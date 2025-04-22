مالاوي أرض ذات تباينات جغرافية، بمناظر طبيعية تتنوع بين الجبال الشاهقة والسهول المسطحة الجافة إلى البحيرات والأنهار الشاسعة. تاريخيًا، كان الطقس متنوعًا بنفس القدر، يتخلله موسم بارد وجاف بين مايو وأكتوبر، وموسم حار ورطب بين نوفمبر وأبريل. لكن، في السنوات الأخيرة، جعلت أنماط الطقس المتغيرة الفصول أقل قابلية للتنبؤ بكثير.
إن عدم القدرة على التنبؤ بالطقس له تأثير مباشر على مواطني الدولة واقتصادها. تتمتع ملاوي بتربة غنية وخصبة، وغالبية السكان يكسبون رزقهم من خلال الزراعة. أحد المحاصيل السائدة هو الفول السوداني، الذي يساعد على تحسين خصوبة التربة ويوفر الغذاء للأسر، والدخل من المبيعات المحلية والتصديرية، والعلف للماشية.
يكافح العديد من المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة في الدولة—أولئك الذين يديرون حقولاً مملوكة للأسر بمساحة 10 هكتارات أو أقل—من أجل تغطية نفقاتهم. يساهم عدم كفاية الوصول إلى الائتمان الميسر والأسواق في دورة مستمرة من الفقر. ونتيجة لذلك، لا يملك العديد من المزارعين الأموال اللازمة لشراء بذور عالية الجودة، لذلك يضطرون إلى زراعة البذور المعاد تدويرها—أي الحبوب—التي تفقد فعاليتها مع كل موسم من الاستخدام. بالإضافة إلى ذلك، لا يزال العديد من المزارعين يعتمدون على الراديو لتلقي توقعات الطقس العامة لأنهم يفتقرون إلى إمكانية الوصول إلى معلومات الطقس المحلية التي يمكن أن توفرها التقنية.
تقدم حكومة ملاوي خدمات إرشادية للمزارعين، حيث تقدم نصائح من خبراء زراعيين يُعرفون بالمرشدين الزراعيين، حول متى وكيف وأين يزرعون، ويسمدون، ويحصدون المحاصيل. ومع ذلك، فإن نسبة المزارعين إلى العاملين في الإرشاد الزراعي مرتفعة—تقريبًا عامل واحد لكل 1500–2000 مزارع.
تهدف منظمة Heifer International غير الربحية إلى دعم هؤلاء المزارعين. تقول Antoinette Marie، مديرة Heifer Labs، وحدة التكنولوجيا الرقمية العالمية للمنظمة غير الربحية: "نحن نساعد صغار المزارعين في الاقتصادات النامية على تحقيق دخل معيشي مستدام. "نحن نركز على التنمية المستدامة، والتي من خلالها وبعد مشاركة المجتمع على المدى الطويل، يمكن للمزارعين الوقوف على قدميهم."
تُضيف Elizabeth Magombo-Kabaghe، رئيسة قسم الابتكارات والمبادرات الجديدة في Heifer International: "نحن نبني البرامج بناءً على المجتمعات كما هي. قبل أن نبدأ أي تدخلات، نقضي بعض الوقت مع المجتمعات لاكتساب فهم لأسلوب حياتهم."
في وقت مبكر، أدركت قيادة Heifer أهمية تقديم الدعم للمزارعين من قبل بداية الموسم وحتى الحصاد وما بعده ، بهدف زيادة الغلة حتى يتمكن المزارعون من كسب دخل مناسب للعيش. يتطلب القيام بذلك، خاصة بعد تفشي جائحة كوفيد-19، تسريع اعتماد الحلول الرقمية للمساعدة في زيادة إنتاجية المحاصيل وتعزيز القدرة التنافسية في السوق.
في عام 2021، انضمت Heifer إلى IBM® Sustainability Accelerator، وهو برنامج للابتكار الاجتماعي من IBM يدعم المجتمعات التي تواجه ضغوطًا بيئية واقتصادية حول العالم، من خلال تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي ونظام بنائي من الخبراء. مع التركيز على منطقة ملاوي، عملت Heifer مع IBM لبناء وتطوير OpenHarvest، وهي عبارة عن منصة مفتوحة المصدر توفر للمزارعين توصيات تعتمد على المهام لكل مرحلة من مراحل دورة المحصول.
