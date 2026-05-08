ما المقصود بالمصادقة من دون كلمة مرور؟

المصادقة من دون كلمة مرور هي أي طريقة مصادقة لا تستخدم كلمات المرور التقليدية أو أسئلة الأمان أو غيرها من عوامل المعرفة للتحقق من هوية المستخدم. وبدلاً من ذلك، تستخدم طرق المصادقة من دون كلمة مرور أشياء يصعب سرقتها أو تزويرها، مثل مفاتيح المرور، ومفاتيح الأمان المادية، و المقاييس البيومترية.
ربما تكون كلمات المرور هي الطريقة الأكثر شيوعًا للتحقق من هوية المستخدمين. ولكنها في الوقت ذاته الأضعف. يمكن سرقة كلمات المرور عبر هجمات التصيد الاحتيالي و البرامج الضارةلسرقة المعلومات، أو تخمينها عبر هجمات القوة الغاشمة ، أو شراؤها من الشبكة الخفية، حيث يبيعها المخترقون ببضعة دولارات لكل واحدة.
باستخدام بيانات الاعتماد المسروقة، يمكن لعناصر التهديد الاستيلاء على الحسابات الشرعية، وإساءة استخدام امتيازاتها المشروعة، وتجنب الكشف—لأن نشاطهم يبدو وكأنه نشاط مستخدم مصرح له. وفقًا إلى IBM X-Force Threat Intelligence Index 2025، تُعد سرقة الحسابات الصالحة واحدة من أكثر طرق الوصول الأولية شيوعًا، حيث ظهرت في 32% من الهجمات الإلكترونية التي حللها فريق X-Force.
وتعاني عوامل المعرفة الأخرى—وهي أي عامل مصادقة يعتمد على سر يعرفه المستخدم—من نقاط الضعف نفسها. يمكن بسهولة اكتشاف إجابات أسئلة الأمان الشائعة، مثل اسم أول حيوان أليف أو اسم صديق الطفولة المقرب، من خلال الهندسة الاجتماعية أو التطفل البسيط عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
على الرغم من أن "كلمة المرور" موجودة في مصطلح "المصادقة من دون كلمة مرور"، فإن المصادقة من دون كلمة مرور تلغي جميع عوامل المعرفة، بما في ذلك أسئلة الأمان. تستبدل طرق المصادقة من دون كلمة مرور عوامل المعرفة هذه بالرموز المادية، ومفاتيح المرور المشفرة، وبصمات الأصابع، والمسح الضوئي للوجه، و تطبيقات المصادقة، وغير ذلك الكثير.
تُعد عوامل المصادقة من دون كلمة مرور هذه أكثر أمانًا من عوامل المعرفة. فلا يمكن سرقتها أو تزويرها بسهولة، ما يجعلها مقاومة لبعض التهديدات الإلكترونية الأكثر انتشارًا اليوم. على سبيل المثال، لا يمكن للمجرمين الإلكترونيين سرقة مفتاح المرور عبر رابط تصيد احتيالي، ولا يمكنهم إنشاء بصمات مزيفة إلا باستخدام تقنية متطورة للغاية.
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تعمل المصادقة من دون كلمة مرور عن طريق استبدال عوامل المعرفة في عملية المصادقة بحلول بديلة غير قائمة على المعرفة. لذا، بدلاً من طلب كلمة مرور، قد تطلب عملية تسجيل الدخول من دون كلمة مرور من المستخدم النقر على رابط سحري أو النقر على إشعار الدفع.
لفهم منطق المصادقة من دون كلمة مرور بشكل كامل، من الأفضل البدء بتوضيح كيفية عمل المصادقة بشكل عام.
في عملية المصادقة التقليدية، يُثبت المستخدمون هويتهم من خلال تقديم دليل على هويتهم التي يدعونها. ويسمى هذا الدليل "عامل المصادقة"، وعادةً ما يندرج ضمن واحدة من أربع فئات:
عوامل المعرفة: شيء يعرفه المستخدم، مثل كلمة المرور أو إجابة سؤال الأمان.
عوامل الحيازة: شيء لدى المستخدم، مثل كلمة مرور المرة الواحدة التي جرى إنشاؤها بواسطة هاتف ذكي شخصي أو مفتاح التشفير الخاص.
