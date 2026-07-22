يجب أن تكون المبيعات الرقمية سريعة، ومستندة إلى معلومات دقيقة، ومصممة بما يلبي احتياجات كل عميل. ولتلبية هذا التوقع، طوَّرت IBM مجموعة من الأدوات لدعم فِرق المبيعات الرقمية، ولكل أداة منها آلية تسجيل دخول ومنطق عمل خاص بها.
ومع مرور الوقت، تزايد عدد هذه الأدوات والعمليات حتى تجاوز 20 أداة. وللبحث عن عميل محتمل واحد، كان فريق المبيعات يضطر إلى التنقل بين عدة أنظمة. وتوزعت بيانات المبيعات والمحتوى ووثائق المنتجات وبيانات العملاء تدريجيًا عبر منظومة معقدة من الأنظمة. وأصبح النظام الذي تم تصميمه في الأصل لتعزيز الكفاءة، يعمل تدريجيًا ضد هذا الهدف.
Jayesh Kadam
قائد منصات إدارة علاقات العملاء (CRM)، مكتب المدير التنفيذي لتكنولوجيا المعلومات (CIO) في IBM
كان على فِرق المبيعات قضاء وقتٍ طويل في مراجعة البيانات المنظمة وغير المنظمة أثناء البحث عن العملاء المحتملين. “
وكان التحدي الأكبر يتمثل في التعامل مع مستويات الحوكمة الداخلية لتوحيد الأدوات الحالية وتحويلها. وكثيرًا ما كانت الإجراءات تؤخِّر اتخاذ القرارات المهمة، فتفقد المشروعات زخمها. كان بالإمكان أن يُسهم التحول التقني في توحيد الأدوات، لكنه لم يكن كافيًا لإحداث تحول في ثقافة العمل. فالناس، وطريقة عملهم وتعاونهم واتخاذهم للقرارات، هم من يصنعون التغيير الثقافي. ولذلك، بدلًا من الانتظار، بدأ فريق T&O العمل.
وشكَّل فريقًا صغيرًا يضم متخصصي مبيعات ومطوري منتجات، وكلفهم بمشروع ابتكار مشترك لتطوير مساعد مبيعات مدعوم بالذكاء الاصطناعي التوليدي، يجيب عن الأسئلة ويستخرج الرؤى ويُعِد رسائل تواصل مخصصة.
ومن خلال عمل المطورين جنبًا إلى جنب مع فِرق المبيعات، وهم المستخدمون النهائيون للحل، تمكَّن الفريق من تقليل العوائق وكسر العزلة بين الفِرق والحد من التعقيدات الإجرائية التي كان من الممكن أن تعوق التقدم.
Jayesh Kadam
قائد منصات إدارة علاقات العملاء (CRM)، مكتب المدير التنفيذي لتكنولوجيا المعلومات (CIO) في IBM
لقد حرصنا على إشراك المستخدمين النهائيين طوال مراحل التطوير. وكنا نطرح تحديثات تدريجية ليجربها فريق المبيعات ويزوِّدنا بملاحظاته. “
وأدى التعاون بين مختلف التخصصات إلى زيادة مرونة الفريق وتعزيز إبداعه، ما مكَّنه من تصميم مجموعة متكاملة وموحَّدة من حلول الذكاء الاصطناعي.
يجمع AskSales أدوات دعم المبيعات في IBM في تجربة موحَّدة وسلسة. كما ساعد على أتمتة المهام المتكررة، ما أدى إلى توفير ساعات من العمل على البحث والتحليل كل شهر لفِرق المبيعات. واستغل فريق المبيعات هذا الوقت لطرح أكثر من 250 ألف سؤال على الذكاء الاصطناعي وإنشاء تحليلات تنافسية وتوصيات للمنتجات ورسائل مخصصة للعملاء، وكل ذلك في الوقت الفعلي.
Jayesh Kadam
قائد منصات إدارة علاقات العملاء (CRM)، مكتب مدير المعلومات (CIO)
IBM
لم يكن انتقال IBM إلى الموارد البشرية مدعوم بالذكاء الاصطناعي مساراً نمطياً، إذ أثبتت التجربة أمراً واحداً بوضوح؛ ألا وهو: التقدم يتفوق على الكمال. أعيد تصميم AskHR من أجل الأشخاص، وليس من أجل إحداث ضجة إعلامية، فقد حولت قطاعًا تقليديًا إلى منظومة مرنة قابلة للتوسع.
كان دعم تكنولوجيا المعلومات مثقلًا بعمليات مكررة لا طائل منها. نجح AskIT، وهو مساعد ذكاء اصطناعي يتعلم ويحل المشكلات، في تغيير مجرى الأمور. أصبحت وظيفة تكنولوجيا المعلومات في IBM مركزا للخدمة الذاتية، حيث كان AskIT يحل 86% من المشكلات الروتينية.
كان بائعو شركة IBM يعانون من ضغط كبير على النظام. وأدى التوفيق بين أدوات المبيعات المنعزلة المتعددة إلى حدوث انتشار إداري. بعد ذلك، جاء AskSales، وهو طوق نجاة بالذكاء الاصطناعي تم تطويره مشتركاً محلياً لتقليل الهدر، وأتمتة المهام الأساسية، وتحويل المتاهة إلى مسار سريع لنجاح البائعين.
تجربة جريئة تركِّز على المستقبل تتكشف في آلية تحديد الوصول للمديرين التنفيذيين للمعلومات (CIO). الرؤية النهائية هي AskIBM، وهي بوابة واحدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لكل ما يتعلق بشركة IBM. يُظهر الإصدار التجريبي بالفعل نتائج واعدة، حيث يجلب التماسك إلى التعقيد واستمرار في إعادة تعريف مستقبل مؤسستنا.
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