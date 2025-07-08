أدى نشر مساعدي الذكاء الاصطناعي مع IBM إلى زيادة الإنتاجية بنسبة 30%
تواجه الشركات في المجر تقلصات المواهب المتاحة وشيخوخة القوى العاملة. ونتيجة لذلك، تتطلع الشركات إلى تسريع عملية الرقمنة والأتمتة كطرق لتسهيل النمو المستقبلي.
في العديد من الحالات، تكون مهام مثل معالجة الفواتير كثيفة العمالة بشكل خاص، مع عمليات تدقيق يدوية تستغرق وقتًا طويلاً في مقابل البيانات الداخلية والخارجية، مما يوفر فرصًا رئيسية للتقنيات الجديدة.
يقول János Prikk، رئيس قسم تطوير الأعمال في شركة Barré Technologies: "في إدارة المستندات وإدارة عمليات الأعمال، تكون مهام سير العمل معقدة للغاية". "في Barré، رأينا كيف عانى المستخدمون النهائيون أحيانا للعثور على المكان الذي يحتاجون إلى الذهاب إليه للعثور على البيانات الصحيحة. لقد أدركنا أن مساعد الذكاء الاصطناعي الذي يمكن أن يتفاعل مع تطبيقات إدارة عمليات الأعمال والتطبيقات يمكن أن يساعد المستخدمين على التنقل في العمليات بسرعة أكبر ومساعدة الفرق الحالية على أن تصبح أكثر إنتاجية بمعدلات أكبر".
بصفتهم خبراء في حلول مثل IBM® FileNet و IBM Cloud Pak for Data، كان من الطبيعي أن تختار Barré شركة IBM كشريك تقني لهذا المشروع. اختارت شركة Barré محفظة منتجات IBM watsonx® كأساس لمساعد الذكاء الاصطناعي الخاص بها. يوفر IBM watsonx تكاملاً سلسًا مع الحلول المقدمة من IBM والجهات الخارجية على حدٍ سواء، مما يبسط عملية التطوير لمهندسي Barré. IBM watsonx.ai® يوفر استوديو الذكاء الاصطناعي نموذجًا لغويًا كبيرًا (LLM) مع دعم لغات أوروبا الوسطى والشرقية (CEE)، مثل Llama وLlama 3، والتي يمكن نشرها محليًا، مما يوفر أمانًا معززًا للمعلومات السرية التجارية.
يشير Prikk إلى "أن قطاعات السوق المستهدفة غالبًا ما تتعامل مع البيانات الحساسة للغاية، وغالبًا ما يكون ذلك بموجب اللوائح الحكومية الصارمة، ومن المهم بالنسبة لهم الحفاظ على أمن البيانات". "يوفر النموذج المحلي، المدعوم بالطبيعة الخفيفة للنموذج اللغوي الكبير، الثقة في أن مساعد الذكاء الاصطناعي لدى Barré يوفر ميزات الأمان العالية التي يحتاجون إليها."
من خلال العمل عن كثب مع فريق IBM المحلي، قامت شركة Barré بتصميم وتطوير مساعد ذكاء اصطناعي لدعم ثلاث حالات استخدام رئيسية: استيعاب الفواتير ومعالجتها، وتصفح المستودعات التنظيمية، وتصفح قاعدة معارف الأعمال. يستجيب المساعد لاستعلامات اللغة الطبيعية من خلال الوصول إلى بيانات تطبيق المؤسسة في الخلفية لاسترداد الوثائق الصحيحة وتقديم النتائج بسرعة وموثوقية.
تسعى شركة Barré إلى تقديم مساعد الذكاء الاصطناعي لعملائها في جميع أنحاء المجر. على سبيل المثال، يقوم أحد المستشفيات الكبرى حاليًا باختبار مساعد Barré للذكاء الاصطناعي لمعالجة الفواتير الواردة وترحيلها إلى نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP) الداخلي، والتحقق من صحة تفاصيلها عبر الإنترنت مع مصلحة الضرائب المجرية، واعتمادها وتقديمها.
يقول Prikk: "من خلال تجربتنا الخاصة باستخدام المساعد داخل شركة Barré التقنية باعتبارنا العميل صفر، شهدنا زيادة في الكفاءة بنسبة 30% عند التنقل بين التطبيقات". "بالنسبة لفريق مكون من 50 موظفًا، يُترجم هذا إلى توفير ما يقرب من 1380 ساعة سنويًا. بمتوسط تكلفة محملة يبلغ 65 دولارا أمريكياً في الساعة، أي حوالي 90000 دولار أمريكي في صورة مكاسب إنتاجية سنوياً. وبالنظر إلى تكلفة التنفيذ والتكلفة التشغيلية السنوية البالغة حوالي 100000 دولار أمريكي، نتوقع تحقيق عائد استثمار كامل في غضون 13 شهراً".
يوضح Prikk: "نبدأ دائماً بإجراء محادثة لاكتشاف أهداف المؤسسة". "من المهم أن نقدم للعملاء ليس فقط حلاً تقنياً، بل حلاً يدمج جميع جوانب العمل - الشؤون المالية والموارد البشرية والشركاء الخارجيين."
ويختتم Prikk: "من الطبيعي أن يكون الذكاء الاصطناعي موضوعًا ساخنًا في المجر، ولكن معظم الناس لا يزالون غير ملمين به. باستخدام IBM watsonx، يمكننا إضافة بعض السحر إلى التطبيقات الحالية للعملاء وتقديم حل عملي يقدم النتائج السريعة ويعزز الإنتاجية ويساعد على حل قيود القوى العاملة التي ستساعد الشركات المجرية على النمو."
تعمل Barré Technologies، والتي تتخذ من المجر مقرًا لها على تطوير حلول برمجية مصممة لإدارة محتوى المؤسسات وإدارة أصول بيانات المؤسسات.
مساعدة العملاء على تعزيز الإنتاجية باستخدام حلول الذكاء الاصطناعي القائمة على IBM watsonx
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