إن اتخاذ القرارات الاستثمارية الصحيحة في مجال التقنية اليوم هو حساس لبناء الميزة التنافسية وتعزيز الابتكار ودفع عجلة الاستثمار في مجال التقنية اليوم. ومع ذلك، يمكن أن تؤدي البيانات المشتتة وغير الموثوقة والعمليات التي تستغرق وقتًا طويلاً والمعرضة للأخطاء إلى ميزانيات متضخمة وتخطيط غير فعال وفرص ضائعة. تحتاج المجموعة إلى حلول مبسطة ومتكاملة ومؤتمتة للمساعدة في تحسين الإنفاق على المعلومات وتحسين العمليات وتحقيق عوائد مالية أكبر.

يعمل Apptio على هيكلة كميات هائلة من البيانات التقنية-الإنفاق والبيانات التشغيلية المؤسسية بذكاء لتقديم بيانات قابلة للتنفيذ من قبل الرؤساء التي يمكن لقادة الأعمال والتمويل والتقنية استخدامها للعمل معًا بشكل أفضل. يعمل Apptio على تجميع بيانات الإنفاق والتكلفة والاستهلاك والأداء والسمات من أنظمة متباينين، بما في ذلك بائعي السحابة. يتيح لك هذا الفهم الكامل والمترابط لإنفاقك في مجال التقنية والقيمة التي يعود بها كل دولار على عملك تحديد أولويات العمل بثقة، وتبني السحابة وتحسين استثماراتك في مجال التقنية.