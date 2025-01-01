مدعوم من IBM watsonx ، IBM Planning Analytics المساعد مساعد بديهي وسهل الاستخدام، مما يعزز تعاون الفريق.

يمكن لقادة الأعمال والمخططين الماليين - بغض النظر عن المهارات أو الأقدمية - استخدام اللغة الطبيعية للوصول إلى البيانات وإدارتها والتصرف فيها بسرعة. أنشئ محتوى سهل الفهم واكتشف الاتجاهات الخفية وتعرّف على الاتجاهات الخفية وتعرّف على التوقعات بدقة أكبر.

تبسيط المهام. استخلاص الرؤى من بيانات الأعمال. توصيل القرارات بثقة تامة.