ما هي أتمتة الأمن؟

By Derek Robertson and Annie Badman

أتمتة الأمن، تعريف

تستخدم أتمتة الأمن الذكاء الاصطناعي (AI)، والتعلم الآلي (ML)، وسير العمل المحدد مسبقاً لتحديد الهجمات السيبرانية والوقاية منها والاستجابة لها تلقائياً مع تدخل بشري بسيط. 

من خلال دمج الأتمتة في كل مرحلة من مراحل دورة حياة الأمن—بدءاً من فحص الثغرات الأمنية وصولاً إلى فرض ضوابط الوصول القائمة على الهوية—يمكن للمؤسسات تقليل أوقات الاستجابة وتعزيز وضعها الأمني العام وهياكل الحوكمة لديها.

إن أتمتة المهام المتكررة والمستهلكة للوقت—مثل حظر النطاقات المعادية، وفحص البيانات السرية المكشوفة، والتحقيق في التهديدات الشائعة—تساعد الفرق على الاستجابة للتهديدات بسرعة أكبر وبدقة أعلى. يمكن لفرق الأمن تقليل إجهاد التنبيه مع التركيز على المبادرات الاستراتيجية مثل كشف التهديدات الاستباقي وتحسين السياسات.

وفقا لتقرير تكلفة خرق البيانات من IBM، يمكن للمؤسسات التي تستخدم أتمتة الأمن تقليل مدة الاختراق بمقدار 80 يوماً في المتوسط وتقليل متوسط تكاليف الاختراق بمقدار 1.9 مليون دولار أمريكي.

رسائل Think الإخبارية

هل سيستطيع فريقك اكتشاف الثغرة الأمنية الفورية القادمة في الوقت المناسب؟

انضم إلى قادة الأمن الإلكتروني الذين يعتمدون على الرسالة الإخبارية Think للحصول على أخبار مُنتقاة عن الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والبيانات والأتمتة. تعلم بسرعة من برامج تعليمية وشروحات يقدّمها خبراء - تُرسَل مباشرة إلى بريدك الإلكتروني. راجع بيان الخصوصية لشركة IBM.

سيتم تسليم اشتراكك باللغة الإنجليزية. ستجد رابط إلغاء الاشتراك في كل رسالة إخبارية. يمكنك إدارة اشتراكاتك أو إلغاء اشتراكك هنا. راجِع بيان الخصوصية لشركة IBM للمزيد من المعلومات.

https://www.ibm.com/qa-ar/privacy

منصات أتمتة الأمن الأساسية 

عادةً ما تنشر المؤسسات العديد من منصات أتمتة الأمن التي تعمل معاً لتوفير الرؤية، والتنسيق، والحماية المستمرة عبر البيئات الهجينة.

كشف نقاط النهاية والاستجابة لها (EDR) 

تجمع أدوات الكشف عن نقاط النهاية والاستجابة لها (EDR) البيانات من جميع نقاط النهاية—أجهزة الكمبيوتر المكتبية والمحمولة، والخوادم، والأجهزة المحمولة، وأجهزة إنترنت الأشياء (IoT)—بينما تعمل على تحليل التهديدات المتطورة في الوقت الفعلي.
التنسيق الأمني والأتمتة والاستجابة (SOAR)

تُوفر منصات التنسيق الأمني والأتمتة والاستجابة (SOAR) لوحة تحكم مركزية تدمج الحلول الأمنية الأخرى في سير عمل الاستجابة للتهديدات، مما يساهم في أتمتة المهام الروتينية، وعمليات التحقيق، ومعالجة التهديدات.
إدارة المعلومات الأمنية والأحداث (SIEM)

تجمع أنظمة المعلومات الأمنية وإدارة الأحداث (SIEM) البيانات عبر مختلف الوظائف لتحديد التهديدات، وتوليد التنبيهات الأمنية، والحفاظ على وثائق الامتثال لعمليات التدقيق والتقارير.
الكشف والاستجابة الموسعة (XDR)

تجمع منصات الكشف والاستجابة الموسعة (XDR) البيانات الأمنية من الأجهزة الطرفية والشبكات والسحابة وتحللها لتمكين الاستجابة التلقائية للحوادث.

"تُعزز التطبيقات الحديثة حلول أتمتة الأمن هذه بشكل متزايد عبر دمج أطر عمل السياسة ككود وقدرات فحص الأسرار الرقمية.

