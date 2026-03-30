ほとんどのMFA方法（SMSコード、ワンタイム・パスワード、プッシュ通知）は、エンド・ユーザーがサービスに提供するシークレットを生成することで機能します。たとえば、ユーザーが銀行口座にログインする際、パスワードと携帯電話に送信されたり認証アプリによって生成された6桁のコードの両方を入力する場合があります。

これらのMFA方式は多くの攻撃を阻止するのに役立つが、フィッシング - ユーザーを騙して認証情報を開示させたり、不正なアクセスを承認させたりするために欺瞞的な通信を使用するサイバー攻撃-には苦戦する場合があります。

フィッシング攻撃は技術的な脆弱性ではなく人間の行動をエクスプロイトするため、従来のMFAによるブロックが困難になる可能性があります。攻撃者が盗んだり操作したりする認証要素は、技術的には有効です。コードは本物で、承認は本物で、認証情報は正確です。従来のMFAでは、正規のログインと、強制または傍受されたログインを区別する方法がありません。

IBM X-Force脅威インテリジェンス·インデックスによると、フィッシングは、攻撃者が有効な認証情報を入手して悪用する主な方法の1つです。アカウントの盗難は最も一般的な初期攻撃ベクトルの1つであり、インシデントの32％を占めています。

フィッシング耐性の多要素認証は、根本的に異なる方法で認証を提供することで、これらの攻撃を阻止するのに役立ちます。シークレットを送信する代わりに、公開鍵暗号とオリジン・バインディングと呼ばれる手法を使用します。



公開鍵暗号化は、数学的にリンクされた鍵のペア（公開鍵と秘密鍵）を使用して、共有秘密鍵を送信することなくVerifyする暗号化アプローチです。

オリジン・バインディングとは、セキュリティー・キーや電話のパスキーなどの認証ツールが正当なドメインを認識した場合にのみ応答することです。サイトがなりすましの場合、認証ツールは何もせず、攻撃者がキャプチャできるものは何もありません。

たとえば、従業員が実際のログインページではなく、なりすましのログインページに誘導されたとします。認証者はドメインをチェックし、一致がないことを見つけて、すでに認証情報を入力している場合でも、何もしないままします。

フィッシング耐性のMFAにより、従業員がフィッシング詐欺に遭った場合でも、組織はユーザー・アカウントを保護できます。また、米国国立標準技術研究所（NIST）、サイバーセキュリティー・インフラストラクチャ・セキュリティ・エージェンシー（CISA）、サイバー保険の引受保険会社などが、フィッシングに強い認証を強力な認証の基本として扱うようになり、標準や規制の要求が高まっています。