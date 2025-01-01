تخطيط الاستدامة وتحليلها
تحقيق تخفيضات في الانبعاثات الموفرة للتكاليف في صميم عملك مع برنامج الممارسات البيئية البيئية وحوكمة الشركات
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رسم توضيحي يُظهر خوادم ومبنى وحديقة وشخص يعمل على كمبيوتر محمول
أهداف خضراء وتكاليف أقل تكلفة

الهدف بدون خطة هو مجرد أمنية.

استخدم آي بي إم Planning Analytics للاستدامة والمحاكاة والتحسين الذي يطابق الممارسات البيئية وحوكمة إطار العمل - GRI، CDP، SASB، EHS - على أي مستوى من التفصيل.

سواء كانت جهود تكنولوجيا المعلومات النطاق 1 أو النطاق 2 أو النطاق 3 للحد من الانبعاثات، فإن IBM تقوم بتغطية تقارير الاستدامة الخاصة بك. تتوفر بيانات دقيقة وفي الوقت الفعلي لجميع أطراف معني في برنامج واحد آمن لإدارة الاستدامة التعاونية. إجراء تخطيط ومحاكاة لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري (GHG)، وتشغيل سير العمل الأمثل الذي يساعد على تلبية مقاييس الاستدامة.
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درجة BARC 2024 المتكاملة Planning Analytics (IP&A)

شركة IBM معترف بها كشركة رائدة في السوق
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نظرة عامة على الفيديو
Planning Analytics شرح - تخطيط الاستدامة - الاستدامة التخطيط كيف تتعاون شركة نيوكومب التحليلات مع IBM
ما يمكنك فعله
إدارة الانبعاثات

تقسيم الأهداف والتقديرات باستخدام وظائف وحوكمة الشركات التي تساعد على التنبؤ بالانبعاثات وتحسينها حسب القسم والمنتج. القياس مقابل معيار مع تقليل التكاليف والهدر.  وبدعم من الذكاء الاصطناعي الذكاء الاصطناعي، يمكنك تحليل استهلاك الطاقة في مجموعتك وتشغيل عمليات المحاكاة لتقدير وتحسين رحلة صافي صفري للانبعاثات.
انبعاثات النطاق 3 الانبعاثات

إدارة جهود التخطيط الاستراتيجي، وتحليل ومحاكاة انبعاثات النطاق 3. قم بدمج ممارسات الاستدامة في مبادرات الشراء الخاصة بك حتى تتمكن من اختيار الشراكات التي تتماشى بشكل أفضل مع برامج الاستدامة الخاصة بك.
تحسين سلسلة التوريد

اختر السيناريو الذي يحقق أفضل توازن بين جهود الاستدامة طويلة الأجل وأهداف سلسلة التوريد قصيرة الأجل من خلال محاكاة معايير إدارة المخاطر. وضع خط الأساس وإنشاء شفافية مقاييس الاستدامة وتحديد خطوات العمل لتحسين خفض الانبعاثات.
الاستدامة التحليلات

قم بقياس أدائك بسهولة مقارنة بمؤشرات الأداء الرئيسية للانبعاثات مع إمكانية الاطلاع على بيانات الاستدامة الموثوقة في الوقت الفعلي. قم بإدارة مشاركة طرف معني حول تحديد أولويات انبعاثات الكربون وإدارتها لتأمين التأييد الداخلي والخارجي لما يمكن تحقيقه. يوفر مستوى التفصيل التفصيلي لفريق التخطيط الخاص بك إمكانية اتخاذ قرارات واثقة.
حلول شريك الأعمال
لينا المضمار الأخضر تتبع تأثيرك البيئي ونمذجته وتحليله. استخدام أدوات جمع البيانات ونمذجة المواد الخام المتقدمة لتحسين البصمة الكربونية للمنتج. عرض الحل
صايمة الاستدامة الاستدامة حقق أهداف التنمية المستدامة (SDG) الخاصة بك من خلال حل إدارة الرشيق الدقيق والدقيق في الأسلوب. عرض حل إعداد تقارير أهداف التنمية المستدامة
مكعبي التركيز على التوريد أدوات سهلة الاستخدام وسريعة ومرنة وتعاونية وسهلة الاستخدام لإعداد التقارير والإدارة في منصة تخطيط الأعمال المركزية والقابلة للتخصيص بالكامل. عرض الحل
تيميتواكت يمكنك التحكم في أهداف الاستدامة الخاصة بك من خلال تبسيط إدخال إدارة البيانات والوصول إليها ومعالجتها. عرض الحل
لماذا IBM Planning Analytics ؟  تساعدك منصة إدارة الاستدامة هذه على التخطيط والمحاكاة والتحسين على أي مستوى من التفصيل. تتعامل تكنولوجيا المعلومات مع المليارات من سجلات بيانات الإدارة البيئية بسرعة فائقة في زمن شبه حقيقي. اقرأ موجز الحلول
وفّر في التكاليف مع تحسين الرؤى

