يمكن للمستخدمين أيضًا عرض النتائج في مخطط جانت داخل IDE.
التعليمات البرمجية المساعدة في OPL IDE في IDE، يتم تعزيز لغة البرمجة التحسينية (OPL) في IDE بشجرة بناء الجملة المجردة التي تسمح بالبحث عن عنصر معين واستبداله والتعرف عليه كنص أو كعنصر له سمة معينة.
تشغيل تكوين تشغيل OPL محليًا لحل نموذج معين، يجب على المستخدمين إنشاء تكوين تشغيل يتكون من نماذج ومصادر بيانات. انقر بزر الماوس الأيمن على تكوين التشغيل واختر "تشغيل هذا" من القائمة.
الموارد التعليمية إصدارات مجانية

إذا كنت تعمل في المجال الأكاديمي، احصل على نسخة غير محدودة وبدون تكلفة من IBM ILOG CPLEX Optimization Studio من خلال مبادرة IBM Academic Initiative.

دورات بدون مقابل

استفد من IBM الأدوات والموارد لمساعدتك على أن تصبح ماهرًا في النمذجة الرياضية.

 ورش العمل المجانية

عرّف الطلاب على IBM ILOG CPLEX Optimization Studio من خلال ورشة العمل المجانية هذه.
®CPLEX Optimization Studio هو الأسلوب الرشيق للغاية ويوفر إجابات لأي سيناريو. تكنولوجيا المعلومات تعدنا المعلومات للمستقبل من خلال مساعدتنا على اتخاذ قرارات أفضل. نفيزات تشاكماك مدير المشروع شركة ÇimSA Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. اقرأ دراسة الحالة
آخر الأخبار إدارة القيود بدون نمذجة صريحة

السماح للمستخدم بدمج الوظائف الخارجية التي تم تقييمها خارج بحث المحرك - على سبيل المثال، من برامج المحاكاة - في القيود والأهداف.

 احصل على حلول أفضل بشكل أسرع

سرعة مضاعفة وقت الحل مقارنةً بالوظيفة الافتراضية لإيجاد التوازن بين الحلول المثلى والممكنة.

 إجراء اتصالات سهلة بمصادر البيانات

الاتصال بـ ODBC و MySQL و CSV بدون البرمجة باستخدام تراكيب اللغة في IDE من خلال برنامج التشغيل JDBC. استخدم موصل مخصص لمصادر البيانات الأخرى من خلال المكتبات الديناميكية المضمنة.
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الموارد
كيفية التحميل

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تسجيل الدخول إلى منتجاتي وخدماتي تنزيل الإصلاحات

يوفر مركز الإصلاحات المركزية إصلاحات وتحديثات لبرامج النظام والأجهزة ونظام التشغيل الخاص بك.

استكشف فيكس سنترال وثائق المنتج

استكشف معلومات المنتج والموارد الخاصة بإصدارات متعددة من IBM ILOG CPLEX Optimization Studio.

اقرأ الوثائق متطلبات النظام

الوصول إلى متطلبات النظام التفصيلية للإصدارات المدعومة من IBM ILOG CPLEX Optimization Studio.

متطلبات نظام الوصول دورة حياة المنتج

تتبع دورة حياة الدعم لـ IBM ILOG CPLEX Optimization Studio.

استكشف دورة حياة المنتج Decision Optimization

حوِّل عملية اتخاذ القرارات في مجال الأعمال من خلال حلول التحسين القوية.

تعرّف على Decision Optimization
حلول الشركاء
الشركاء المميزون دماغ القرار

توفير حلول التحليلات والتحسينات المتقدمة للشركات المبتكرة التي ترغب في تطبيق نهج علمي في اتخاذ القرارات.

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