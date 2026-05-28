عندما سعت شركة عالمية كبرى لتصنيع السيارات إلى تعزيز الأمن عبر بيئة السحابة الهجينة المتعددة الخاصة بها، لجأت إلى IBM Consulting® و Palo Alto Networks.
أرادت شركة صناعة السيارات مزيدًا من التحكم في منظومة خدماتها السحابية العالمية. وعلى وجه التحديد، أرادت أن تتمكن من تحديد أخطاء التكوين والثغرات الأمنية المحتملة ومعالجتها بسهولة.
ساعدت IBM Security Services، التابعة إلى IBM Consulting، شركة صناعة السيارات على التخطيط لخدمة أمن مُدارة ومستمرة وإطلاقها باستخدام برنامج Palo Alto Networks Prisma Cloud لإدارة الوضع الأمني للسحابة (CSPM) .
بدأ التعاون بورشة عمل للتفكير التصميمي. ساعدت IBM Security Services شركة صناعة السيارات على تحديد متطلباتها ومؤشرات الأداء الرئيسية لديها. كما أجرى فريق IBM تقييمًا أمنيًا سريعًا باستخدام Prisma Cloud لتوضيح النتائج المحتملة.
وبمجرد تنفيذ الحل، حقق عدة أهداف:
ومع تقدم المشروع، قدّمت IBM Security Services إحاطة تنفيذية تفصّل ما تم تنفيذه، والتكوينات الحالية، والطرق التي يمكن للعميل من خلالها مواصلة تفعيل قدرات Prisma Cloud على المستوى التشغيلي.
تواصل IBM Security Services إدارة الخدمات باستخدام حل Prisma Cloud، مما يوفر لشركة صناعة السيارات معالجة مستمرة، وإدارة للسياسات، ومراقبة للتنبيهات.
تستخدم شركة صناعة السيارات حاليًا Prisma Cloud لمراقبة نحو 70 حسابًا سحابيًا والتحكّم فيها، مما يعزز وضعها الأمني من خلال إزالة النقاط غير المرئية وأخطاء التكوين.
علاوة على ذلك، طوّرت IBM Security Services تقارير وعمليات معالجة مخصّصة تساعد العميل على تلبية متطلباته الداخلية ومعايير الامتثال الصارمة في قطاع السيارات، بما في ذلك CIS Benchmarks، واللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR)، ومعايير المعهد الوطني للمعايير والتقنية (NIST). تحدّث Palo Alto Networks حل Prisma Cloud مع تطور المعايير، مما يساعد على تعزيز الامتثال المستمر.
يساعد الحل أيضًا شركة صناعة السيارات على تحديد التنبيهات الأمنية التي تستحق منحها الأولوية. على سبيل المثال، في عام 2023، تلقت الشركة أكثر من 60,000 تنبيه. وبمساعدة IBM وPrisma Cloud، تبيّن للشركة أن جزءًا محدودًا فقط من هذه التنبيهات – نحو 7% – استوفى معاييرها لإجراء مزيد من التحليل.
تقدّم IBM Security Services، التابعة إلى IBM Consulting، خدمات استشارية وخدمات تكامل وخدمات أمن مُدارة. نجمع بين فريق عالمي من الخبراء وتقنيات مملوكة وتقنيات مقدّمة من شركائنا، للمشاركة في إنشاء برامج أمنية مخصّصة. حدّد موعد مقابلة لتعرف كيف يمكننا مساعدتك في تقييم برنامج أمني قوي وتخطيطه وتصميمه وإنشائه وتشغيله، بما يحمي بياناتك وهوياتك وأحمال التشغيل لديك عبر البيئات السحابية الهجينة.
حقوق الطبع والنشر © لعام 2024 محفوظة لصالح شركة IBM Corporation. IBM، وIBM Consulting، وشعار IBM هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة IBM Corp.، في الولايات المتحدة و/أو بلدان أخرى. يصبح هذا المستند ساريًا بدءًا من تاريخ النشر الأول، ويجوز لشركة IBM تغييره في أي وقت. لا تتوفر بعض العروض في بعض الدول التي تعمل بها شركة IBM.
أمثلة العملاء مقدمة لتوضيح كيفية استخدام هؤلاء العملاء لمنتجات IBM والنتائج التي ربما حققوها. قد يختلف الأداء الفعلي أو التكلفة أو الوفورات أو النتائج الأخرى من بيئة تشغيل إلى أخرى.