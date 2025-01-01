يُعد اختيار حل تخطيط الأعمال المناسب لمؤسستك قرارًا شديد الحساسية.
في حين أن Pigment يمكن أن يكون خيارًا متاحًا، انظر كيف أن ®IBM Planning Analytics يضع معيارًا عاليًا في مجال الأداء والأمان و الرؤى المستندة إلى الذكاء الاصطناعي لتزويد أعمالك بالتجهيزات اللازمة لتحقيق للنجاح على المدى الطويل.
يمكنك الاستفادة من عقود من الخبرة في مجال الذكاء الاصطناعي التي يتمتع بها IBM Planning Analytics لتقديم حلول واقعية. فميزة التوقع التنبؤي التي يوفرها تعمل على تحويل البيانات المعقدة إلى رؤى قابلة للتنفيذ. توفر خبرتنا المتجذرة في مجال الذكاء الاصطناعي معلومات حساسة لأعمالك.
يمكنك معالجة كميات هائلة من البيانات بسرعة وموثوقية باستخدام IBM Planning Analytics. يمكن توسيع نطاق منصتنا دون عناء مع الحفاظ على نفس مستوى الأداء. فهي توفر قيمة استثنائية واستثماراً للمستقبل.
تحكم في أمن البيانات والبنية التحتية الخاصة بك باستخدام IBM Planning Analytics. يمكنك تحديد الاحتياجات الأمنية بداية من النموذج وحتى سمة البيانات، وحماية تخطيط الأعمال وعملية اتخاذ القرارات، حتى في القطاعات التي تخضع للوائح تنظيمية صارمة مثل التمويل والرعاية الصحية والحكومة.
يمكنك تخصيص التقارير والعروض المصورة للبيانات ومهام سير العمل باستخدام IBM Planning Analytics، من أجل تحويل البيانات غير المنسقة إلى ذكاء استراتيجي. اختر النشر على السحابة الأصلية أو النشر المحلي في مكان العمل للحصول على التحكم الأمثل والمواءمة مع بنيتك الأساسية ومتطلبات الأمان التي تعتمدها.
ضع ثقتك في IBM Planning Analytics، كما تفعل آلاف الشركات، بداية من الشركات سريعة النمو إلى المؤسسات الكبرى العالمية. توفر منصتنا الراسخة أداء حقيقيًا والقدرة على التكيف والنمو، متجاوزةً بذلك الضجيج.
الحقيقة: تم تصميم IBM Planning Analytics من أجل السرعة وقابلية التوسع ، مع إجراء حسابات في الوقت الفعلي داخل الذاكرة والتي توفر رؤى سريعة حتى في حالة مجموعات البيانات الكبيرة. على عكس الحلول الأخرى التي قد تواجه صعوبات في الأداء على نطاق واسع، IBM Planning Analytics يمكنها معالجة ملايين الصفوف في الثانية الواحدة من أجل سرعة اتخاذ القرار.
الحقيقة: IBM Planning Analytics هو حل سحابة أصلية حديث يجمع بين مرونة السحابة وقوة التحليلات المتقدمة المستندة إلى الذكاء الاصطناعي. فهو يوفر أداء متطورًا سواء في السحابة أو بيئة محلية أو الهجين. نحن نؤمن بأن الشركات لها الحق في اختيار خيارات النشر التي تناسب احتياجاتها من الأمان والامتثال وقابلية التوسع.
الحقيقة: يمكن للشركات النامية ومتوسطة الحجم أن تحقق الازدهار باستخدام IBM Planning Analytics. حيث يمكن توسيع نطاق المنصة بسلاسة، مما يمنحك قدرات قوية اليوم مع توفير مساحة للنمو بالتزامن مع توسع أعمالك. على عكس الحلول الأخرى ذات الحجم الثابت، تتكيف IBM Planning Analytics مع أعمالك، بغض النظر عن حجمها. نوفر مستويات تسعير متدرجة مصممة لتناسب حجم شركتك وحالات استخدامها على أفضل وجه، كما أن عروضنا "كخدمة" على AWS و Azure توفر ترخيصًا للمبتدئين يبدأ من 5 مستخدمين.
الحقيقة: تتصدر IBM Planning Analytics طليعة الابتكارات الحديثة، حيث تدمج قدرات الذكاء الاصطناعي المتقدمة لإحداث ثورة في مجال تخطيط الأعمال. وتساعد هذه الابتكارات ليس فقط على ضمان أن تواكب IBM Planning Analytics متطلبات الأعمال الحديثة فحسب، بل تسعى جاهدة لوضع معايير جديدة فيما يتعلق بكفاءة التخطيط والذكاء.
الحقيقة: IBM Planning Analytics سهلة الاستخدام تمامًا. نحن نوفر وظائف قوية دون تعقيدات غير ضرورية، وندعم كلاً من سهولة الاستخدام والقدرات المتقدمة. إذا كنت معتادًا على استخدام جداول البيانات فإن الأداة الإضافية الخاصة بجداول البيانات التي نوفرها تقلل منحنى التعلم المطلوب لاستخدام Planning Analytics.
باستخدام IBM Planning Analytics، ندع المنتج يتحدث عن نفسه من خلال الإصدار التجريبي المجاني المصحوب بإرشادات لمدة 30 يومًا. استكشف نماذج التخطيط والنماذج المالية المُعدة مسبقًا عبر حالات استخدام متعددة.