تساعد السياسة ككود في فرض معايير أمنية وامتثال متسقة عبر البيئات الهجينة، بينما يعمل فحص الأسرار الرقمية على تحديد بيانات الاعتماد المكشوفة في وقت مبكر من مسارات التطوير. تتماشى هذه الممارسات مع مبادئ إدارة دورة حياة الأمن الأوسع، التي تركز على حماية وتفتيش وإدارة الأصول الحساسة طوال فترة حياتها.

مثال على سير عمل أتمتة الأمن 

  1.  يقوم المستخدم بتسجيل الدخول من موقع غير معتاد.  

  2. يقوم اكتشاف نقاط النهاية والاستجابة لها بإجراء بحث جغرافي على العنوان وينقل النتائج إلى منصة SOAR.  

  3. تقوم منصة SOAR بتنفيذ دليل للتحقق من هوية المستخدم والمصادقة عليها.

  4. يقوم نظام المعلومات الأمنية وإدارة الأحداث (SIEM) بتسجيل الحادثة لغرض الامتثال.

كيف تعمل أتمتة الأمن؟

عادةً ما تتبع مهام سير عمل أتمتة الأمن أربع مراحل رئيسية: إنشاء أدلة الاستجابة، واكتشاف التهديدات وتحليلها، والاستجابة التلقائية، وتوثيق الحوادث.

بإمكان منصات مثل XDR وأنظمة SIEM من الجيل التالي معالجة خطوات متعددة ضمن سير العمل هذا، ولكنها نادراً ما تغطي جميع الجوانب.وبدلاً من ذلك، تقوم المؤسسات عادةً بنشر عدة أدوات أساسية تتبادل البيانات من خلال واجهات برمجة التطبيقات (APIs) ولوحات معلومات متكاملة داخل بيئة تكنولوجيا المعلومات.

على نحو متزايد، تقوم المؤسسات بتصميم سير عمل للأتمتة يدعم دورة حياة أمنية كاملة—تبدأ من الإعدادات الأولية وتصل إلى تدوير بيانات الاعتماد وإيقاف التشغيل.

تدمج بعض الفرق أيضاً ميزة فحص الأسرار الرقمية ضمن مسارات العمل الخاصة بها، وذلك للكشف عن بيانات الاعتماد أو مفاتيح واجهات برمجة التطبيقات المكشوفة في مرحلة مبكرة من عملية التطوير، ومعالجة الثغرات الأمنية قبل وصولها إلى بيئة الإنتاج.

قد يجمع نشر أتمتة الأمن النموذجي ما يلي: 

  • أنظمة SOAR تعمل على تنسيق مهام سير العمل وأدلة التشغيل عبر الأنظمة المختلفة.
     
  • يقوم نظام اكتشاف نقاط النهاية والاستجابة لها برصد التهديدات التي تتعرض لها نقاط النهاية والاستجابة لها في الوقت الفعلي.
     
  • يقوم نظام SIEM بجمع السجلات للامتثال.

  • تكتشف تقنية XDR وتنسق الاستجابات عبر السحابة والشبكة ونقاط النهاية. 

مع انتشار المسارات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، أصبح الحفاظ على نظافة أمنية قوية للأسرار البرمجية أمراً ضرورياً. يمكن أن يتم استيعاب بيانات الاعتماد أو الرموز المميزة عن غير قصد في مجموعات بيانات تدريب النماذج، مما يؤدي إلى مخاطر تعرض جديدة.

أدلة تشغيل الأتمتة

أدلة التشغيل هي خرائط عمليات تُحدد الإجراءات الأمنية القياسية، مثل الكشف عن التهديدات، والتحقيق، والاستجابة للحوادث. يمكن لأدلة التشغيل أن تشمل أدوات وتطبيقات وجدران حماية متعددة عبر البنية التحتية الأمنية للمؤسسة، لتحل محل العمليات اليدوية بسير عمل مؤتمت.

تتراوح بين مؤتمتة بالكامل (مثل حظر عناوين IP المعروفة بكونها ضارة) وشبه مؤتمتة (تتطلب موافقة بشرية قبل فصل الأنظمة الحساسة). غالبًا ما تتفوق منصات SOAR في تشغيل الأدلة المعقدة التي تعمل على أتمتة المهام عبر أدوات متعددة.