عوامل السمة الشخصية: شيء يميز المستخدم، ويعني عادةً المقاييس البيومترية مثل مسح بصمات الأصابع و الوجه وشبكية العين.
عوامل السلوك: شيء يفعله المستخدم، مثل أنماط الكتابة الفريدة أو حركات الماوس.
تستخدم حلول المصادقة من دون كلمة مرور عوامل الحيازة و السمة الشخصية والسلوك فقط. وبشكل أكثر تحديدًا، تشمل بدائل كلمات المرور الشائعة ما يلي:
تعتمد مفاتيح المرور على تشفير المفتاح العام، وتُنفذ عادةً وفقًا لمجموعة من المعايير المعروفة باسم FIDO أو FIDO2.
تعمل مفاتيح المرور عن طريق إنشاء زوج من مفاتيح التشفير : مفتاح عام يُشارك مع الخدمة التي يسجل المستخدم فيها، و مفتاح خاص يُحفظ على جهاز المستخدم مثل هاتفه الذكي الشخصي. المفتاح الخاص لا يُشارك مع الخدمة أبدًا. وعلاوة على ذلك، يظل المفتاح الخاص محميًا خلف رقم التعريف الشخصي أو التحدي البيومتري.
( يدعم معيار FIDO أيضًا مفاتيح الأمان المادية. لمزيد من المعلومات، راجع قسم "الرموز المادية".
باستخدام مفتاح المرور، تسير عملية المصادقة على النحو التالي:
تُعد مفاتيح المرور أكثر أمانًا من كلمات المرور لعدة أسباب. لا يغادر المفتاح الخاص جهاز المستخدم أبدًا، لذا لا يمكن اعتراضه. وإذا سرق المهاجم الجهاز الذي يحتوي على المفتاح الخاص، فسيظل بحاجة إلى إدخال رقم التعريف الشخصي أو اجتياز تحدٍ بيومتري لاستخدام المفتاح.
كما قال Jeff Crume، المبتكر الرئيسي و المهندس المتميز في شركة IBM، في إحدى حلقات بودكاست IBM Security Intelligence:
العامل الأول لحوادث الاختراق [في تقرير تكلفة خرق البيانات لعام 2025 الصادر عن IBM] هو التصيد الاحتيالي. وما الذي يسعون إليه من خلال التصيد الاحتيالي؟ إنهم يسعون للحصول على بيانات اعتمادك. حسنًا، خمن ماذا؟ إذا لم يكن لديك كلمة مرور، فلن يتمكن أحد من سرقتها منك. وإذا كان لديك مفتاح مرور، فسيكون الأمر أكثر صعوبة.
تعتمد المصادقة القائمة على المقاييس البيومترية على الخصائص الجسدية للمستخدم. تُعد عمليات مسح شبكية العين وتقنية التعرف على الوجه و مسح بصمات الأصابع من أكثر أشكال المقاييس البيومترية شيوعًا.
تُعد العوامل البيومترية آمنة لأنه لا يمكن سرقتها أو تزويرها بسهولة. كما أنها تُعد سهلة الاستخدام لأن المستخدمين لا يحتاجون إلى فعل شيء خاص لإدخال بيانات الاعتماد البيومترية—فكل ما عليهم هو النظر إلى الكاميرا أو الضغط بإبهامهم على الشاشة.
الجانب السلبي هو أنه على الرغم من أن الأمر نادر جدًا، فإنه يمكن سرقة المقاييس البيومترية. فعلى سبيل المثال، في عام 2024، سرق المخترقون بيانات التعرف على الوجوه من شركة أسترالية تسمى Outabox. وعند سرقة المقاييس البيومترية، لا يمكن إعادة تعيينها، بخلاف كلمات المرور. فلا يمكن للمرء تغيير بصمات أصابعه أو أنماط شبكية العين.
كما يوحي الاسم، كلمات مرور المرة الواحدة (OTPs) هي كلمات مرور تُستخدم لمرة واحدة، وعادةً ما تكون صالحة لفترة قصيرة فقط، وتحل محل بيانات الاعتماد الدائمة. في أي وقت يحتاج المستخدم إلى تسجيل الدخول إلى خدمة ما، يُنشئ كلمة مرور جديدة لمرة واحدة.
