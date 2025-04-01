Apptio هي عائلة من الإدارة المالية التقنية, إدارة مالية السحابة والإدارة المالية للمؤسسة تخطيط منتجات البرمجيات التي تسمح لك بربط استثماراتك التقنية بقيمة تجارية واضحة.
إن اتخاذ القرارات الاستثمارية الصحيحة في مجال التقنية اليوم هو حساس لبناء الميزة التنافسية وتعزيز الابتكار ودفع عجلة الاستثمار في مجال التقنية اليوم. ومع ذلك، يمكن أن تؤدي البيانات المشتتة وغير الموثوقة والعمليات التي تستغرق وقتًا طويلاً والمعرضة للأخطاء إلى ميزانيات متضخمة وتخطيط غير فعال وفرص ضائعة. تحتاج المجموعة إلى حلول مبسطة ومتكاملة ومؤتمتة للمساعدة في تحسين الإنفاق على المعلومات وتحسين العمليات وتحقيق عوائد مالية أكبر.
يعمل Apptio على هيكلة كميات هائلة من البيانات التقنية-الإنفاق والبيانات التشغيلية المؤسسية بذكاء لتقديم بيانات قابلة للتنفيذ من قبل الرؤساء التي يمكن لقادة الأعمال والتمويل والتقنية استخدامها للعمل معًا بشكل أفضل. يعمل Apptio على تجميع بيانات الإنفاق والتكلفة والاستهلاك والأداء والسمات من أنظمة متباينين، بما في ذلك بائعي السحابة. يتيح لك هذا الفهم الكامل والمترابط لإنفاقك في مجال التقنية والقيمة التي يعود بها كل دولار على عملك تحديد أولويات العمل بثقة، وتبني السحابة وتحسين استثماراتك في مجال التقنية.
تخصيص تكاليف السحابة وتمكين ملكية الفريق وتقليل هدر السحابة. خفض تكاليف السحابة المتعددة وتخصيص 100٪ من إنفاق السحابة بدقة.
خفض النفقات التقنية غير الضرورية، وتسريع دورات التوقعات والتكيف بسرعة في بيئة مليئة بالتحديات. تقليل التكلفة الإجمالية للملكية بنسبة 25% وخفض دورات التخطيط بنسبة 75%.
إدارة العمل والموارد والمحافظ بشكل ديناميكي مع ضمان المواءمة المستمرة مع الاستراتيجية الاستراتيجية للأعمال. تحسين الدقة بنسبة 90%.
قم بأتمتة استيعاب البيانات من أكثر من 350 مصدراً بسهولة من خلال موصلات ذكية. جدولة الموصلات لسحب البيانات بشكل منتظم وتلقي Alerts and Notification عندما تكمل الموصلات التحميل.
تطبيق أفضل الممارسات التقنية لإدارة الأعمال (TBM), تستفيد ATUM من تصنيف إدارة الأعمال TBUM لدمج بيانات التكلفة من تمويل الشركات مع بيانات حول المعلومات ومنتجات وخدمات الأعمال.
يحدد Apptio BI الفرص القيّمة ويساعد على تحويلها إلى واقع ملموس من خلال تتبع الأهداف المتكاملة. يمكنك اتخاذ قرارات أكثر ذكاءً بشكل أسرع من خلال إنشاء ومشاركة التحليلات الأكثر أهمية لأعمالك.
قم بتمكين طرف معني من خلال التعليقات و @التعليقات والإشعارات للمساهمة في التعليقات والتحليلات في الوقت المناسب على بياناتك وتقاريرك، وبالتالي تسريع عملية اتخاذ القرار دون مغادرة المنصة.
تعرّف كيف سمح تطبيق السحابة السحابية IBM الخاص ب TUI في نهاية المطاف بإثبات قيمة السحابة الإنفاق والاستراتيجيات مع الحفاظ على انخفاض تكاليف السحابة والحفاظ على خفة الحركة في العمليات.
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تتصدر شركتا IBM Cloudability وIBM Targetprocess في تقريري G2 Summer 2024، اللذين يقارنان المنتجات ويصنفانها ويصنفانها وفقًا لدرجات الرضا في السوق وحضورها في السوق.
IBM تعد كل من Cloudability و IBM Targetprocess و IBM Apptio من أفضل التصنيفات على موقع TrustRadius، وهو منصة موثوقة للمراجعات والتصنيفات للمشترين في مجال التقنية للأعمال.
استخدم هذا الدليل واستكشف أربع طرق لتحسين تكاليف المعلومات باستخدام الأسئلة الإرشادية لجعل تحليلك واضحًا واستنتاجاتك قابلة للتنفيذ.
يمكنك تحقيق أقصى عائد على استثماراتك في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من خلال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الأتمتة التي تساعد على التخلص من الإنفاق الزائد في بيئات السحابة المختلطة والمتعددة.
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