في بيئة مؤتمتة، تُحدد أدلة التشغيل مسارات سير العمل التي تربط بين أدوات أمنية متعددة لتنفيذ عمليات معقدة. تضع الفرق سياسات أمنية تمنح الأولوية لمدى إلحاح التهديد، وتحدد استجابات مؤتمتة لكل نوع من أنواع الحوادث.

الكشف عن التهديدات

تستخدم أتمتة الأمن أربعة نهج رئيسية للكشف عن التهديدات عبر المشهد المتطور للتهديدات:

  1. القائم على التوقيع، والذي يقوم بوضع علامة تحذيرية على بصمات الملفات الضارة وعناوين الـ IP المعروفة.

  2. القائم على الحالات الشاذة، الذي يرصد الانحرافات عن الأنماط المتوقعة.

  3. القائم على السلوك، والذي يحدد النشاط غير المعتاد مقارنةً بالاتجاهات بمرور الوقت. 

  4. المستند إلى المعلومات، الذي يدمج خلاصات استعلامات التهديدات الخارجية.

يمكن لأدوات أتمتة الأمن المختلفة اكتشاف تهديدات مختلفة من خلال التركيز على جوانب مختلفة من النظام:

تختار المؤسسات أدوات أتمتة الأمن بناءً على احتياجات العمل ومستوى المخاطر لتحسين وضعها الأمني. قد تقوم الشركات التي تتعامل مع بيانات حساسة بنشر حلول اكتشاف تهديدات الهوية والاستجابة لها (ITDR) للحماية من هجمات التصيد الاحتيالي أو دمج ميزة فحص الأسرار الرقمية لتقليل مخاطر تعرّض بيانات الاعتماد للكشف.

قد تضيف المؤسسات الأكبر حجمًا حلول الكشف والاستجابة الموسعة (XDR) لأداء مهام أمنية أكثر شمولاً، مثل استئصال النتائج الإيجابية الزائفة، وتنسيق الاستجابات، والحفاظ على حماية متسقة عبر كامل سطح الهجوم.

إنّ دمج السياسة ككود (Policy as Code) في هذه الأنظمة يساعد في ضمان تطبيق إجراءات الاستجابة — مثل حظر حركة مرور البيانات، أو إلغاء صلاحيات الوصول، أو فرض التشفير—بشكل متسق وتلقائي عبر كامل البيئة التقنية.

الاستجابة الآلية

عندما يتم تحديد التهديدات، تقوم فرق الأمن بأتمتة الاستجابة للحوادث الأمنية—وهي العملية المعنية باحتواء الثغرات الأمنية ومعالجتها.

تقوم الأنظمة الآلية بفرز الحوادث وفقًا لأولويات دليل التشغيل. تقوم أتمتة الأمن بعد ذلك باتخاذ إجراءات معالجة مثل حظر النطاقات، وتثبيت التصحيحات البرمجية، وتحديث برنامج مكافحة الفيروسات، وفحص البرامج الضارة، وإعادة تشفير البيانات وتغيير امتيازات وصول المستخدم.

يمكن لأنواع مختلفة من المنصات أتمتة جوانب مختلفة من الاستجابة للحوادث. توفر منصات الكشف والاستجابة الموسعة (XDR) عمومًا قدرات الاستجابة الأكثر شمولاً: مثل فصل الأجهزة المتضررة، وتسجيل خروج المستخدمين من الشبكة، وإيقاف العمليات، وفصل مصادر البيانات عن الخدمة.

يمكن للمؤسسات التي لا تمتلك مركز عمليات أمنية (SOC) مكتمل الموظفين الاستعانة بمزودي خدمات الكشف والاستجابة المدارة (MDR) لمراقبة التهديدات واكتشافها والاستجابة لها في الوقت الفعلي باستخدام كوادر خارجية من مراكز العمليات الأمنية.

أتمتة الامتثال

بناءً على الموقع والقطاع، قد تخضع المؤسسات لقوانين أو لوائح تتطلب تسجيل وتوثيق حوادث الأمن بشكل محدد. يمكن أن تساعد أتمتة الأمن في تبسيط هذه العملية.

معيار أمان بيانات صناعة بطاقات الدفع (PCI-DSS)، واللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR)، وقانون إخضاع التأمين الصحي لقابلية النقل والمساءلة (HIPAA)، وقانون ساربينز أوكسلي (SOX) ليست سوى بعض المعايير التي قد تحتاج المؤسسات إلى مراعاتها.