يمكن إنشاء كلمات مرور المرة الواحدة (OTPs) بطرق متعددة. وتشمل الطرق الأكثر شيوعًا ما يلي:
لا تُعد كلمات مرور المرة الواحدة (OTPs) من عوامل معرفة لأنها ليست أسرارًا طويلة الأمد. تُعد كلمات مرور المرة الواحدة (OTPs) من عوامل الحيازة. فليست معرفة كلمة مرور المرة الواحدة هي التي تؤكد هوية الشخص، بل حيازة تطبيق المصادقة المسجل أو رقم الهاتف أو مفتاح الأمان الذي أنشأ كلمة مرور المرة الواحدة.
تنتهي صلاحية كلمات مرور المرة الواحدة بشكل عام بعد استخدامها لمرة واحدة أو بعد فترة زمنية محددة ، ما يحد من قيمتها في حال سرقتها أو اعتراضها. لكن يمكن سرقتها من خلال بعض الإجراءات الماكرة، مثل هجمات سرقة المعلومات أو هجوم الوسيط (MitM).
الرموز المادية تسمى أيضًا مفاتيح الأمان، وهي أجهزة مخصصة—غالبًا ما تكون على شكل وحدات USB—تحتوي على معلومات المصادقة أو تولدها.
تستخدم بعض الرموز المادية كلمات مرور المرة الواحدة. وهي إما أنها تنشئ كلمات مرور جديدة لمرة واحدة بانتظام، مثل تطبيقات المصادقة، أو تولد كلمات مرور المرة الواحدة عند الطلب عندما يضغط المستخدم على زر. وتوجد رموز أخرى ترسل معلومات المصادقة تلقائيًا إلى الخدمة بمجرد توصيلها بالجهاز.
تُعد الرموز المادية قوية لأنها غالبًا ما تكون غير متصلة بالإنترنت على الإطلاق، ويجب أن يمتلك الشخص الرمز فعليًا لاستخدامه.
ومع ذلك، يمكن أن تُفقد مفاتيح الأمان أو تُسرق. كما يمكن أن يكون إصدار مفتاح لكل موظف أو مستخدم للخدمة مكلفًا—وصعبًا من الناحية اللوجستية.
الروابط السحرية هي روابط خاصة تحتوي على رموز مصادقة.
أولاً، يسجل المستخدم بريده الإلكتروني أو رقم هاتفه في الخدمة. ثم، عندما يريد تسجيل الدخول، يطلب رابطًا سحريًا. فترسل الخدمة الرابط إلى البريد الإلكتروني المسجل أو الجهاز المحمول. وعندما ينقر المستخدم فوقه، فإنه يُنقل إلى الخدمة التي يريد الوصول إليها، ويُجرى التحقق من هويته بالكامل وتسجيل الدخول.
الروابط السحرية هي نوع من عوامل الحيازة، لكن ليست حيازة الرابط نفسه هي التي تُثبت هوية المستخدم. بل حيازة حساب البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف المسجل سلفًا.
على غرار كلمات مرور المرة الواحدة، تظل الروابط السحرية صالحة لفترة قصيرة فقط ، وتنتهي صلاحيتها تلقائيًا بعد استخدامها لمرة واحدة.
ومع ذلك، إذا تمكن المهاجم من الوصول إلى صندوق البريد الإلكتروني للمستخدم أو رقم هاتفه، فيمكنه بسهولة استغلال الروابط السحرية. فكل ما على المهاجم فعله هو الانتقال إلى الخدمة التي يريد اختراقها، وطلب رابط ، و بذلك يكون قد اختراق الحساب.
تعمل هذه الطريقة إلى حد ما بطريقة مشابهة للروابط السحرية، حيث تُرسل إشعارات الدفع إلى جهاز المستخدم المحمول المسجل سلفًا عند محاولته تسجيل الدخول إلى إحدى الخدمات. يجب على المستخدم النقر على "موافقة" (أو ما يعادلها) في إشعار الدفع للحصول على صلاحية الوصول.
تُعد إشعارات الدفع عاملاً آخر من عوامل الحيازة. يؤكد فعل النقر أن المستخدم يمتلك الجهاز المسجل، ما يصادق على هويته.
تُعد إشعارات الدفع مريحة و آمنة إلى حد كبير، ولكنها عرضة للهجمات المعروفة باسم "فيضانات إشعارات الدفع" (وتسمى أيضًا "إجهاد المصادقة متعددة العوامل" أو "تفجير المصادقة متعددة العوامل" أو "البريد العشوائي الفوري").
