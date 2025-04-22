إن عدم القدرة على التنبؤ بالطقس له تأثير مباشر على مواطني الدولة واقتصادها. تتمتع ملاوي بتربة غنية وخصبة، وغالبية السكان يكسبون رزقهم من خلال الزراعة. أحد المحاصيل السائدة هو الفول السوداني، الذي يساعد على تحسين خصوبة التربة ويوفر الغذاء للأسر، والدخل من المبيعات المحلية والتصديرية، والعلف للماشية.

يكافح العديد من المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة في الدولة—أولئك الذين يديرون حقولاً مملوكة للأسر بمساحة 10 هكتارات أو أقل—من أجل تغطية نفقاتهم. يساهم عدم كفاية الوصول إلى الائتمان الميسر والأسواق في دورة مستمرة من الفقر. ونتيجة لذلك، لا يملك العديد من المزارعين الأموال اللازمة لشراء بذور عالية الجودة، لذلك يضطرون إلى زراعة البذور المعاد تدويرها—أي الحبوب—التي تفقد فعاليتها مع كل موسم من الاستخدام. بالإضافة إلى ذلك، لا يزال العديد من المزارعين يعتمدون على الراديو لتلقي توقعات الطقس العامة لأنهم يفتقرون إلى إمكانية الوصول إلى معلومات الطقس المحلية التي يمكن أن توفرها التقنية.

تقدم حكومة ملاوي خدمات إرشادية للمزارعين، حيث تقدم نصائح من خبراء زراعيين يُعرفون بالمرشدين الزراعيين، حول متى وكيف وأين يزرعون، ويسمدون، ويحصدون المحاصيل. ومع ذلك، فإن نسبة المزارعين إلى العاملين في الإرشاد الزراعي مرتفعة—تقريبًا عامل واحد لكل 1500–2000 مزارع.

تهدف منظمة Heifer International غير الربحية إلى دعم هؤلاء المزارعين. تقول Antoinette Marie، مديرة Heifer Labs، وحدة التكنولوجيا الرقمية العالمية للمنظمة غير الربحية: "نحن نساعد صغار المزارعين في الاقتصادات النامية على تحقيق دخل معيشي مستدام. "نحن نركز على التنمية المستدامة، والتي من خلالها وبعد مشاركة المجتمع على المدى الطويل، يمكن للمزارعين الوقوف على قدميهم."

تُضيف Elizabeth Magombo-Kabaghe، رئيسة قسم الابتكارات والمبادرات الجديدة في Heifer International: "نحن نبني البرامج بناءً على المجتمعات كما هي. قبل أن نبدأ أي تدخلات، نقضي بعض الوقت مع المجتمعات لاكتساب فهم لأسلوب حياتهم."

في وقت مبكر، أدركت قيادة Heifer أهمية تقديم الدعم للمزارعين من قبل بداية الموسم وحتى الحصاد وما بعده ، بهدف زيادة الغلة حتى يتمكن المزارعون من كسب دخل مناسب للعيش. يتطلب القيام بذلك، خاصة بعد تفشي جائحة كوفيد-19، تسريع اعتماد الحلول الرقمية للمساعدة في زيادة إنتاجية المحاصيل وتعزيز القدرة التنافسية في السوق.

في عام 2021، انضمت Heifer إلى IBM® Sustainability Accelerator، وهو برنامج للابتكار الاجتماعي من IBM يدعم المجتمعات التي تواجه ضغوطًا بيئية واقتصادية حول العالم، من خلال تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي ونظام بنائي من الخبراء. مع التركيز على منطقة ملاوي، عملت Heifer مع IBM لبناء وتطوير OpenHarvest، وهي عبارة عن منصة مفتوحة المصدر توفر للمزارعين توصيات تعتمد على المهام لكل مرحلة من مراحل دورة المحصول.