بينما أصبحت أنظمة إدارة المعلومات والأحداث الأمنية (SIEM) أدوات عامة لأتمتة الأمن، إلا أن غرضها الأصلي كان تتبع البيانات الأمنية لأسباب تتعلق بالامتثال.يمكن أن تساعد التقارير الآلية في تقليل الموارد اللازمة للامتثال التنظيمي والتخفيف من مخاطر الخطأ البشري.

يمكن لأدوات التوثيق أيضاً أن تساعد في تجميع البيانات لأدوات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي التي تقوم بالكشف عن التهديدات القائم على حالات الخلل. على سبيل المثال، أثناء خرق البيانات، قد يقوم SIEM بتسجيل المستخدم والوقت وعنوان IP، ويخزن هذه المعلومات في بحيرة بيانات لمزيد من التحليل. ويمكن استخدامه بعد ذلك لتحسين قواعد الكشف الحالية أو تطبيق قواعد جديدة. 

تستخدم المؤسسات المتقدمة في جاهزيتها للتدقيق السياسة ككود (Policy as Code) بشكل متزايد، وذلك لترجمة قواعد الامتثال إلى ضوابط حماية مؤتمتة. بهذا النهج، تساعد السياسات التي تُكتب وتُنشر وتُدار ككود في ضمان امتثال البنية التحتية دائمًا بشكل افتراضي، كما توفر سجلات تدقيق مفصلة لإنفاذ السياسات وتخضع لنظام التحكم في الإصدارات.

القدرات الرئيسية لأتمتة الأمن

تكتشف أدوات أتمتة الأمن التهديدات الأمنية وتستجيب لها، مما يساعد في تحسين البحث عن التهديدات، وإدارة الثغرات الأمنية، وتقييم المخاطر؛ وهي عناصر أساسية في الأمن السيبراني للمؤسسات.

صيد التهديدات

يمكن أن تساعد أتمتة الأمن في تحويل صيد التهديدات من عملية يدوية كثيفة الاستهلاك للوقت إلى عملية مستمرة وقابلة للتوسع. بدلاً من قيام محللي الأمن بمراجعة سجلات عشرات الأنظمة يدوياً، يمكن للأدوات الآلية تحليل ملايين الأحداث بشكل مستمر، وتحديد التنبيهات غير الطبيعية التي تتطلب تدخلاً بشرياً.

على سبيل المثال، يمكن لنظام الكشف عن تهديدات الشبكة والاستجابة لها (NDR) مقارنة سلوك الشبكة الحالي بالأنماط التاريخية وتحديد الانحرافات الدقيقة التي قد تشير إلى وجود تهديد مستمر متقدم. يمكن لهذه المقارنة أن تقلل وقت التحقيق من أيام إلى ساعات. يمكن لأدوات أتمتة الأمن أيضًا تعزيز قدرات مركز العمليات الأمنية (SOC) في تتبع التهديدات، وذلك من خلال أتمتة مهام العمل الروتينية، مما يتيح لأعضاء الفريق الأمني التفرغ للتحقيق شخصيًا في التهديدات السيبرانية.

إدارة الثغرات الأمنية

إدارة الثغرات الأمنية—وهي عملية الاكتشاف المستمر للثغرات الأمنية في البنية التحتية للمؤسسة ومعالجتها—يمكن أن تستفيد بشكل كبير من الأتمتة.

يقوم برنامج فحص الثغرات الأمنية تلقائيًا بتقييم أنظمة الأمان بحثًا عن العيوب أو نقاط الضعف. غالبا ما تتكامل أجهزة الفحص مع أدوات الأتمتة مثل SIEMs و EDRs لتحديد أولويات المعالجة.

على سبيل المثال، عندما يكتشف نظام الفحص جهازاً غير معروف يحاول الوصول إلى الشبكة الداخلية، يمكنه تمرير هذه المعلومات إلى نظام اكتشاف نقاط النهاية والاستجابة لها ، والذي بدوره ينفذ دليل تشغيل لقطع اتصال الجهاز لحين التحقق من هويته.

تقوم العديد من المنصات بتنزيل التصحيحات واختبارها تلقائيًا. بينما تقوم منصات اكتشاف نقاط النهاية والاستجابة لها تلقائياً بنشر التحديثات الجديدة،يمكن لأنظمة إدارة نقاط النهاية الموحدة (UEM) أن تساعد في ضمان وصولها وتثبيتها على أجهزة المستخدمين. 