في هذا الهجوم، يتنقل عنصر التهديد إلى الخدمة التي يريد اختراقها، ويُدخل معرِّف المستخدم المستهدف ويطلب المصادقة مرارًا عبر إشعارات الدفع. يهدف هذا التدفق المفاجئ للإشعارات إلى الجهاز المستهدف إلى إرباك الضحية، بحيث يوافق على إحداها عن طريق الخطأ أو ببساطة يوافق لإيقافها. وبفضل هذه الموافقة، يمكن للمخترق الوصول إلى حساب المستخدم.
تعرض عمليات تسجيل الدخول القائمة على رموز الاستجابة السريعة رمز الاستجابة السريعة على الشاشة. يمسح المستخدم الرمز ضوئيًا—وذلك عادةً باستخدام تطبيق مصادقة أو تطبيق خاص بالخدمة التي يريد الوصول إليها—وهذا يؤدي إلى تسجيل دخوله.
الآلية الأساسية هنا هي نقل الجلسة . على سبيل المثال، لنفترض أن مستخدمًا يريد تسجيل الدخول إلى موقع إلكتروني عبر كمبيوتر محمول باستخدام رمز استجابة سريعة:
وحتى إذا حصل المهاجم على رمز الاستجابة السريعة، فلن يتمكن من فعل الكثير من دون وجود جهاز المستخدم المصادق عليه سلفًا. ومع ذلك، يمكن للمهاجم افتراضيًا أن يخترق جلسة هاتف المستخدم ويخترق الحساب بهذه الطريقة.
كما أن المصادقة القائمة على رمز الاستجابة السريعة عرضة للاختراق، والمعروف أيضًا باسم التصيد الاحتيالي عبر رمز الاستجابة السريعة أو سرقة رمز الاستجابة السريعة. يقدم المهاجمون للضحايا رموز استجابة سريعة مزيفة والتي، عند مسحها ضوئيًا، توافق على الجلسات التي يتحكم بها المهاجم بدلاً من الجلسات الحقيقية.
عوامل السلوك هي أدوات رقمية تتحقق من هوية المستخدم بناءً على الأنماط السلوكية، مثل نطاق عناوين IP المعتادة للمستخدم و موقعه ومتوسط سرعته في الكتابة.
نادرًا ما تُستخدم هذه العوامل كإثبات كافٍ للهوية بمفردها. فغالبًا ما تكون جزءًا من نظام مصادقة قائم على المخاطر يُقيِّم باستمرار الوضع الأمني لدى المستخدم لتحديد متطلبات المصادقة بشكل ديناميكي بناءً على مستوى المخاطر.
فعلى سبيل المثال، قد يحتاج المستخدم الذي يسجِّل الدخول من جهازه المعتاد وفي وقته المعتاد إلى تقديم عامل مصادقة واحد فقط. وقد يحتاج المستخدم نفسه في حال تسجيل الدخول من جهاز جديد أو موقع غريب إلى تقديم عامل مصادقة إضافي .
مدفوعًا بشكل كبير بنموالخدمات السحابية، والذكاء الاصطناعي، و التعلم الآلي، زاد عدد الهويات غير البشرية (NHIs) النشطة في الشبكات المؤسسية العادية بشكل كبير في السنوات الأخيرة. ومع تمكين وكلاء الذكاء الاصطناعي لعمليات أتمتة متزايدة التطور، أصبحت إدارة صلاحيات الهويات غير البشرية وتأمين بيانات اعتمادها من الاهتمامات الأساسية لفرق الأمن الإلكتروني.
يمكن اختراق الحسابات غير البشرية تمامًا مثل الحسابات البشرية. وغالبًا ما يكون لديها امتيازات مرتفعة (فكر في عملية النسخ الاحتياطي التي يمكنها قراءة قواعد البياناتالأكثر حساسية في المؤسسات) وتعتمد على بيانات اعتماد واحدة للمصادقة، ما يجعلها أهدافًا جذابة وربما ضعيفة.
وبينما لا تستخدم الهويات غير البشرية كلمات المرور بالطريقة نفسها التي يستخدمها البشر، فإنها غالبًا ما تعتمد على شهادات رقمية ورموز يمكن سرقتها أو تزويرها أو اختراقها تمامًا مثل كلمات المرور.