كان لدى Heifer هدفان أساسيان في تنفيذ المشروع. تقول Marie: "أردنا أن نتبنى نهجًا مبتكرًا لخدمات الإرشاد الرقمي. لم نكن نريد فقط الوصول إلى المزارعين على نطاق واسع بتوصيات زراعية محددة، بل أردنا أيضًا معالجة قضية التغيير السلوكي والروابط السوقية."
وكخطوة أولى في برنامج IBM Sustainability Accelerator، أجرت IBM و Heifer سلسلة من جلسات التفكير التصميمي التي بدأت فيها المؤسستان بوضع استراتيجية تقنية للمشروع. وكجزء من تركيز IBM Sustainability Accelerator على العمل مع المستخدمين النهائيين لبناء حلول تخدم احتياجاتهم، عقدت Heifer بعد ذلك مجموعة ثانية من الجلسات مع المزارعين أنفسهم. كان هذا مفتاحا للمساعدة في إشراك المزارعين في التحول من طريقة الزراعة التجريبية إلى طريقة قائمة على البيانات.
ومع اقتراب موسم الأمطار، تعاونت Heifer مع IBM Consulting ووحدات أعمال IBM الأخرى باستخدام طريقة IBM Garage، وهي نموذج المشاركة التعاونية الخاص بشركة IBM والذي يجمع بين الأشخاص والعمليات والتقنية. تقول Marie: "لقد توحدنا في نهجنا لتحديد متطلبات التصميم ودمجها في سجلات المهام، وإجراء سباقات السرعة، ثم نشر وتجربة التحديثات في الميدان. بحلول نهاية برنامج IBM Sustainability Accelerator، لم يعد الأمر يبدو كفريق Heifer وفريق IBM، بل كفريق واحد فقط."
وتتابع قائلة: "في تلك اللحظة أصبحت الأمور أكثر إبداعًا". "لم نكن نعالج متطلبات الميزات فحسب، بل كنا نعالج أيضاً التحديات البرمجية ونضع تصوراً لمجالات أخرى ذات قيمة يمكننا تقديمها من خلال الحل."
يجمع حل OpenHarvest المحسن الناتج بين التقنية والمشاركة المجتمعية. يتألف من منصة OpenHarvest الإدارية التي تعمل على IBM Cloud بالإضافة إلى تطبيق للهاتف المحمول لميسري المجتمع—المزارعين المحليين الذين يقدمون المشورة للمزارعين الآخرين حول ما يجب زراعته ومتى— في الحقول.
يستفيد الحل من واجهات برمجة تطبيقات IBM Environmental Intelligence المدعومة بالذكاء الاصطناعي لجمع وتحليل البيانات من مصادر مختلفة: التنبؤ بالطقس المحلي في الوقت الفعلي، وبيانات رطوبة التربة وتكوينها من مركز اختبار التربة المحلي، والبيانات التي تم جمعها بواسطة ميسري المجتمع. يقوم النظام بعد ذلك بإنشاء توصيات لكل مزارع، مثل وقت الزراعة وكمية السماد التي يجب استخدامها ووقت الحصاد. نظرا لأن معظم المزارعين ليس لديهم هواتف ذكية، فإنهم يتلقون التوصيات كرسائل نصية قصيرة على هواتفهم المميزة. ويستخدم النظام أيضاً تقنيات التعلم الآلي، لا سيما التجميع، للتنبؤ بموعد تفعيل توصيات محددة طوال الموسم الزراعي، مما يسمح للمسؤولين بتخطيط وتخصيص الموارد مثل البذور والأسمدة وما إلى ذلك بكفاءة أكبر.
تحتاج Heifer إلى ضمان متابعة المزارعين للتوصيات من أجل تحديد ما ينجح وما لا ينجح. ولتشجيع المزارعين على القيام بذلك وتعزيز الممارسات الزراعية القائمة على البيانات، أنشأ فريق Heifer برنامج حوافز يحصل المزارعون من خلاله على سجل رقمي يمكن التحقق منه لعملياتهم الحقلية. تمت مكافأة المزارعين العشرة الأوائل الذين حصلوا على أعلى عائد بـ 40 كجم من بذور الفول السوداني، وهو ما يكفي لزراعة فدان واحد.
