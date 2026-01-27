عند التعمق أكثر، تدرك مدى عظمة هذا الإنجاز، خاصةً أن مساحة جرينلاند تعادل مساحة فرنسا وإسبانيا وألمانيا وإيطاليا مجتمعة، لكنها تضم سكانًا لا يتجاوز عددهم 56,000 نسمة. بالإضافة إلى ذلك، يغطي الجليد حوالي 85% من البلاد، ما يترك 15% فقط صالحة للسكن، كما يتميز الطقس عادةً بالبرودة الشديدة.

تمتلك Nukissiorfiit مكانين مترابطين فقط في جرينلاند يشتركان في شبكة كهرباء واحدة. أما المواقع الـ 68 المتبقية فتعمل بشبكات مستقلة، وينطبق الأمر نفسه على إنتاج المياه والتدفئة. ما يعنيه ذلك هو أنه لكل مكان مأهول، يجب أن تمتلك الشركة مرافق مستقلة مع مستويات متعددة من التكرار والنسخ الاحتياطي. يجب على Nukissiorfiit أيضًا أن توظِّف فِرقًا في أنحاء البلاد يمكنها التواجد في الموقع بسرعة؛ نظرًا لأن نفاد المياه أو الكهرباء قد تكون له عواقب خطيرة جدًا.

لتحقيق هدفها في الاعتماد الكامل على الطاقة النظيفة، والاستجابة بشكل أسرع لاحتياجات عملائها، والاستمرار في بناء محطات هيدروكهربائية جديدة، يجب أن تمتلك الشركة صورة مالية دقيقة وتوقعات واضحة. يتطلب الاستثمار في منشآت جديدة وصيانة المنشآت الحالية تخطيطًا مسبقًا. سابقًا، كانت الشركة قادرة على إعداد توقعات الميزانية مرة واحدة فقط في السنة، وغالبًا ما تصبح تلك التوقعات غير دقيقة تمامًا بحلول الوقت الذي يجب أن يبدأ فيه المشروع.

يقول Claus Andersen-Aagaard، المدير المالي والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي في Nukissiorfiit: "كان النظام الذي نعمل به جامدًا للغاية. لم نتمكن من التخطيط بالمرونة التي نريدها. كنا بحاجة إلى اليقين بشأن تطوُّر وضعنا المالي، وإلى تخطيط أكثر مرونة واستمرارية ليتماشى مع بيئة العمل التي نعمل فيها".

يوضِّح قائلًا: "كان في مؤسستنا 70 شخصًا يبذلون جهدًا كبيرًا لإعداد الميزانية في شهر أكتوبر من كل عام. وعند حلول شهر مايو، كنا أحيانًا نحاول إعداد ميزانية مُعدَّلة لبقية السنة؛ بسبب تغييرات كبيرة في الفرضيات. وكان ذلك يتطلب ساعات عديدة وجهدًا كبيرًا. في الواقع، كان عملنا يتطور أسرع بكثير مما تستطيع الميزانية استيعابه عند إعدادها مرة أو مرتين في السنة.