تتمثل المصادقة من دون كلمة مرور للمستخدمين البشريين في إزالة بيانات الاعتماد طويلة الأمد التي يمكن سرقتها أو تزويرها بسهولة. ويمكن للمؤسسات الحصول على مزايا مماثلة للهويات غير البشرية (NHIs) باستخدام مزيج من الوصول في الوقت المناسب وخزائن بيانات الاعتماد، كما هو موضح في عمليات إدارة دورة حياة الأمان .
تعمل إدارة دورة حياة الأمان على أتمتة عملية إنشاء بيانات اعتماد الهويات غير البشرية و تدويرها وتخزينها بشكل آمن، واستبدال الأسرار الدائمة والمشفرة ضمنيًا ببيانات اعتماد مؤقتة أو في الوقت المناسب مخزنة في خزنة مركزية وآمنة. والخزائن، بدورها، تكون محمية بالتشفير وإجراءات مصادقة قوية لضمان أن المستخدمين المصرح لهم فقط هم مَن يمكنهم الوصول إلى بيانات الاعتماد عند الحاجة.
طرح Jake Lundberg، المدير التقني الميداني لشركة HashiCorp، رؤية لبيانات الاعتماد المؤقتة للهويات غير البشرية في حلقة من بودكاست Security Intelligence:
أفضل سيناريو هو الانتقال إلى بيانات الاعتماد القائمة على الجلسات. فعند إنشاء جلستي، يكون لديّ بيانات اعتماد في الوقت المناسب. وبمجرد انتهاء الجلسة، أتخلص فعليًا من بيانات الاعتماد هذه. لذا عندما تنتهي جلستي، حتى لو استمرت خمس دقائق فقط، نحذف البيانات الاعتماد هذه من تلك الأنظمة.
يمكن لمواصفات هوية أحمال التشغيل مثل SPIFFE/SPIRE ربط الهويات غير البشرية بسمات وقت التشغيل التي يمكن التحقق منها تشفيريًا. تتيح هذه الأُطر إمكانية التحقق من هوية أحمال التشغيل بناءً على مكانها وكيفية تشغيلها ، ما يسمح بمصادقة الهويات غير البشرية من دون استخدام كلمات مرور أو مفاتيح واجهة برمجة التطبيقات.
يمكن تنفيذ عمليات تسجيل الدخول من دون كلمة مرور إما كمصادقة بعامل واحد (تتطلب عامل غير معرفي واحد) أو مصادقة متعددة العوامل (MFA) (تتطلب عاملين أو أكثر من العوامل غير المعرفية). تُعد تطبيقات المصادقة متعدد العوامل من دون كلمة مرور أكثر أمانًا من المصادقة متعددة العوامل التقليدية أو المصادقة ثنائية العوامل (2FA)، والتي عادةً ما تستخدم كلمة المرور كعامل أول.
(تطبيق المصادقة متعددة العوامل الذي يطلب كلمة مرور وبعض العوامل الأخرى غير المعرفية لا يُعد من ضمن المصادقة من دون كلمة مرور لأنه لا يزال يتضمن كلمة مرور. يجب أن تكون جميع العوامل المستخدمة عوامل غير معرفية لتكون عملية تسجيل دخول من دون كلمة مرور حقًا.)
لا تدعم جميع التطبيقات بشكل أصلي خيارات عدم استخدام كلمة المرور بشكل كامل . ولتطبيق المصادقة من دون كلمة مرور عبر شبكة المؤسسة بأكملها، غالبًا ما تستخدم المؤسسات منصات تنسيق الهوية . تعمل هذه الأدوات على ربط وتنسيق أنظمة إدارة الهوية و الوصول(IAM) المتنوعة من مزودي هوية متعددين في نسيج هوية شامل، ما يوفر سير عمل موحدًا و سلسًا للهوية . تنسيق الهوية هي التقنية الداعمة للعديد من أنظمة تسجيل الدخول الموحد (SSO).
بشكل أساسي، يعمل تنسيق الهوية عن طريق توجيه طلبات تسجيل الدخول للخدمات الفردية عبر عملية مركزية بدلاً من ذلك، وتدعم العديد من منصات تنسيق الهوية عملية مصادقة مركزية من دون كلمة مرور . لذا، يمكن أن تكون المؤسسة بأكملها من دون كلمات مرور، حتى لو لم تدعم التطبيقات والخدمات الفردية في المنظومة التقنية ذلك.
