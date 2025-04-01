استوديو IBM ILOG CPLEX Optimization Studio

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الجدولة في OPL IDE وعرض Gantt لحل مشاكل الجدولة في ®CPLEX Optimization Studio، توفر لغة OPL العديد من التركيبات اللغوية الخاصة بالجدولة. يمكن للمستخدمين أيضًا عرض النتائج في مخطط جانت داخل IDE.

التعليمات البرمجية المساعدة في OPL IDE في IDE، يتم تعزيز لغة البرمجة التحسينية (OPL) في IDE بشجرة بناء الجملة المجردة التي تسمح بالبحث عن عنصر معين واستبداله والتعرف عليه كنص أو كعنصر له سمة معينة.