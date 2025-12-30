تُعَد Les Mills شركة عالمية للياقة البدنية تقدِّم برامج جماعية قائمة على العلوم، وحلول لياقة رقمية غامرة، وبرامج تحقق نتائج مثبتة.

لدعم توسعها العالمي السريع، سعت الشركة إلى تحديث وتوحيد الأنظمة المجزأة. كانت الفِرق المالية تعتمد على Microsoft Dynamics AX 2009 الذي يعمل على بنية تحتية محلية قديمة، مع سير عمل يدوي قائم على الأوراق. وقد أدَّت معالجة المدفوعات يدويًا عبر عدة مزوِّدين إلى تقارير غير متسقة، ما تسبب في حدوث تأخيرات وفقدان بعض التفاصيل وحدوث مشكلات في التسوية. بالإضافة إلى ذلك، كانت إدارة فوترة الاشتراكات والاعتراف بالإيرادات تتم خارج النظام، ما زاد من مخاطر الأخطاء وعمليات التدقيق غير المواتية.

تزايدت كل أوجه القصور وعدم الرضا هذه مع نمو قاعدة مستخدمي الشركة بعد الاستحواذ على الفروع الجديدة. ورأت Les Mills الحاجة الملحة إلى نظام ERP سحابي وقابل للتوسع لتوحيد العمليات المالية العالمية، وتحسين إدارة الامتثال، وتعزيز الكفاءة.