ما المقصود بإدارة هويات الآلات؟

وعلى غرار البشر، يتعين على الآلات تقديم بيانات اعتماد للوصول إلى الأنظمة والبيانات. لكن بينما يعتمد البشر على أسماء المستخدمين وكلمات المرور والمصادقة متعددة العوامل (MFA)، تعتمد الآلات على بيانات اعتماد الأجهزة مثل المفاتيح والشهادات. وتتيح هذه البيانات للآلات إثبات هويتها.

ومن أكثر هذه الأشكال شيوعًا شهادات TLS لاتصالات الشبكة الآمنة، ومفاتيح SSH للوصول عن بُعد، وشهادات الأجهزة الصادرة عن البنية التحتية للمفاتيح العامة (PKI) لمصادقة الأجهزة.

ومع تزايد الاتصالات بين الآلات، أصبح تأمين هوياتها في مواجهة التهديدات الإلكترونية تحديًا رئيسيًا. ووفقًا لمؤشر IBM X-Force Threat Intelligence Index، تمثل الهجمات القائمة على الهوية — حيث يسيء المجرمون الإلكترونيون استخدام بيانات اعتماد صالحة للحسابات للوصول إلى الشبكات — نسبة 32% من حوادث اختراق أمن البيانات.

كما تزيد البنى التحتية الحديثة من تعقيد إدارة هويات الآلات. فبيئات تكنولوجيا المعلومات تتوسع بسرعة، وتُهيَّأ فيها الأجهزة وتُخرَج من الخدمة بوتيرة متكررة، كما تتطلب تجديد بيانات الاعتماد باستمرار.

وتساعد إدارة هويات الآلات على ضبط هذا التعقيد وتحسين الأمن الإلكتروني. فهي تمكّن فرق الأمن من تحديد أماكن وجود بيانات اعتماد الأجهزة، وأتمتة تدويرها وإبطالها، وفرض السياسات الأمنية، ومراقبتها لرصد انتهاء الصلاحية أو إساءة الاستخدام.

ومن خلال MIM، تستطيع المؤسسات دعم بنية الثقة الصفرية والحد من الوصول غير المصرح به، وحوادث اختراق أمن البيانات، وحالات الانقطاع الناتجة عن انتهاء صلاحية الشهادات. كما يمكنها الحد من مخاطر المفاتيح المسرّبة وتجميع سجلات التدقيق اللازمة للامتثال التنظيمي.