في مكتب مدير المعلومات (CIO)، بدأ فريق صغير اختبار الحدود العملية للنماذج الأساسية داخل بيئة المؤسسات. هل يمكن للذكاء الاصطناعي أن يصبح العنصر الذي يربط مختلف أجزاء مؤسسة معقدة مثل IBM؟ وهل يمكنه تجاوز حدود المساعدين المتخصصين في مجالات بعينها، ليقدم تجربة موحَّدة ومتكاملة؟ وهل يمكنه أن يتطور باستمرار، مستفيدًا من التعليقات والملاحظات، وارتكاز أفضل إلى البيانات، وتكامل أعمق عبر مختلف أنحاء المؤسسة؟

وكما هو الحال مع معظم الأسئلة المتعلقة بإمكانات الذكاء الاصطناعي، فالإجابة هي: "من المحتمل". لكننا لن نعرف ذلك إلا عندما نبدأ العمل فعليًا، وندخل بيئة التجارب ونختبر الأفكار على أرض الواقع. وهذا بالضبط ما نقوم به.

فنحن نتعامل مع مختلف مستويات التعقيد، من الأخطاء البرمجية، إلى الجوانب غير المرئية، ووصولًا إلى الإنجازات، لبناء حل واقعي يتطور باستمرار. ليس مجرد فكرة مثالية بعيدة عن الواقع، بل حل مصمم وفق الاحتياجات الفعلية للمؤسسات. وبيئة التجارب هي مساحة الابتكار لدينا، والميدان الذي نُثبت فيه جدوى أفكارنا.

وسيكون AskIBM هو الدليل على ذلك. شريط بحث واحد. واجهة موحَّدة. تجربة واحدة.