خفض حواجز التبني وتعزيز المشاركة في التخطيط باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي
IBM Planning Analytics يوفر مساعدًا للذكاء الاصطناعي التوليدي (الذكاء الاصطناعي) لتعزيز المشاركة في عملية التخطيط واتخاذ القرار.
مدعوم من IBM watsonx ، IBM Planning Analytics المساعد مساعد بديهي وسهل الاستخدام، مما يعزز تعاون الفريق.
يمكن لقادة الأعمال والمخططين الماليين - بغض النظر عن المهارات أو الأقدمية - استخدام اللغة الطبيعية للوصول إلى البيانات وإدارتها والتصرف فيها بسرعة. أنشئ محتوى سهل الفهم واكتشف الاتجاهات الخفية وتعرّف على الاتجاهات الخفية وتعرّف على التوقعات بدقة أكبر.
تبسيط المهام. استخلاص الرؤى من بيانات الأعمال. توصيل القرارات بثقة تامة.
ابحث عن نماذج الأعمال واعرضها ببساطة عن طريق السؤال بلغة طبيعية، متجاوزاً بذلك البحث اليدوي.
اكتسب فهمًا واضحًا لأهم المقاييس الأساسية مع الرؤى في الحسابات الكامنة وراءها ومعناها.
فهم نماذج الأعمال الحالية والحصول على إرشادات حول كيفية بناء نماذج جديدة.
متوفر باللغات الفرنسية والإسبانية والألمانية واليابانية.
احصل على إرشادات ونصائح لزيادة الاستخدام والاعتماد.
فهم التفاصيل الكامنة وراء الحسابات. تتبع منطق النموذج لمعرفة كيفية اشتقاق القيم بالضبط.
توليد مخرجات PDF مع الرسوم البيانية وشروحات اللغة الطبيعية للإضافات الإضافية وبرنامج التشغيل الرئيسي و"برنامج التشغيل" و"برنامج التشغيل" ضمن علامات التبويب المتقاطعة.
اطلب من المساعد إنشاء طرق عرض بيانات محددة للاستعلامات المعقدة، مثل "أرني الإيرادات المدرجة في الميزانية لعام 2017 للهواتف المحمولة بجميع العملات،" دون البحث اليدوي عن البيانات.
يمكنك تبسيط فهمك لعمليات Turbo Integrator (TI) من خلال التفسيرات اللغوية الطبيعية. فهم ما يفعله الرمز بسهولة.