لطالما كانت المصادقة القائمة على كلمات المرور هي الطريقة الافتراضية للتحقق من هوية المستخدمين. ولسوء الحظ، فهي أيضًا الأقل أمانًا. يمكن لطرق المصادقة من دون كلمة مرور إزالة واحدة من أضعف الحلقات في الشبكات الحديثة، ما يسد ثغرة مستغلة على نطاق واسع في نطاق الهجوم المؤسسي.
تسهل سرقة كلمات المرور من خلال هجمات الهندسة الاجتماعية مثل التصيد الاحتيالي والبرامج الضارة مثل برامج التجسس وبرامج سرقة المعلومات. وهي عرضة بشكل خاص لهجمات مكتب المساعدة، وهي عمليات احتيال قائمة على الهندسة الاجتماعية حيث تتصل العناصر الخبيثة بمكتب المساعدة متظاهرةً بأنها مستخدم أو موظف يحتاج إلى إعادة تعيين كلمة المرور. وتصبح هذه الهجمات أكثر شيوعًا لأنها فعالة للغاية. كما قالت Stephanie Carruthers، رئيسة المخترقات البشريين سابقًا في IBM X-Force:
نحن ننفذ حملات هندسة اجتماعية لصالح عملائنا، حيث يكون الهدف هو الاتصال بمكتب المساعدة لديهم ومعرفة ما إذا كان بإمكاننا انتحال شخصية أحد الموظفين لإعادة تعيين كلمة مروره. وحتى الآن، نجحنا في كل مرة قمنا فيها بذلك.
غالبًا ما يستخدم الناس كلمات مرور ضعيفة يمكن للمهاجمين اختراقها عبر هجمات القوة الغاشمة وهجمات القاموس—أي تجربة كلمات المرور الشائعة حتى تنجح إحداها. كما يعيد الناس استخدام كلمات المرور نفسها عبر خدمات متعددة، ما يتيح هجمات حشو بيانات الاعتماد. فعندما يكون لدى المهاجمين كلمة مرور لخدمة واحدة، يمكنهم تجربتها على عدة خدمات أخرى أيضًا.
وحتى عندما يتبع الأشخاص أفضل ممارسات كلمات المرور—باستخدام كلمة مرور مختلفة ويصعب تخمينها لكل خدمة—فإنهم يواجهون مشكلات. وبالنظر إلى عدد الحسابات التي يمتلكها الأشخاص، من السهل نسيان كلمات المرور هذه. في حالة بيانات اعتماد الهويات غير البشرية، مثل مفاتيح واجهة برمجة التطبيقات، قد تُترك كلمات المرور مشفرة ضمنيًا في التطبيقات أو غير محمية كنصوص غير مشفرة في الأقراص المشتركة.
ظهرت أدوات إدارة كلمات المرور لحل تحديات سلامة كلمات المرور هذه، لكن لها نقاط ضعف خاصة بها. وأبرزها: أن معظم مديري كلمات المرور محميون بكلمات مرور رئيسية، والتي يمكن سرقتها أيضًا. لذا، نعم، يمكن للمخترقين سرقة كلمات المرور المحفوظة بإجراء مناورات صحيحة.
كما أدى انتشار الهويات غير البشرية دورًا في جعل المصادقة من دون كلمة مرور أولوية.
فالتطبيقات و عمليات النظام وغيرها من المستخدمين غير البشريين ليس لها كلمات مرور تقليدية، لكنها تستخدم رموز OAuth ومفاتيح واجهة برمجة التطبيقات و شهادات رقمية وغيرها من الأسرار للمصادقة. قد "يستعير" وكلاء الذكاء الاصطناعي—الذين يجمعون بين الإمكانات البشرية التقليدية والإمكانات غير البشرية—بيانات اعتماد مستخدميها من البشر لتنفيذ مهام آلية. يمكن سرقة كل هذه الأسرار وإساءة استخدامها تمامًا مثل كلمات المرور.
لم تُصمم أنظمة إدارة الهوية والوصول (IAM) التقليدية لإدارة أسرارالهويات غير البشرية، ما أدى إلى ظهور ثغرة في أمان الهوية.
