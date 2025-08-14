تتجسد استراتيجية "السحابة أولًا" لشركة تصنيع التعبئة والتغليف Huhtamaki في مراكز بيانات IBM Cloud في سنغافورة وفرانكفورت، ما يدعم استمرارية الأعمال، وقابلية التوسع، والابتكار الرقمي.
باعتبارها واحدة من كبرى شركات تصنيع منتجات تعبئة الطعام في العالم، حققت Huhtamaki نموًا سريعًا في سوق آسيا والمحيط الهادئ. لكن بعد إجراء تقييمات لاستمرارية أعمالها، قررت Huhtamaki أنه حان الوقت لنقل مركز بياناتها في هونغ كونغ ومركز شبكتها التقنية.
يقول Aki Kemppi، رئيس البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات العالمية في Huhtamaki: "كنا نعلم أنه يتعين علينا التفكير في خيارات أخرى. لكننا لم نرغب في نقل مركز بياناتنا إلى مكان آخر؛ لأننا أردنا الانتقال إلى السحابة". "كنا نرغب في التحديث، وزيادة المرونة، والاستعداد للمستقبل من خلال استراتيجية السحابة أولًا".
بعد قرار إطلاق مشروع التحول إلى السحابة، طوَّرت Huhtamaki مع شريك أعمالها منذ 10 سنوات، ManagerIT، عدة محاور تركيز لتوجيه اختيار مزوِّد الخدمة السحابية. كان المجال الأول هو إدارة التكاليف لتجنُّب زيادة النفقات التشغيلية والحفاظ على شروط التراخيص الحالية المواتية. أعطت Huhtamaki الأولوية لتصميم معماري لشبكة هجينة متعددة السحابات تكون قابلة للتوسع وآمنة. كان من الضروري أن يتضمن الحل خطة للتعافي من الكوارث بالإضافة إلى خطة خروج لتجنُّب التبعية لمزوِّد واحد.
من الاعتبارات الرئيسية الأخرى سهولة التشغيل. "مع العديد من مزوِّدي السحابة الذين تحدثنا معهم، كان من الصعب فهم المنطق وراء كيفية تنفيذهم للأمور". يقول Kemppi: "لم تكن الرؤية موجودة". "بالنسبة إلى فريقنا الذي يعمل مع السحابة، إذا استطعنا تسهيل حياته، فسيقل عدد الأخطاء. البساطة والوضوح لهما أهمية كبرى".
لأكثر من 10 سنوات، كانت Huhtamaki تُدير أعباء العمل في مراكز بياناتها المحلية باستخدام منصات VMware. وزاد هذا من أهمية العثور على مزوِّد سحابة يتمتع بخبرة في تكامل VMware. "كل من تحدثنا إليهم قالوا إن لديهم خدمات VMware ضمن عروضهم، لكنها في الغالب كانت عامة بمواصفات تناسب الجميع. أردنا المزيد من الحلول المخصصة والترخيص المحسَّن والخدمة الكاملة". "عند مقارنة خيارات VMware المتاحة في السوق، وجدنا أن الخيارات الأكثر شمولًا لاحتياجاتنا كانت من IBM Cloud".
تم نقل أعباء العمل من مراكز البيانات إلى IBM Cloud لتصبح أكثر مرونة والاستفادة من الابتكار الرقمي للنمو المستقبلي وقابلية التوسع.
شهدنا توفيرًا كبيرًا في تكاليف التراخيص بفضل مرونة نموذج "أحضر ترخيصك الخاص" (BYOL) المدعوم من IBM Cloud، دون الحاجة إلى إعادة شراء التراخيص.
