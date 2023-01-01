تساعد تحليلات تخطيط IBM Planning Analytics فرق مشاريع تكنولوجيا المعلومات على الاستجابة بسرعة لمتطلبات الأعمال الجديدة. تطوير منهجيات واضحة للتعلم التكنولوجي تعزز ®العمل الجماعي بين فرق العمل الصغيرة في مجال التعلم التكنولوجي وبقية فرق العمل.
تمنح واجهة مساحة العمل القابلة للتخصيص جميع معني الوقت الحقيقي لإدارة المهام وتتبع الوقت. قم بتحسين تخصيص الموارد والتكاليف والاستفادة من الأصل المقاييس الرئيسية من خلال السمة الرئيسية.
شركة IBM معترف بها كبائع تمثيلي.
تتبع التقدم المحرز وإدارة التبعيات بين الموارد والمهارات وجدولة المشروع والتكاليف.
تحسين الإنفاق وإعطاء الأولوية لمشاريع المعلوماتية التي تحقق العائد على الاستثمار.
تبسيط عملية إعداد الميزانية مع إمكانية الاطلاع على جميع بيانات مركز البيانات باستخدام أداة واحدة سهلة الاستخدام لإدارة المشاريع.
أدوات التعاون في الإنفاق على أدوات التعاون بشكل أكثر دقة. قم بقياس تأثير القرارات في قوالب تحديد الوصول إلى الآلية قبل اتخاذها.
قم بتمكين اتخاذ قرارات أفضل من خلال تعاون الفريق متعدد الوظائف مع برنامج إدارة المشاريع البديهي.
وفر وقت أعضاء الفريق الذي يقضونه في جمع البيانات حتى يتمكنوا من التركيز على التخطيط الاستراتيجي للأسلوب الرشيق.
احصل على صورة واضحة للمشاريع القوية التي يجب تحديد أولوياتها. قم بدمج التخطيط والتحليل من تكنولوجيا المعلومات إلى الشؤون المالية والموارد البشرية والعمليات وغيرها من أجل تخطيط الموارد على النحو الأمثل.
قم بإنشاء خطط وميزانيات ديناميكية - ربع سنوية أو شهرية أو يومية - لتعزيز الكفاءة التشغيلية، مما يتيح لك ضبط سير العمل بسرعة على أهداف المشروع.
تواريخ الاستحقاق، مثل تواريخ استحقاق المشروع أو الموافقات على إجمالي التكاليف. حدد الطريق الخاص بك مع ميزة متقدمة مدمجة ونمذجة السيناريوهات.
يمكن لشركة كناوف تحقيق تخطيط مالي أسرع وأكثر دقة وإعداد تقارير مبسطة ورؤية أكبر في عمليات المعلومات العالمية للتخطيط المالي. من خلال التكامل السلس مع برنامج كناوف SAP ، يتيح IBM Planning Analytics إمكانية إعداد تقارير موحدة وتخطيط النتائج للمجموعة بأكملها.
يمكن دمج الملفات المسطحة، مثل ملفات مسطحة، مثل ملفات وورد، ومستندات وورد، والميزانية والتطبيق العملي للميزانية، بالإضافة إلى تخطيط موارد المؤسسات، وإدارة علاقات العملاء وأي واجهة برمجة تطبيقات يمكن دمجها بواسطة IBM Planning Analytics with Watson.
اعتماداً على متطلبات شركتك ومتطلباتها، يمكن أن يستغرق إجراء التثبيت ما بين 8 أسابيع إلى عدة أشهر.
المحرك، وهو عبارة عن قاعدة بيانات متعددة الأبعاد ذات تخطيط متعدد الأبعاد مع تخطيط موجه للخلية مشابه لـ IBM Planning Analytics. ترتبط خلايا المعلوماتية بقاعدة البيانات الأساسية ®عبر الصيغ الخاصة بك. تتوفر جميع مصطلحات Excel الخاصة بـ Excel مصورات وتحليلات القدرات في منصة مركزية.
عبر-ص-ص-ص-حالة الاستخدام
التخطيط والتحليل المالي المبسّط والمتكامل. تحقيق التوافق بين بيانات الدخل والميزانية العمومية والتدفقات النقدية.
سلسلة تخطيط التوريد مع التخطيط التحليلي المتقدم والتحديد غير المحدود لتحليل سيناريو "ماذا لو". تمتع ببصيرة ثاقبة تمكنك من تحويل الاضطرابات إلى فرص.
استخدم الذكاء الاصطناعي والتحليلات للتنبؤ باستنزاف الموظفين، بالإضافة إلى أتمتة وتبسيط عمليات إدارة الموارد البشرية - التوظيف والمرتبات والمكافآت والمكافآت وعدد الموظفين وتخطيط الفوائد.