يزور ميسرو المجتمع المزارع ويجمعون البيانات ذات الصلة ويصنفونها ويلتقطون الصور من خلال التطبيق على هواتفهم الذكية. ثم يقوم طلاب الزراعة من إحدى الجامعات المحلية بتحليل الصور للتحقق من تطبيق التوصيات. من خلال المشاركة في البرنامج، يمكن للمزارعين الوصول إلى مصادر الائتمان الميسور التكلفة لشراء البذور واللوازم عالية الجودة.
اختتم مشروع IBM Sustainability Accelerator مع Heifer International في عام 2023. إنتاج المحاصيل من المشروع التجريبي أظهر نتائج واعدة. مع دعم العديد من المشاركين لأسر يبلغ متوسط عدد أفرادها خمسة أشخاص، ساعد المشروع المستفيدين وعائلاتهم بشكل مباشر على زيادة إنتاج محاصيلهم.
لقد خلق التأثير بالفعل فرصًا لتغيير حياة بعض المزارعين. وفقًا لأحد المزارعين، مكّنه البرنامج من الحصول على قروض لأول مرة، حتى يتمكن من شراء بذور معتمدة بدلاً من استخدام البذور المعاد تدويرها. كما تمكن من الاستفادة من خدمات الإرشاد التي كان يتعذر الوصول إليها سابقًا وتلقي التوصيات من خلال رسائل SMS على هاتفه، والتي نفذها لاحقًا.
كان حصاده ناجحا للغاية لدرجة أنه تمكن من شراء زي موحد لأطفاله وملابس لزوجته وكمية كافية من الذرة—مصدر الغذاء الأساسي في ملاوي—للحفاظ على تأمين غذاء أسرته هذا العام. بالإضافة إلى ذلك، لديه الآن رأس مال للاستثمار في أعماله، وتوظيف مساعدين وزيادة كفاءة مزرعته.
هناك قصص أخرى ذات تأثير إيجابي أيضًا. تقول Magombo-Kabaghe: "قام أحد المزارعين ببناء متجرين، واشترى أربعة خنازير، ويخطط لبدء متجر بقالة صغير". "لقد تمكن من دفع الرسوم المدرسية لأطفاله وخصص أموالًا لشراء الأسمدة للموسم القادم. كان مزارع آخر يعيش في منزل من الطين والقش العشبي وقد بنى الآن منزلًا من الطوب. تأمل أن تضع سقفًا حديديًا بأموال هذا الموسم."
انتهت مشاركة Heifer في برنامج IBM Sustainability Accelerator الذي استمر عامين، لكن عملهم مع مزارعي ملاوي بدأ للتو. بالنظر إلى المستقبل، تقوم Heifer بتقييم دمج نماذج الذكاء الاصطناعي في الحل، والاستفادة من البيانات التي يتم جمعها وإدخالها عبر المنصة. تبحث المؤسسة أيضًا في أتمتة بعض الوظائف، مثل التحقق من التوصيات، والذي يقوم به الطلاب حاليًا.
نجاح المشروع يوضح القوة التحويلية التي يمكن أن تتمتع بها البيانات والتقنيات الرقمية في تحقيق التنمية الزراعية المستدامة للمجتمعات المحرومة. إنه نهج يستند إلى القيم البيئية والإنسانية التي تتمتع بها Heifer و IBM—وهو نهج لديه القدرة على تغيير العالم، مزرعة واحدة في كل مرة.
منذ عام 1944، عملت Heifer International مع أكثر من 52 مليون شخص حول العالم للقضاء على الجوع والفقر بطريقة مستدامة. تعمل Heifer حاليًا في 19 دولة في أفريقيا وآسيا والأمريكتين، بما في ذلك الولايات المتحدة، وتدعم المزارعين ومنتجي الأغذية لتعزيز الاقتصادات المحلية وبناء سبل عيش آمنة توفر دخلاً معيشيًا.
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