بالتعاون مع IBM وشريك أعمالها Managerit، قامت Huhtamaki بنقل أعباء العمل من مركز بياناتها في هونغ كونغ إلى مركز بيانات IBM Cloud في سنغافورة، وهو أحد مراكز بيانات IBM Cloud الموزعة على تسع مناطق حول العالم، والتي يزيد عددها عن 46 مركزًا.تم تصميم حلول IBM السحابية الهجينة لتوفير وصول محلي، وزمن انتقال قصير، وأمان معتمد، ما يجعل التطبيقات وقواعد البيانات متاحة بشكل عالٍ، ومقاومة للأخطاء، وقابلة للتوسع.
صمم فريق تسريع السحابة العالمي في IBM بنية معمارية لشركة Huhtamaki تضمنت خوادم IBM Cloud Bare Metal Servers وحلول IBM Cloud for VMware Solutions لضمان مرونة وقابلية توسُّع أعباء العمل. تضمَّن الحل أيضًا IBM Cloud Object Storage لتخزين البيانات غير المنظمة بشكل مرن وقابل للتوسع وأجهزة IBM Gateway لتوفير تحكُّم أفضل في حركة المرور على الشبكة وتسريع الأداء. يقول Kemppi: "من المزايا الكبيرة للعمل مع IBM أن عملياتهم السحابية سهلة التكيف". "أنا سعيد بكيفية تصميمهم للبنية المعمارية لتناسب احتياجاتنا".
تمكَّنت Huhtamaki أيضًا من نقل تراخيص VMware الحالية إلى IBM Cloud، ما جعلها تتجنَّب تكاليف تراخيص إضافية بعد الترحيل. يقول Kemppi: "أردنا أيضًا الاستمرار في استخدام تراخيص Microsoft الحالية". "مع IBM Cloud، يمكنك استخدام تراخيص Microsoft بالطريقة نفسها التي كنت تستخدمها بها في البيئة المحلية. نموذج "أحضر ترخيصك الخاص" (BYOL) هو جزء كبير من تمكيننا".
رغم أن Huhtamaki بدأت مشروع التحول إلى السحابة بالانتقال إلى IBM Cloud في سنغافورة، كانت الخطط جاهزة مسبقًا لإجراء ترحيل مماثل في أوروبا بنقل مركز بياناتها في فنلندا إلى مركز بيانات IBM Cloud في فرانكفورت. يقول Kemppi: "من أهم فوائد ربط IBM Cloud في سنغافورة بـ IBM Cloud في فرانكفورت أن الاتصال مجاني مع IBM". "مع مزوِّدي السحابة الآخرين، قد تكون تكاليف الاتصال مرتفعة جدًا".
تخطِّط Huhtamaki لاستخدام مراكز بيانات IBM Cloud في سنغافورة وفرانكفورت كمواقع للتعافي من الكوارث لبعضها، وستدمج إدارة هذه المواقع لتحسين أداء أعباء العمل. يقول Kemppi: "لا أريد أن أقلل من أهمية أننا تمكَّنَّا من بناء بوابة الشبكة الخاصة بنا على IBM Cloud". "وبفضل التعاون بين سنغافورة وفرانكفورت، أصبح بإمكاننا التحكم بالكامل في توجيه حركة المرور بين موقعَي IBM وشبكة Huhtamaki. تمنحنا الطريقة التي ندير بها الشبكة مزايا تحكُّم كبيرة عند مقارنتها بمزوِّدي السحابة الآخرين".
يقول Kemppi: "كانت هناك ثقة وتواصل جيد بين جميع الأطراف المعنية. لقد استمعت إلينا شركة IBM ونحن تعلمنا منها". "لقد اخترنا أفضل الأفكار لتكوين البنية المعمارية، وأشعر بأننا عملنا حقًا معًا من أجل هذا الحل السحابي".