تتضمن الممارسات المتقدمة أيضاً الحفاظ على سلامة بيانات الاعتماد، مثل التدوير الآلي للرموز والمفاتيح، مما يساهم في تقليل مخاطر انكشاف الأسرار الرقمية ويدعم توسع السحابة الهجينة والسحابة المتعددة.

تقييم المخاطر

تعزز الأتمتة عملية تقييم المخاطر من خلال تخصيص قيم رقمية للتهديدات ونقاط الضعف.

تقوم نظم إدارة المعلومات والأحداث الأمنية (SIEM) بجمع كميات هائلة من البيانات التي يمكن أن تساعد الفرق الأمنية في تحديد درجات المخاطر، وذلك باستخدام خوارزميات التعلم الآلي لتحديد الأحداث الأكثر ارتباطاً بالاختراقات. يمكن دمج هذه النتائج في لوحات معلومات SOAR لمساعدة الأدوات والمستخدمين على تحديد أولويات التهديدات. 

يُعد تقييم المخاطر مثالاً على المجالات التي تكون فيها الأتمتة تكاملية وليست كلية. غالباً ما يظل الحكم البشري ضرورياً لاتخاذ القرار من أجل مواءمة التقييمات مع الأولويات الأمنية للمؤسسة.

المؤلفون

Derek Robertson

Staff Writer

IBM Think

Annie Badman

Staff Writer

IBM Think

الموارد

IBM® X-Force Threat Intelligence Index لعام 2025

احصل على رؤى للاستعداد والاستجابة للهجمات الإلكترونية بسرعة وفاعلية أكبر باستخدام IBM X-Force Threat Intelligence Index.
IDC MarketScape: تقييم مزوِّدي خدمات استشارات الأمن الإلكتروني لعام 2025

اكتشِف سبب تصنيف IBM كإحدى الشركات الفاعلة الرئيسية، واحصل على رؤى تساعدك على اختيار مزوِّد خدمات استشارات الأمن الإلكتروني الأنسب لاحتياجات مؤسستك.
الأمن الإلكتروني في عصر الذكاء الاصطناعي التوليدي

تعرَّف على كيفية تغير الواقع الأمني اليوم وكيفية التغلب على التحديات والاستفادة من مرونة الذكاء الاصطناعي التوليدي في مواجهة الأزمات.
تقرير مشهد التهديدات السحابية لمنصة IBM X-Force لعام 2024

تعرَّف على أحدث التهديدات وعزِّز دفاعاتك السحابية من خلال تقرير مشهد التهديدات السحابية لمنصة IBM X-Force.
ما المقصود بأمن البيانات؟

اكتشف كيف يساعد أمن البيانات على حماية المعلومات الرقمية من الوصول غير المصرح به أو التلف أو السرقة طوال دورة حياتها بأكملها.
ما المقصود بالهجوم الإلكتروني؟

الهجوم الإلكتروني هو جهد متعمد لسرقة البيانات أو التطبيقات أو غيرها من الأصول أو كشفها أو تغييرها أو تعطيلها أو إتلافها من خلال الوصول غير المصرح به.
حلول ذات صلة
حلول الأمن المؤسسي

طوّر برنامجك الأمني بشكل غير مسبوق بفضل الحلول المقدمة من أكبر موفري خدمات الأمن المؤسسي.

 استكشف حلول الأمن الإلكتروني
خدمات الأمن الإلكتروني

يمكنك تحويل أعمالك وإدارة المخاطر من خلال الخدمات الاستشارية في الأمن الإلكتروني والخدمات السحابية وخدمات الأمان المُدارة.

         استكشف خدمات الأمن الإلكتروني
    الأمن الإلكتروني بالذكاء الاصطناعي (AI)

    حسِّن سرعة الفرق الأمنية ودقتها وإنتاجيتها باستخدام حلول الأمن السيبراني المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

         استكشف الأمن السيبراني بالذكاء الاصطناعي
    اتخِذ الخطوة التالية

    استخدم الكشف عن التهديدات والاستجابة لها من IBM لتعزيز الأمن لديك وتسريع الكشف عن التهديدات.

     

         استكشف حلول الكشف عن التهديدات استكشف IBM Verify