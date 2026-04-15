الانتقال من الأنظمة القديمة المجزأة إلى منصة عالمية واحدة

لمواجهة هذه التحديات، أطلقت شركة Neste برنامج تحقيق قيمة دورة حياة الأصول (ALVAR) بالشراكة مع IBM Consulting® — وهو برنامج تحوُّل في تخطيط موارد المؤسسات يمتد لعدة سنوات.

وضع البرنامج أساسًا للنمو القابل للتوسع والتميز التشغيلي من خلال تحسين إدارة دورة حياة الأصول، وتوحيد العمليات التجارية العالمية، ودمج القدرات الهندسية والتشغيلية في بيئة موحدة لتخطيط موارد المؤسسات (ERP).

أتاح برنامج ALVAR إيقاف تشغيل أنظمة صيانة المحطات وإدارة المحفظة القديمة، إلى جانب بوابات الموردين المخصصة، ما أدى إلى زيادة التوحيد القياسي والشفافية وقابلية التوسع في جميع العمليات العالمية.

ومن خلال دمج الأنظمة الحساسة، أتاح البرنامج تدفق البيانات في الوقت الفعلي، ووضوح العمليات من البداية إلى النهاية، وتعزيز الرقابة المالية. كما حسن جودة البيانات من خلال توحيد الأصول والبيانات التشغيلية على منصة واحدة متاحة لجميع الفرق والشركاء.

من خلال ثلاث عشرة تجربة ناجحة، عمل ALVAR على تحديث إدارة الأصول والاستثمارات والمشاريع، وتعزيز الامتثال من خلال مسارات تدقيق صارمة، وتبسيط عمليات المشتريات. وإلى جانب التكنولوجيا، طوّر البرنامج طريقة عمل Neste—من خلال مواءمة العمليات، وتوضيح الأدوار، وتمكين طرق جديدة للعمل عبر المؤسسة.