لا مزيد من العمليات اليدوية وأدوات إدارة المشاريع المفككة. حققأهدافك بشكل أسرع مع منصة إدارة موحدة وتعاونية.
استخدم برنامج الذكاء الاصطناعي-يبث برنامج التخطيط التسويقي لتحسين عائد الاستثمار في التسويق الرقمي (عائد الاستثمار). احصل على فهم أعمق لاحتياجات الأسواق المستهدفة قبل أن يعرفوا حتى معلومات تكنولوجيا المعلومات وقدم تجربة شخصية سلسة.
زيادة عائد الاستثمار التسويقي من خلال دمج الخطط الاستراتيجية مع عوامل السوق الخارجية. احصل على رؤية في الوقت الفعلي لاتجاهات الشراء لدى العملاء المستهدفين وعامل البيانات النفسية أو الديموغرافية للحصول على أنشطة تسويقية أكثر فعالية من حيث التكلفة. اتخذ قرارات قائمة على البيانات حول بدء منتجات جديدة أو تعديل المزيج التسويقي الخاص بك.
يمكن لفرق التسويق إجراء تقسيم دقيق للسوق وتحليلات SWOT قبل بدء حملات تسويقية جديدة. ويمكنهم بعد ذلك تخطيط البرامج التسويقية وتتبعها وتحليلها وتبسيطها في الوقت الفعلي وفهم مؤشرات الأداء مقابل الأداء معيار لإجراء تعديلات مستمرة.
قارن الإنفاق بسهولة مع ميزانية التسويق الفعلية. من خلال وظائف الوقت الفعلي والرؤية الشاملة لجهودك التسويقية، يمكنك تتبع إدارة الموارد بناءً على الأداء أو الطلب لإنشاء خطط وتوقعات تسويقية أكثر فعالية. تتبع أيضًا التقدم المحرز على مستوى دقيق في جميع الحملات التسويقية، بما في ذلك وسائل التواصل الاجتماعي والتسويق بالمحتوى وتحسين محركات البحث.
ربط مبادرات التسويق بالمبيعات والخطط التشغيلية. يمكن لفرق التسويق تحديد فرص النمو الجديدة والوصول إلى الجمهور المستهدف الجديد مع تحسين التكاليف باستخدام برامج التخطيط التي تعزز الشفافية وتعاون الفريق.
استجب بسرعة لتفضيلات العملاء المحتملين المتغيرة. تكييف خطط التسويق وسير العمل باستمرار. قم بإجراء تقييم سريع لمؤشرات الأداء الرئيسية حسب قناة التسويق للمساعدة في ضمان إمكانية تحقيق أهداف عملك.
افهم ما الذي يدفع قاعدة العملاء إلى اتخاذ إجراءات، وقم بإجراء أبحاث السوق وصقل حملاتك التسويقية. مع إمكانية الوصول إلى الذكاء الاصطناعي-التنبؤ بالقدرات التنبؤية، اختبر أنواعًا مختلفة من قوالب خطط التسويق بناءً على شخصيات ورسائل متعددة للمشترين.
اكتسبت شركة Novolex رؤى سريعة في السعة المتاحة واحتياجات السوق، مما يتيح سرعة اتخاذ القرارات وتطوير المنتجات. وعلى الرغم من التحديات الناجمة عن الجائحة وتقلبات السوق، تمكنت نوفوليكس من تحسين مركزها في المخزون بنسبة 16% مقارنةً بالعام السابق.
يمكن دمج الملفات المسطحة، مثل ملفات مسطحة، مثل ملفات كولد وورد، ومستندات وورد، والميزانية والتوقعات التطبيقية، بالإضافة إلى تخطيط موارد المؤسسات، وإدارة علاقات العملاء وأي واجهة برمجة تطبيقات، من خلال IBM Planning Analytics مع ®IBM واتسون.
اعتماداً على متطلبات شركتك ومتطلباتها، يمكن أن يستغرق إجراء التثبيت ما بين 8 أسابيع إلى عدة أشهر.
المحرك، وهو عبارة عن قاعدة بيانات متعددة الأبعاد ذات تخطيط متعدد الأبعاد مع تخطيط موجه للخلية مشابه لـ IBM Planning Analytics. ترتبط خلايا المعلومات المعلوماتية بقاعدة البيانات الأساسية ®صيغ VIA. تتوفر جميع مصطلحات Excel الخاصة بـ Excel مصورات وتحليلات القدرات في منصة مركزية.
عبر-ص-ص-ص-حالة الاستخدام
تجاوز حدود التخطيط اليدوي من خلال التخطيط والتحليل المالي المبسط والمتكامل. تحقيق التوافق بين بيانات الدخل والميزانية العمومية والتدفقات النقدية.
ادمج التسلسل الهرمي للتحليلات المتقدمة والتحديد غير المحدود لسيناريو "ماذا لو" في عمليات التوريدات الخاصة بك. مع البصيرة التي تمكنك من التمحور بسرعة، يمكنك تحويل الاضطرابات إلى فرص.
تتبع وتحليل أداء مندوب المبيعات وبيانات قدرة المبيعات في الوقت الفعلي. استخدم ®قوة الذكاء الاصطناعي لتحسين عمليات المبيعات الفعالة وتعزيز الإنتاجية والوصول إلى أهداف الإيرادات. أتمتة تخصيص الموارد وتخطيط الأراضي للحصول على ميزة تنافسية وزيادة مشاركة السوق.