دمج الاستدامة الاستراتيجية مع الخطط المالية الحالية مثل تخطيط التكاليف أو الأرباح والخسائر أو الميزانية العمومية. احصل على رؤية أفضل للأثر البيئي لمبادرات الاستدامة الخاصة بك.
التخطيط والتكيف باستمرار

تقييم بيانات الشركات وحوكمة الشركات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات مع الأخذ في الاعتبار متطلبات إدارة النفايات على المدى القصير وأحدث الشروط التنظيمية. قم بتخطيط الطريق الخاص بك وإعادة التخطيط لخططك وإعادة التجهيز كلما دعت الحاجة.
التكامل البسيط

يتفاعل هذا الحل البرمجي مع جميع تنسيقات البيانات وأنظمة الإدارة، بما في ذلك أنظمة الإرث ERP وأدوات إعداد التقارير. دمج المشتريات مع الأنشطة الأساسية مثل المعلومات المالية أو تخطيط القدرات والإنتاج أو احتياجات الموارد البشرية.
يتمتع الذكاء الاصطناعي بالقدرة على تحقيق الاستقرار في جميع عمليات الإنتاج والتحسينات التي لدينا هنا. نحن بالتأكيد نتطلع إلى تلك الاحتمالات المختلفة لكيفية تحسين إنتاجنا للحرارة وإنتاجنا للكهرباء بحيث تكون المعلومات التكنولوجية أفضل للشبكة وأفضل لنا. جوناس لايتيلا المشغل فابو أوي تعرّف على مستقبل صناعات الطاقة

دراسة الحالة

الشركة المملوكة للحكومة تستخدم Nukissiorfiit بالفعل مصادر الطاقة المتجددة بنسبة 72% من إنتاج مرفق الخدمات التكنولوجية

اكتشف كيف تقوم شركة نوكيسيورفيت، وهي شركة مملوكة للحكومة مكلفة بتزويد غرينلاند بالمياه النظيفة, والكهرباء والتدفئة دون استخدام الوقود الأحفوري، وهي في طريقها لاستخدام مصادر الطاقة المتجددة بنسبة 100% من إنتاج خدمات مرفق تكنولوجيا المعلومات بحلول عام 2030.

الأسئلة المتداولة

برنامج مرن لنمذجة مختلف الاستدامة في وضع النماذج، مع وظائف خارج الصندوق مثل تخطيط السيناريوهات والتخطيط للسيناريوهات والتخطيط الاستثماري والتخطيط الاستثماري والتخطيط غير المحدود للبيانات. ربط مسائل الاستدامة بالتأثيرات الأخرى مثل التمويل والإنتاج والخدمات اللوجستية.

تخطيط العمليات المتعلقة بالتخطيط والاستدامة، بما في ذلك الجوانب المالية مثل تغيرات التكلفة والهامش. وضع تصور للنتائج الخاصة بالمشتريات والإنتاج والاستثمارات/الميزانيات الاستراتيجية وغيرها من عمليات الشركة أو أهداف الاستدامة.

بشكل عام لا، حيث يمكن للبرنامج نمذجة أي حالة من حالات الاستخدام. ومع ذلك، بالنسبة للتقارير المنظمة استنادًا إلى معايير الممارسات البيئية وحوكمة الشركات المنظمة، تحقق من كيفية الوفاء بالمتطلبات من خلال IBM شريك الأعمال أو غيرها من برامج IBM الاستدامة مثل Envizi. توفر IBM فقط مسرعات "مجانًا" لعملاء IBM Planning Analytics، وليس نماذج الاستدامة الإنتاجية.
حيث يتم استخدام المعلومات التكنولوجية

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 سلسلة التوريد

ادمج التحليلات المتقدمة للتسلسل الهرمي والتحديد غير المحدود لسيناريوهات &quot;ماذا لو&quot; في عمليات التوريدات الخاصة بك. وبفضل البصيرة الثاقبة التي تمكنك من التحرك بسرعة، يمكنك اتخاذ إجراءات لمكافحة تغير المناخ.

 باقة IBM Envizi ESG Suite

قم بتبسيط عملية الحوسبة وتوحيدها وإدارتها وتحليلها وإعداد التقارير الخاصة ببياناتك البيئية والاجتماعية والإدارية.

 التمويل

التخطيط والتحليل المالي المبسّط والمتكامل. تحقيق التوافق بين بيانات الدخل والميزانية العمومية والتدفقات النقدية.
اتخذ الخطوة التالية

شاهد تحليلات IBM Planning Analytics أثناء العمل. اكتشف كيف يمكنك الارتقاء بالاستدامة المؤسسية إلى المستوى التالي.

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