لقد أدرك خبراء الهوية والأمان هذه الضغوط منذ فترة طويلة. لكن طرق المصادقة من دون كلمة مرور تكتسب زخمًا الآن لأن التقنية بدأت أخيرًا في مواكبة التطورات. تتيح الهواتف الذكية للمستخدمين العاديين إمكانية تبني المقاييس البيومترية وكلمات مرور المرة الواحدة المحددة زمنيًا. كما أدى تطوير معايير FIDO وبروتوكولات WebAuthn وCTAP2 الأساسية إلى إتاحة المصادقة القائمة على مفاتيح المرور على نطاق واسع للمواقع الإلكترونية وتطبيقات الويب. كما تُمكِّن أدوات إدارة دورة حياة الأمان الجديدة المؤسسات من أتمتة عمليات إنشاء وتدوير و تخزين وإدارة صلاحيات وصول الهويات غير البشرية.
تُعد المصادقة من دون كلمة مرور أكثر أمانًا وملاءمة من الأساليب القائمة على كلمات المرور. ترتبط السلبيات إلى حد كبير بالتعقيد المحتمل ونفقات التحول إلى استخدام المصادقة من دون كلمة مرور في المقام الأول.
يُعد التصيد الاحتيالي سببًا رئيسيًا لحدوث اختراق أمن البيانات، حيث يمثل 16% من حوادث الاختراق التي جرى تحليلها في تقرير تكلفة اختراق البيانات الصادر عن IBM. تهدف معظم هجمات التصيد الاحتيالي إلى سرقة بيانات اعتماد المستخدم—وهي عادةً كلمة المرور.
تستبدل المصادقة من دون كلمة مرور كلمات المرور ببيانات اعتماد مقاومة للتصيد الاحتيالي لا يمكن سرقتها بسهولة أو بشكل عملي، ما يوقف أحد أكبر التهديدات لأمن البيانات.
كما يمكن لبيانات الاعتماد من دون كلمة مرور تعزيز الدفاعات ضد بعض أنواع البرامج الضارة الشائعة ، مثل برامج سرقة المعلومات أو برامج التجسس. على سبيل المثال، لا تُرسل مفاتيح المرور أوتُكتب في أي مكان، وبينما يمكن قراءة كلمات مرور المرة الواحدة (OTPs)، فإنها تصبح غير مجدية بعد استخدامها لمرة واحدة.
أحد أسباب كون كلمات المرور نقطة ضعف كبيرة في الأمن الإلكتروني هو أن العديد من المستخدمين لا يتبعون أفضل الممارسات المعروفة لسلامة كلمات المرور. واحدة من أكثر حالات الاستخدام إقناعًا للمصادقة من دون كلمة مرور هي أنها تنهي تمامًا مشكلة السلامة.
لا يحتاج المستخدمون إلى ابتكار كلمات مرور فريدة ومعقدة لكل خدمة لأنهم لا يحتاجون إلى ابتكار أي كلمات مرور على الإطلاق. كما يمكن لإلغاء كلمات المرور أن يحسن تجربة المستخدم، ما يجعل المصادقة من دون كلمة مرور واحدة من الحالات النادرة التي يجتمع فيها الأمان و سهولة الاستخدام معًا .
في معظم المؤسسات، تعني كلمة المرور المنسية الاتصال بمكتب مساعدة تكنولوجيا المعلومات. تكلّف هذه المكالمات مبالغ مالية، وتشغل موظفي تكنولوجيا المعلومات عن الأعمال الأكثر قيمة، وتعطل سير عمل الموظفين. ومكالمات مكتب المساعدة هذه، كما ذُكر سلفًا، تمنح عناصر التهديد وسيلة قوية لشن الهجمات.
المصادقة من دون كلمة مرور تعني انتهاء الحاجة إلى إعادة تعيين كلمات المرور، ما قد يقلل من الاتصالات بمكتب المساعدة، ويقلل من تكاليف دعم تكنولوجيا المعلومات، و يقلل من التهديد الخطير.
بالإضافة إلى كونها إحدى الوسائل الرئيسية لاختراق الشبكات، فإن بيانات الاعتماد المسروقة تُعد أيضًا هدفًا رئيسيًا للمخترقين بمجرد وصولهم إلى داخل النظام. فقد كان جمع بيانات الاعتماد هو التأثير الأكثر شيوعًا للهجمات التي جرى تحليلها مؤخرًا في Threat Intelligence Index، حيث ظهر في 26% من الحالات.
