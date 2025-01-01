Planning Analytics مساعد

خفض حواجز التبني وتعزيز المشاركة في التخطيط باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي

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IBM Planning Analytics يوفر مساعدًا للذكاء الاصطناعي التوليدي (الذكاء الاصطناعي) لتعزيز المشاركة في عملية التخطيط واتخاذ القرار.

مدعوم من IBM watsonx ، IBM Planning Analytics المساعد مساعد بديهي وسهل الاستخدام، مما يعزز تعاون الفريق. 

يمكن لقادة الأعمال والمخططين الماليين - بغض النظر عن المهارات أو الأقدمية - استخدام اللغة الطبيعية للوصول إلى البيانات وإدارتها والتصرف فيها بسرعة. أنشئ محتوى سهل الفهم واكتشف الاتجاهات الخفية وتعرّف على الاتجاهات الخفية وتعرّف على التوقعات بدقة أكبر.

تبسيط المهام. استخلاص الرؤى من بيانات الأعمال. توصيل القرارات بثقة تامة. 
المزايا كيفية جعل تخطيط الأعمال جهدًا جماعيًا التعامل مع البيانات المالية بكل سهولة

ابحث عن نماذج الأعمال واعرضها ببساطة عن طريق السؤال بلغة طبيعية، متجاوزاً بذلك البحث اليدوي.

 فهم السياق

اكتسب فهمًا واضحًا لأهم المقاييس الأساسية مع الرؤى في الحسابات الكامنة وراءها ومعناها.

 التكيف والتوسع

فهم نماذج الأعمال الحالية والحصول على إرشادات حول كيفية بناء نماذج جديدة.
ميزة
متوفر الآن تجربة اللغة الطبيعية الوصول إلى البيانات الصحيحة بسرعة أمر بالغ الأهمية. تخيل أن تقول ببساطة، "أرني إيرادات العام الماضي للهواتف المحمولة،" وتحصل على عرض مفصل على الفور. لا مزيد من الوقت الضائع في عمليات البحث اليدوية - فقط نموذج العمل الذي تحتاجه، عندما تحتاج إلى تكنولوجيا المعلومات. انظر الوثائق
ما التالي الرسم البياني الرؤى احصل على شروحات مفصّلة عن برنامج التشغيل الخارجي والمفاتيح الرئيسية في خططك من خلال اللغة الطبيعية. بالإضافة إلى ذلك، احصل على تقرير PDF مفصّل حتى تتمكن من توصيل النتائج واتخاذ القرارات بثقة.
ما التالي شرح الخلية استخرج منطق النموذج على أي خلية في أي جدول كروس. فهم المنطق الأساسي، وتحقيق من الصحة ودقة البيانات، وتوصيل منطق النموذج بفعالية وراء تضمين بيانات محددة.
عرض قادم قريبًا  دعم متعدد اللغات

متوفر باللغات الفرنسية والإسبانية والألمانية واليابانية.

 مساعد معرفة المنتج

احصل على إرشادات ونصائح لزيادة الاستخدام والاعتماد.

 شرح الخلية

فهم التفاصيل الكامنة وراء الحسابات. تتبع منطق النموذج لمعرفة كيفية اشتقاق القيم بالضبط.

 التحليل التبادلي

توليد مخرجات PDF مع الرسوم البيانية وشروحات اللغة الطبيعية للإضافات الإضافية وبرنامج التشغيل الرئيسي و"برنامج التشغيل" و"برنامج التشغيل" ضمن علامات التبويب المتقاطعة.

 التوصية بعرض

اطلب من المساعد إنشاء طرق عرض بيانات محددة للاستعلامات المعقدة، مثل "أرني الإيرادات المدرجة في الميزانية لعام 2017 للهواتف المحمولة بجميع العملات،" دون البحث اليدوي عن البيانات.

 إمكانية شرح عمليات TI 

يمكنك تبسيط فهمك لعمليات Turbo Integrator (TI) من خلال التفسيرات اللغوية الطبيعية. فهم ما يفعله الرمز بسهولة.
اتخذ الخطوة التالية

اكتشف كيف يمكنك الارتقاء بعملياتك Planning Analytics إلى المستوى التالي.

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