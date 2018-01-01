تقدِّم TruQua، وهي شركة تابعة لشركة IBM، خدمات استشارية للتحول المالي الاستراتيجي متخصصة في تقديم حلول مالية حديثة لشركات فورتشن 500.
تقدِّم TruQua خدمة عالية المستوى، مع خبرة متخصصة، ومعرفة رائدة في الصناعة، ومنهجيات تحول الأعمال، بالإضافة إلى معرفة البرمجيات من SAP وغير SAP لمساعدة المؤسسات على البقاء على المسار الصحيح وتحقيق أهداف الأعمال الحيوية. ومن خلال إدارة المشاريع، والابتكار في البرمجيات، والقيادة الفكرية، واستراتيجيات التنفيذ والنشر، يقدِّم فريق TruQua خدمات عالية القيمة للعملاء الذين نقدِّم خدماتنا لهم. تتمتع TruQua بسجل حافل من النجاح في مساعدة المؤسسات على إعادة تصميم عملياتها المالية، والاستفادة من أحدث البيانات والذكاء الاصطناعي والأتمتة وتقنيات السحابة من أجل تحويل التمويل إلى ميزة تنافسية.
لتحقيق الأهداف الرئيسية، تحتاج الأعمال إلى الخبرة والرؤية الصحيحة للحصول على ميزة تنافسية حقيقية. نحن نقدِّم الخبرة في كل جزء من المعادلة، بدءًا من دعم القرارات الرئيسية لإدارة المشاريع وإدارة التغيير والتبعيات المعمارية وخبرة الحلول ومراقبة الجودة.
يتواجد فريق الخبراء لدينا في جلسات المؤتمرات القطاعية والندوات عبر الإنترنت ويكتبون منشورات حول منتجات SAP الرائدة وموضوعات التمويل والتحليلات.
لدينا أكثر من 30,000 من موارد منظمة الأغذية والزراعة، ونظام بنائي قوي للشركاء، والمعرفة الأساسية لتسريع التحول الرقمي. نحن نقدِّم قيمة من الشراء إلى الدفع، وتحويل الأموال إلى نقد وتسجيل وظائف التحليل بالإضافة إلى الخدمات المدمجة مثل التمويل المستدام.
توفِّر IBM و TruQua مجموعة كاملة من حلول الاستشارات والتكنولوجيا الخاصة بـ SAP. تضمن الخبرة المتعمقة في القطاع إلى جانب النهج التعاوني الفريد تقديم حلول SAP من الجيل التالي المزودة بالذكاء الاصطناعي على سحابة هجينة مفتوحة.
أبرمت شركتا IBM و Celonis شراكة استراتيجية تهدف إلى تسريع كيفية قيادة المؤسسات لتحول الأعمال. بغض النظر عن القطاع أو المجال، يمكن لشركة IBM مساعدة الشركات على أن تصبح أكثر إنتاجية واستجابة من خلال الاستفادة من قوة سير العمل الذكية باستخدام برنامج Celonis لتعدين العمليات ونظام إدارة التنفيذ.
تعاونت IBM و TruQua مع KPMG لمساعدة المؤسسات على سد الفجوة بين تكنولوجيا المعلومات والعمليات والضرائب بهدف تحسين الكفاءة وتوفير التكاليف وتعزيز نتائج الأعمال وتوليد تجارب أفضل للمستخدم أثناء التنفيذ وبعده.
يتمتع David بأكثر من 28 عامًا من الخبرة في إجراء العديد من التقييمات الاستراتيجية وخرائط الطريق بشأن الاعتبارات ذات التأثير الكبير، وخاصة في SAP S/4HANA. وقدَّم الدعم لشركة SAP في العديد من المساعي والمشاركات على مدى العقد الماضي بما في ذلك إثبات المفاهيم وتخطيط المشاريع وتطوير دراسات حالة الأعمال والمشورة الاستراتيجية.
يتمتع Scott، المؤسس المشارك لشركة TruQua، بخبرة واسعة النطاق في تطوير برامج وخدمات SAP Analytics. يتمتع Scott بمعرفة متعمقة في قطاع عريض من الأدوات والحلول. ومن أبرز إنجازاته إتقانه لـ SAP HANA و SAP S/4HANA و SAP Analytics Cloud و SAP Cloud Platform ومجموعة SAP EPM.
كرَّس Nuno مسيرته المهنية لمساعدة مكتب المدير المالي على التحول من التركيز على الامتثال إلى التركيز على الاستراتيجية باستخدام التقنيات الحديثة. وبفضل خبرته الواسعة في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا اللاتينية وأمريكا الشمالية، قدَّم Nuno حلول التمويل والتخطيط والتحليل المالي لشركات مثل Google و Zurich Financial Group و Northern Trust و Allstate و Repsol وغيرها.
يقود Tamas مشاركات SAP واسعة النطاق عبر الصناعات، بدءًا من صياغة الرؤية مع المديرين التنفيذيين إلى إنشاء فرق تعمل على تحقيق تحولات الأعمال بنتائج مستدامة. نجح Tamas في قيادة العديد من المشاركات واسعة النطاق والمعقدة، بما في ذلك عمليات إعادة تنظيم الشركات، وعمليات الدمج والاستحواذ والتصرفات، وتحولات تخطيط موارد المؤسسات العالمية والتحولات الرقمية للمؤسسات، ما أدى إلى نمو المؤسسات وتقييم السوق بشكل أكبر.
يمكنك تلقي رسائلنا الإخبارية التي تقدم معلومات مدروسة بشأن التوجهات الناشئة.
تواصل مع مجموعتنا المتنوعة من خبراء IBM الذين يمكنهم مساعدتك في اتخاذ خطوتك الكبيرة التالية.
انضم إلى فريقنا المكون من الأشخاص المتفانين والمبتكرين الذين يُحدثون تغييرًا إيجابيًا في العمل والعالم.