عندما يحصل المهاجمون على بيانات الاعتماد هذه، فإنهم يستخدمونها للحركة الجانبية و زيادة الامتيازات، أو يبيعونها على الشبكة الخفية لمهاجمين آخرين. وفي كلتا الحالتين، تؤدي كلمات المرور المسروقة إلى أضرار جسيمة.
لا تقتصر ميزة بيانات الاعتماد من دون كلمة مرور على صعوبة سرقتها من الأساس، بل حتى إن سُرقت بيانات الاعتماد تكون ذات فائدة محدودة أو غير قابلة للبيع نهائيًا. على سبيل المثال، لا يمكنك سرقة مفاتيح المرور عن طريق اختراق الخدمة لأن الخدمة لا تخزن أيًا منها. بل يُحفظ كل مفتاح مرور على جهاز المستخدم الفردي. و لن يدفع أحد مقابل كلمات مرور المرة الواحدة (OTPs) التي انتهت صلاحيتها بالفعل.
على الرغم من كل هذه الإيجابيات، فإن للمصادقة من دون كلمة مرور سلبياتها، بما في ذلك التطبيقات المعقدة، وصعوبة إعادة تعيين بيانات الاعتماد المفقودة أو المسروقة، و الهجمات الإلكترونية الفريدة التي تتعرض لها عمليات تسجيل الدخول من دون كلمة مرور .
تحتوي شبكة المؤسسات العادية على مزيج من التطبيقات والأصول المحلية والسحابية، من موردين متنوعين، مع أنظمة إدارة وصول مختلفة قليلاً لا تدعم دائمًا المصادقة من دون كلمة مرور .
توقع بعض الخبراء أن البرمجيات المؤقتة المبرمجة حيويًا ستصبح قريبًا أكثر شيوعًا في شبكات المؤسسات، ما سيؤدي إلى ظهور مجموعة أكثر تنوعًا من أنظمة إدارة الهوية والوصول (IAM) في هذا المجال.
قبل أن تتمكن من تبني المصادقة من دون كلمة مرور ، تجد العديد من المؤسسات أنه يجب عليها أولاً بناء نسيج هوية شامل يوحد جميع الموارد في سير عمل موحد للهوية. في حين أن وجود نسيج هوية شامل يُعد من أفضل الممارسات لأمن الهوية اليوم، فإن بناء نسيج الهوية يتطلب الوقت والمال و الأدوات و الخبرة.
يمكن أن يشكل تسجيل المستخدمين في عملية المصادقة من دون كلمة مرور تحديات أيضًا، وذلك اعتمادًا على أنواع بيانات الاعتماد التي تريد المؤسسة دعمها. مفاتيح المرور وتطبيقات المصادقة بسيطة نسبيًا، لكن مفاتيح الأمان المادية والمقاييس البيومترية يمكن أن تكون أكثر تعقيدًا.
من غير المرجح أن تحتاج عوامل المصادقة من دون كلمة مرور إلى إعادة تعيين. ولكن عندما يحدث ذلك، يمكن أن تكون العملية صعبة.
فعلى سبيل المثال، يكلف المفتاح المادي المفقود أموالاً لاستبداله و يجب توزيعه فعليًا على المستخدم. ولا يمكن تغيير البيانات البيومترية المسروقة. والهاتف الذكي المفقود أو المسروق الذي يحتوي على تطبيق مصادقة يمكن أن يمنح عنصر التهديد صلاحية وصول إلى الحياة الرقمية للمستخدم بالكامل.
على الرغم من صعوبة اختراق طرق المصادقة من دون كلمة مرور ، فإنها عرضة لهجمات متطورة معينة.
فعلى سبيل المثال، يمكن لمخططات هجوم الوسيط المتقدمة اختراق كلمات مرور المرة الواحدة قبل إدخالها في الموقع الحقيقي—وقبل انتهاء صلاحيتها—ما يسمح للمخترقين باستخدامها قبل المستخدمين الشرعيين. كما يمكن لمخططات تبديل شرائح SIM—حيث ينتحل المحتالون شخصية الضحية ويقنعون مزود خدمة الاتصالات بنقل رقم الضحية إلى هاتف يتحكم فيه المحتالون—أن تمنح المهاجمين طريقة لاعتراض كلمات مرور المرة الواحدة (OTPs) وإشعارات الدفع والروابط السحرية وغيرها من عوامل المصادقة الشائعة.
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