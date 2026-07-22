لم يكن انتقال IBM إلى الموارد البشرية مدعوم بالذكاء الاصطناعي مساراً نمطياً، إذ أثبتت التجربة أمراً واحداً بوضوح؛ ألا وهو: التقدم يتفوق على الكمال. أعيد تصميم AskHR من أجل الأشخاص، وليس من أجل إحداث ضجة إعلامية، فقد حولت قطاعًا تقليديًا إلى منظومة مرنة قابلة للتوسع.
كان دعم تكنولوجيا المعلومات مثقلًا بعمليات مكررة لا طائل منها. نجح AskIT، وهو مساعد ذكاء اصطناعي يتعلم ويحل المشكلات، في تغيير مجرى الأمور. أصبحت وظيفة تكنولوجيا المعلومات في IBM مركزا للخدمة الذاتية، حيث كان AskIT يحل 86% من المشكلات الروتينية.
كان بائعو شركة IBM يعانون من ضغط كبير على النظام. وأدى التوفيق بين أدوات المبيعات المنعزلة المتعددة إلى حدوث انتشار إداري. بعد ذلك، جاء AskSales، وهو طوق نجاة بالذكاء الاصطناعي تم تطويره مشتركاً محلياً لتقليل الهدر، وأتمتة المهام الأساسية، وتحويل المتاهة إلى مسار سريع لنجاح البائعين.
تجربة جريئة تركِّز على المستقبل تتكشف في آلية تحديد الوصول للمديرين التنفيذيين للمعلومات (CIO). الرؤية النهائية هي AskIBM، وهي بوابة واحدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لكل ما يتعلق بشركة IBM. يُظهر الإصدار التجريبي بالفعل نتائج واعدة، حيث يجلب التماسك إلى التعقيد واستمرار في إعادة تعريف مستقبل مؤسستنا.