مع اكتمال الترحيل إلى مركز بيانات IBM Cloud في سنغافورة والجدول المخطط لإنهاء الترحيل إلى المركز في فرانكفورت عام 2022، بدأت Huhtamaki تلمس الفوائد التجارية التي توقعتها. يقول Kemppi: "قد تكون تكاليف السحابة لدينا أقل قليلًا من التكاليف المحلية، لكن على الأقل نحن متعادلون من ناحية التكلفة، وقد كان هذا هدفنا". "تنتقل إلى السحابة لتحقيق المزيد من الوظائف والمرونة، فإذا حافظت على استقرار التكاليف، فأنت في موقع جيد".
تقدِّر Huhtamaki الوقت الذي تم توفيره والمرونة التي تقدمها IBM Cloud عند إضافة خدمات جديدة. يقول Kemppi: "إذا احتجنا إلى المزيد من مساحة التخزين أو طاقة الحوسبة، نقوم بتفعيلها مباشرةً". "وإذا لم نعد بحاجة إلى طاقة حوسبة لعبء العمل السابق، يمكننا تقليلها وتحسين التكلفة، وهذا أمر لم نكن قادرين على تحقيقه في العمليات المحلية".
نقل أعباء عمل الحوسبة إلى مراكز بيانات IBM Cloud يدعم الأهداف الاستراتيجية لشركة Huhtamaki القائمة على الاستدامة في جوهرها. يقول Kemppi: "نتعاون مع مزوِّدين يأخذون الاستدامة على محمل الجد مثلنا. مع مزوِّد سحابة مثل IBM، تُستخدم المعدات والكهرباء بأعلى كفاءة ممكنة". "تعتني IBM بكيفية إنتاج الكهرباء وكيفية إعادة تدوير المعدات. وهذا أمر مهم جدًا بالنسبة لنا".
بصفتها أكبر منتج عالمي لأكواب الورق ورائدة في التعبئة الغذائية المستدامة والقابلة لإعادة التدوير، لدى Huhtamaki أهداف نمو طموحة. يقول Kemppi: "الآن بعد أن أصبحت طاقة الحوسبة لدينا مرنة للغاية، نحن مستعدون". "هناك الكثير مما يمكننا تحقيقه مع IBM Cloud في المستقبل".
بناءً على نجاح ترحيل أعباء عمل VMware إلى مراكز بيانات IBM Cloud في سنغافورة وفرانكفورت، قامت Huhtamaki، بمساعدة شريكها المستمر ManagerIT، أيضًا بترحيل أعباء عمل IBMi إلى IBM Cloud Power Virtual Server.
تأسست Huhtamaki منذ أكثر من 100 عام، وهي مزوِّد رئيسي لحلول التعبئة والتغليف المستدامة للمستهلكين في جميع أنحاء العالم. تعمل الشركة في 37 دولة و113 موقعًا، ويعمل بها أكثر من 19,000 موظف حول العالم. في عام 2021، بلغ صافي المبيعات 3.6 مليارات يورو. يقع مقر مجموعة Huhtamaki Group في إسبو، فنلندا وشركتها الأم، Huhtamaki Oyj، مدرجة في Nasdaq Helsinki Ltd.
يقع مقر Managerit في تووسولا، فنلندا، وتقدِّم مجموعة كاملة من خدمات مبيعات تكنولوجيا المعلومات، تشمل مراكز البيانات الآمنة مع حلول السحابة إلى تحديث أجهزة الموظفين بأجهزة كمبيوتر جديدة. تقدِّم حزمة خدمات Managerit لعملائها حلولًا موثوقًا بها ومرنة في اللوجستيات العالمية، حتى في الظروف الأكثر تحديًا، بدعم من فريق محترف.
كانت ManagerIT شريك أعمال لشركة Huhtamaki لمدة 10 سنوات. لقد كانت عاملًا مؤثرًا رئيسيًا في مساعدة Huhtamaki على اتخاذ قرار الانتقال إلى IBM Cloud. منذ ذلك الحين، كانت طرفًا رئيسيًا في العلاقة بين Huhtamaki وIBM Cloud، حيث شاركت بفاعلية في المناقشات التقنية والتجارية منذ البداية.
