تخطيط القوى العاملة
استخدام الذكاء الاصطناعي والتحليلات لأتمتة إدارة القوى العاملة والتنبؤ باستنزاف الموظفين
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رسم توضيحي يظهر شاشات بها مخططات لأشخاص ورسوم بيانية ومخططات بيانية
الناس، أغلى ما تملكه في الأصل

العثور على المواهب المناسبة، وضمان مشاركة الموظفين والاحتفاظ بهم، ومواءمة الموارد البشرية مع أهداف العمل.

استخدم الذكاء الاصطناعي لتحسين عملية اتخاذ القرارات وتنفيذ تخطيط القوى العاملة الجديدة بنجاح بناءً على احتياجات العمل. إنشاء خطط عمل وتحليلات دقيقة للقوى العاملة الموجهة للذكاء الاصطناعي وتحليلات الفجوات بناءً على التغييرات في تطوير الموظفين, والموقع، والعودة إلى العمل، والمكافآت، والاحتفاظ بالموظفين، ومعدلات التغيير، والأهداف الاستراتيجية.
استكشف عرض تخطيط الموارد البشرية السريع، عرض توضيحي تفاعلي سريع لتخطيط الموارد البشرية مع IBM Planning Analytics
ما يمكنك فعله
خطط القوى العاملة القابلة للتخصيص

خطط للمزيج المثالي من سيناريوهات العمل عن بُعد والعمل الشخصي. احصل على توحيد في الوقت الفعلي للتكاليف التشغيلية مع الموارد البشرية برنامج التشغيل والقيود واحتياجات المواهب والعوامل الجغرافية - في واحد واحد سهل الاستخدام من برامج التحليلات التعاونية للقوى العاملة التعاونية. اطلع على الفور على التأثير على أهداف الأعمال والتكاليف، والفجوات في المهارات، وتحديات اكتساب المواهب المرتبطة بسيناريوهات مختلفة لسيناريوهات تخطيط القوى العاملة الفعالة حقًا.

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الرؤية الكاملة في مؤشرات الأداء الرئيسية للموارد البشرية ومؤشرات الأداء الرئيسية

احصل على رؤية كاملة عن القوى العاملة الحالية وسوق العمل وسوق العمل الحالي وسوق العمل في الوظائف والثغرات في التوظيف والمواهب. ستحصل على طريقة سهلة لتحديد خطط العمل الأكثر كفاءة وطرق فعالة من حيث التكلفة للتوظيف، ورفع مستوى المهارات، والتدريب. قم بإجراء تخطيط التعاقب الوظيفي مع تحسين التكاليف وزيادة إنتاجية الموظفين وتقليل معدل الدوران.
الذكاء الذكاء الاصطناعي-يبث القوى العاملة الأمثل

متطلبات إدارة الموظفين مع متطلبات إدارة الموظفين على أساس التغييرات الديناميكية في عدد الموظفين والموقع وتخطيط التعويضات وإنتاجية الموظفين والاحتفاظ بالموظفين واستنزافهم. قم بإجراء تحليل "ماذا لو" للقوى العاملة لتحديد تكاليف الموارد البشرية وتخطيط عدد الموظفين والكفاءات المطلوبة وفجوات مجموعة المهارات عند التوسع في أسواق ومنتجات جديدة.
لماذا IBM Planning Analytics ؟ أداة تخطيط القوى العاملة لأتمتة وتبسيط عمليات الموارد البشرية. اقرأ موجز الحلول
اتخاذ قرارات قائمة على البيانات القائمة

الحصول على مصدر مصدر واحد للحقيقة من خلال مواءمة تخطيط القوى العاملة التشغيلية مع الاستراتيجية التجارية. خلق الشفافية في سير العمل والتعاون بين مختلف أطراف العمل من خلال توسيع نطاق التخطيط والتحليلات من الموارد البشرية إلى الشؤون المالية وخطوط العمل الأخرى لاتخاذ قرارات مستنيرة.
التخطيط الاستباقي

