منصة IBM Planning Analytics مقابل منصة Pigment

الحقيقة: يمكن للشركات النامية ومتوسطة الحجم أن تحقق الازدهار باستخدام IBM Planning Analytics. حيث يمكن توسيع نطاق المنصة بسلاسة، مما يمنحك قدرات قوية اليوم مع توفير مساحة للنمو بالتزامن مع توسع أعمالك. على عكس الحلول الأخرى ذات الحجم الثابت، تتكيف IBM Planning Analytics مع أعمالك، بغض النظر عن حجمها. نوفر مستويات تسعير متدرجة مصممة لتناسب حجم شركتك وحالات استخدامها على أفضل وجه، كما أن عروضنا "كخدمة" على AWS و Azure توفر ترخيصًا للمبتدئين يبدأ من 5 مستخدمين.