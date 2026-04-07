تمكين التحول الوطني إلى استخدام الطاقة المنزلية النظيفة

تقود وزارة أمن الطاقة والصافي الصفري (DESNZ) التحول إلى الطاقة النظيفة في المملكة المتحدة، مستهدفة إلى الطاقة النظيفة بحلول عام 2030 والصافي الصفري بحلول عام 2050. ولا يزال التقدم جاريًا، ومع ذلك لم يتحول سوى 2 مليون من مالكي المنازل من استخدام الغلايات الغازية أو المدمجة إلى مضخات الحرارة الهوائية. وبحلول عام 2030، تهدف DESNZ إلى زيادة تركيب المضخات الحرارية السنوية إلى أكثر من 5 أضعاف المعدل الحالي المُسجل الحالي.

تظل التدفئة فرصة مركزية. تنتج المنازل التي يبلغ عددها 30 مليون منزل في المملكة المتحدة حوالي 20% من الانبعاثات الوطنية، وقد تم بناء العديد منها قبل معايير العزل الحديثة، مما يجعل التحديثات أكثر تعقيدًا.

يستدعي تحقيق الأهداف طويلة الأجل اتباع نهج جديد - باستخدام رؤى المستهلك والمشاركة الرقمية لتشجيع العادات الجديدة في كيفية تدفئة الناس لمنازلهم.

يعني تحسين كفاءة الطاقة المنزلية فهم السلوكيات الراسخة حول الراحة والتدفئة. ولا تزال العديد من الأسر أكثر دراية بالأنظمة القديمة وقد لا تدرك بعد بشكل كامل الفوائد طويلة الأمد لإجراءات التحديث أو البدائل منخفضة الكربون. وغالبًا ما يبدو الانتقال من مرجل مدمج إلى مضخة حرارية بمثابة تحول كبير يتطلب تكيفًا تقنيًا وسلوكيًا.

قدمت DESNZ مجموعة من مخططات المنح لدعم الانتقال. ويظل الوعي، والتكاليف الأولية، وقدرة سلسلة التوريد تحديات مهمة يجب التغلب عليها. وستكون معالجة هذه المجالات أساسية لتسريع عملية التبني والبقاء على المسار الصحيح لطموحات المملكة المتحدة على المدى الطويل.