Le aziende stanno generando più dati che mai, su un numero sempre maggiore di sistemi. Tuttavia, con l'aumento dei volumi e con le architetture sempre più ibride e distribuite, molte organizzazioni faticano ancora a trasformare quei dati complessi in insight affidabili e in in tempo reale. Di fatto, il 76% delle aziende ammette di aver preso decisioni senza consultare i dati perché erano troppo difficili da reperire.

I tradizionali approcci alla gestione dei dati si basano fortemente su interventi manuali e umani, rendendoli lenti nell'adattarsi quando gli schemi cambiano, le metriche si evolvono o la logica operativa si sposta. La gestione dei dati agentici sta guadagnando slancio perché affronta diverse pressioni sistemiche che gli approcci legacy non riescono a gestire: