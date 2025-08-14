باعتبارها واحدة من كبرى شركات تصنيع منتجات تعبئة الطعام في العالم، حققت Huhtamaki نموًا سريعًا في سوق آسيا والمحيط الهادئ. لكن بعد إجراء تقييمات لاستمرارية أعمالها، قررت Huhtamaki أنه حان الوقت لنقل مركز بياناتها في هونغ كونغ ومركز شبكتها التقنية.

يقول Aki Kemppi، رئيس البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات العالمية في Huhtamaki: "كنا نعلم أنه يتعين علينا التفكير في خيارات أخرى. لكننا لم نرغب في نقل مركز بياناتنا إلى مكان آخر؛ لأننا أردنا الانتقال إلى السحابة". "كنا نرغب في التحديث، وزيادة المرونة، والاستعداد للمستقبل من خلال استراتيجية السحابة أولًا".

بعد قرار إطلاق مشروع التحول إلى السحابة، طوَّرت Huhtamaki مع شريك أعمالها منذ 10 سنوات، ManagerIT، عدة محاور تركيز لتوجيه اختيار مزوِّد الخدمة السحابية. كان المجال الأول هو إدارة التكاليف لتجنُّب زيادة النفقات التشغيلية والحفاظ على شروط التراخيص الحالية المواتية. أعطت Huhtamaki الأولوية لتصميم معماري لشبكة هجينة متعددة السحابات تكون قابلة للتوسع وآمنة. كان من الضروري أن يتضمن الحل خطة للتعافي من الكوارث بالإضافة إلى خطة خروج لتجنُّب التبعية لمزوِّد واحد.

من الاعتبارات الرئيسية الأخرى سهولة التشغيل. "مع العديد من مزوِّدي السحابة الذين تحدثنا معهم، كان من الصعب فهم المنطق وراء كيفية تنفيذهم للأمور". يقول Kemppi: "لم تكن الرؤية موجودة". "بالنسبة إلى فريقنا الذي يعمل مع السحابة، إذا استطعنا تسهيل حياته، فسيقل عدد الأخطاء. البساطة والوضوح لهما أهمية كبرى".

لأكثر من 10 سنوات، كانت Huhtamaki تُدير أعباء العمل في مراكز بياناتها المحلية باستخدام منصات VMware. وزاد هذا من أهمية العثور على مزوِّد سحابة يتمتع بخبرة في تكامل VMware. "كل من تحدثنا إليهم قالوا إن لديهم خدمات VMware ضمن عروضهم، لكنها في الغالب كانت عامة بمواصفات تناسب الجميع. أردنا المزيد من الحلول المخصصة والترخيص المحسَّن والخدمة الكاملة". "عند مقارنة خيارات VMware المتاحة في السوق، وجدنا أن الخيارات الأكثر شمولًا لاحتياجاتنا كانت من IBM Cloud".