تقارير IBM
عرض ثلاثي الأبعاد لأشكال مثلثات مجردة مع ضوء أزرق متوهج
تقارير المحللين

تعرّف على ما تقوله شركات Gartner و IDC و Forrester وغيرها من شركات التحليل الكبرى عن حلول IBM.

 تقرير تكلفة اختراق أمن البيانات لعام 2024

كن مستعدًا بشكل أفضل للاختراقات الأمنية من خلال فهم أسبابها والعوامل التي تزيد أو تقلل من التكاليف عبر تجارب أكثر من 600 مؤسسة.

 مؤشر X-Force Threat Intelligence لعام 2024

اطّلع على الرؤى والملاحظات التي تم الحصول عليها من مراقبة أكثر من 150 مليار حدث أمني يوميًا في أكثر من 130 دولة.

 ISG تصنِّف IBM كشركة رائدة في الركائز الأربعة للأمن الإلكتروني

يحلل تقرير ISG Provider Lens™ Quadrant Report 2024 سوق الأمن الإلكتروني لـ 250 موردًا ويقارن بين مجموعات المزودين ونقاط القوة التنافسية.

 دليل إنفاذ قانون المرونة التشغيلية الرقمية (DORA)

بدءًا من 17 يناير 2025، يغطي قانون المرونة التشغيلية الرقمية (DORA) المؤسسات المالية في الاتحاد الأوروبي ومقدمي خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المرتبطين بها. اعرف المزيد عن مواءمة تنظيم المخاطر في الاتحاد الأوروبي وفقًا لقانون المرونة التشغيلية الرقمية (DORA).

قانون حماية البيانات الشخصية الرقمية (DPDP)

يضع قانون حماية البيانات الشخصية الرقمية (DPDP) التزامات على كاهل المؤسسات بشأن كيفية جمع البيانات الشخصية الرقمية وإدارتها وحمايتها، ما يمهد الطريق لعصر جديد في مجال خصوصية البيانات وحمايتها للمواطنين الهنود.

 دليل التكيّف مع مخاطر المناخ

تواجه المؤسسات الاضطرابات والدمار المحتمل حدوثه بسبب المخاطر المناخية. لذا فمن الضروري تعلّم كيفية التكيّف مع آثار تغير المناخ.