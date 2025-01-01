التخطيط والتحليل المالي
تبسيط إعداد الميزانية ووضع التوقعات 
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رسم توضيحي يُظهر مبنى به رسوم بيانية وبداخله رموز اليورو والدولار الأمريكي والجنيه الإسترليني
التخطيط بشكل أكثر ذكاء والتنقل بين التغييرات بسهولة

يتكامل برنامج IBM Planning Analytics مع برنامج Excel، ما يوفر إمكانيات متقدمة لإعداد الميزانية والتخطيط. يتيح التحديثات الآنية، ونمذجة السيناريو، والتعديلات السريعة بناء على ظروف العمل المتغيرة.

تعمل المنصة على مزامنة البيانات المالية — الدخل، والميزانية العمومية، والتدفقات النقدية — مع استخدام توقعات مستندة إلى الذكاء الاصطناعي وعروض مصورة للبيانات؛ لتحسين الدقة.
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ما يمكنك فعله
الميزانية المبسطة

تخلص من الحاجة إلى إنشاء جدول بيانات وإرساله ودمجه. يعمل برنامج IBM Planning Analytics على أتمتة دمج الميزانية والتحديثات الآنية. شغِّل العديد من السيناريوهات المحتملة وقيِّم تأثيرها على الفور. يمكنك إدارة الإصدارات المختلفة من الخطة ومقارنتها بسهولة، ما يوفر المرونة لاتخاذ القرار، كل ذلك دون الحاجة إلى تدخل تكنولوجيا المعلومات في Excel أو على الويب.
التوقعات قائمة على الذكاء الاصطناعي

تمكين مستخدمي الأعمال من وضع توقعات مستندة إلى الذكاء الاصطناعي دون الحاجة إلى عالم بيانات. تتضمن التوقعات متعددة المتغيرات عوامل خارجية، مثل التضخم، وأسعار الفائدة، والطقس. يعمل ذلك على تحسين دقة التوقعات، ويدعم التحديثات المتكررة، ويزيل التحيز الشخصي؛ لاتخاذ قرارات أفضل بجهد أقل.

 شاهد: استخدام التصورات المحسّنة
التقارير التفاعلية

إنشاء تقارير مخصصة، وبطاقة النتائج، والمقاييس آنيًا. تُدمج جميع البيانات المالية في منصة آمنة، ما يضمن التتبع الدقيق والتحديثات الفورية. تتوفر نفس البيانات في كل من طرق عرض الويب و Excel؛ لتحقيق المرونة دون التضحية بالاتساق. توفر لوحات المعلومات رؤى واضحة لاتخاذ قرارات مستنيرة لمختلف الفرق.
حلول شركاء الأعمال
Aramar البيانات المالية السريعة حل مركزي من دون رموز للإدارة المالية والتوحيد وإعداد التقارير وتحليلات التخطيط والتحليل المالي. يمكن للمحللين اتخاذ قرارات قائمة على البيانات مدعومة بنماذج السيناريوهات والتحكم في الإصدار والتنبؤات المتجددة وإعداد تقارير متعددة العملات. عرض الحل
Poslovna inteligencija التخطيط للمنظمات غير الربحية تبسيط تخطيط الأعمال وإعداد الميزانية وتخصيص التكاليف وإعداد التقارير باستخدام برنامج التخطيط والتحليل المالي للمنظمات غير الربحية. تحصل فرق الشؤون المالية على تحكم كامل ونظرات عامة مالية واضحة من خلال تبسيط دورات التخطيط، وتحديد فجوات التمويل، وإبراز الاتجاهات وإنشاء تقارير مخصصة. عرض الحل
ReportWORQ أتمتة توزيع التقارير المالية من خلال البريد الإلكتروني وSlack وTeams وجداول بيانات Google وSharePoint. نسج مصادر متعددة للبيانات ومشاركة التقارير المتقدمة بتنسيق PDF أو Excel أو PowerPoint حسب الحاجة. عرض الحل
لماذا IBM Planning Analytics؟  اقرأ ملخص الحل
البيانات المالية المتكاملة

استخدم محرك TM1 للنمذجة المالية السريعة والآنية. وسع النطاق للتعامل مع البيانات المعقدة كبيرة الحجم مع ضمان الحوكمة والرقابة الصارمة في تخطيط الأعمال المتكامل.
توقعات دقيقة ومدعومة بالذكاء الاصطناعي

أضف إمكانية عمل سيناريوهات محتملة غير محدودة بدون مهارات فنية. تعمل هذه التنبؤات على تحديث النماذج والمقاييس المالية مع دمج العديد من المتغيرات الداخلية والخارجية لتحسين الدقة.
تجربة Excel قوية وأصلية

يمكنك الوصول إلى البيانات وتحديثها أو إنشاء تقارير من خلال كل من واجهات Excel وواجهات الويب. استفد من التكامل الآني والتحليلات المتقدمة ووظائف الرد.

تقييمات المنتج

دراسة حالة
الصناعة: البيع بالتجزئة إحداث ثورة في الميزانية والتخطيط لقائد البيع بالتجزئة

أدى استخدام البيانات المالية الآنية والتوقعات المستندة إلى الذكاء الاصطناعي إلى تقليل أوقات الدورات، وتحسين دقة التوقعات، وتحسين الكفاءة التشغيلية.

 استكشِف دراسة الحالة
ويوضح قائلاً: "من الأسهل بكثير الحصول على القبول أثناء بناء النظام، وليس عند إصداره". "ومن ثَمَّ نحرص على مشاركة الأشخاص في هذه المشاريع ونكسب تأييدهم طوال الوقت. Christoffer Zielfelt مراقب أعمال المجموعة، Länsförsäkringar AB تعرف على المزيد حول تبسيط التنبؤ وزيادة الصلاحية وإنشاء تقارير أسرع

الأسئلة الشائعة

يعمل إطار العمل القابل للتوسع لبرنامج IBM Planning Analytics على دمج البيانات من النماذج الإقليمية والنماذج الخاصة بالعلامة التجارية في عرض واحد موحد للشركة من أجل الامتثال والتحكم والاتساق.

يسمح برنامج IBM Planning Analytics بأساليب مرنة وحسابات آنية. يقوم المستخدمون بتحديد عوامل التكلفة، واختيار طرق التخصيص، ومحاكاة السيناريوهات في بيئة محكومة للحصول على تقارير مالية دقيقة، واتخاذ قرارات أفضل.

المحرك، وهو قاعدة بيانات متعددة الأبعاد ذات تخطيط موجه للخلايا يشبه جداول البيانات، في مركز IBM Planning Analytics. وترتبط خلاياه بقاعدة البيانات الأساسية عبر الصيغ. تتوفر جميع قدرات العرض المصور للبيانات من Excel وتحليلها في منصة مركزية.

 

يعمل برنامج IBM Planning Analytics على أتمتة دمج البيانات؛ من أجل التخطيط الفعال من أعلى إلى أسفل ومن أسفل إلى أعلى. يدعم التخطيط متعدد الإصدارات والنماذج القائمة على المحركات مع عمليات حسابية آنية، ولغات متعددة لتحسين التعاون العالمي.
اتخِذ الخطوة التالية

شاهد IBM Planning Analytics أثناء العمل. اكتشف كيف يمكنك أن ترتقي بعمليات تحليلات التخطيط المالي إلى المستوى التالي.

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