استجب لاحتياجات التوظيف المتغيرة - من الاحتياجات الشهرية إلى اليومية إلى الساعة. إجراء تقييم مستمر لمجموعات مهارات القوى العاملة المناسبة، وتحديد الثغرات في القوى العاملة وتقييم احتياجات القوى العاملة المستقبلية لتحقيق إدارة ناجحة للقوى العاملة.
زيادة الإيرادات مع خفض التكاليف

استفد من الذكاء الاصطناعي وتخطيط السيناريوهات في منصة تخطيط سهلة الاستخدام، وقم بتسخير الذكاء الاصطناعي وتخطيط السيناريوهات في منصة تخطيط سهلة الاستخدام، وقم بتضمين أنماط نماذج توقعاتك مثل الوقت من اليوم، أو يوم من الأسبوع، أو الموسمية، أو إطلاق منتج جديد. انظر على الفور التأثير على تكاليف العمالة وأهداف العمل.
مع الحل IBM ، فإن الفريق مفتون بـ ®القوة التي يمتلكها - أن يكون لديه "كرة بلورية" ويرى ما سيأتي به الغد بدلاً من رؤية ما حدث بالأمس فقط. تكنولوجيا المعلومات تغيير كبير في عقولنا. علي حاجي المدير المالي ماوجيف تعرف على المزيد حول تبسيط العمليات والتخطيط مع تحليلات فورية

دراسة الحالة

الصناعات وزارة الدفاع تمكين المستخدمين على جميع المستويات من التفاعل مع البيانات بكفاءة

تمتلك وزارة الدفاع حلاً شاملاً يدعم إدارة الميزانية داخل السنة وإعداد الميزانية السنوية وإعداد الميزانية السنوية. توفر المعلومات التكنولوجية المعلوماتية خطة و Forecast Data ، وتتضمن بيانات مالية في الوقت الفعلي لتحليل الفروق بين النتائج المتوقعة والفعلية بشكل ثاقب.

الأسئلة المتداولة

يمكن دمج الملفات المسطحة، مثل ملفات مسطحة، مثل ملفات وورد، ومستندات وورد، والميزانية والتطبيق العملي للميزانية، بالإضافة إلى تخطيط موارد المؤسسات، وإدارة علاقات العملاء وأي واجهة برمجة تطبيقات يمكن دمجها بواسطة IBM Planning Analytics with Watson.

اعتماداً على متطلبات شركتك ومتطلباتها، يمكن أن يستغرق إجراء التثبيت ما بين 8 أسابيع إلى عدة أشهر.

المحرك، وهو عبارة عن قاعدة بيانات متعددة الأبعاد ذات تخطيط متعدد الأبعاد مع تخطيط موجه للخلية مشابه لـ IBM Planning Analytics. ترتبط خلايا المعلوماتية بقاعدة البيانات الأساسية ®عبر الصيغ الخاصة بك. تتوفر جميع مصطلحات Excel الخاصة بـ Excel مصورات وتحليلات القدرات في منصة مركزية.
حيث يتم استخدام المعلومات التكنولوجية

عبر-ص-ص-حالة الاستخدام

 التمويل

تجاوز حدود التخطيط اليدوي من خلال التخطيط والتحليل المالي المبسط والمتكامل. تحقيق التوافق بين بيانات الدخل والميزانية العمومية والتدفقات النقدية.

 سلسلة التوريد

ادمج التحليلات المتقدمة للتسلسل الهرمي والتحديد غير المحدود لسيناريوهات &quot;ماذا لو&quot; في عمليات التوريدات الخاصة بك. مع البصيرة التي تمكنك من التمحور بسرعة، يمكنك تحويل الاضطرابات إلى فرص.

 المبيعات

تتبع وتحليل بيانات أداء مندوبي المبيعات وقدرة المبيعات في الوقت الفعلي. استخدم ®قوة الذكاء الاصطناعي لتبسيط عمليات المبيعات وتعزيز الإنتاجية والوصول إلى أهداف الإيرادات. أتمتة تخصيص الموارد وتخطيط الأراضي للحصول على ميزة تنافسية وزيادة مشاركة السوق.

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اتخذ الخطوة التالية

شاهد تحليلات IBM Planning Analytics أثناء العمل. اكتشف كيف يمكنك الارتقاء بتخطيط القوى العاملة والتحليلات إلى المستوى التالي.

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