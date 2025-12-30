ما هي أتمتة الأمن؟

عادةً ما تتبع مهام سير عمل أتمتة الأمن أربع مراحل رئيسية: إنشاء أدلة الاستجابة، واكتشاف التهديدات وتحليلها، والاستجابة التلقائية، وتوثيق الحوادث.
بإمكان منصات مثل XDR وأنظمة SIEM من الجيل التالي معالجة خطوات متعددة ضمن سير العمل هذا، ولكنها نادراً ما تغطي جميع الجوانب.وبدلاً من ذلك، تقوم المؤسسات عادةً بنشر عدة أدوات أساسية تتبادل البيانات من خلال واجهات برمجة التطبيقات (APIs) ولوحات معلومات متكاملة داخل بيئة تكنولوجيا المعلومات.
على نحو متزايد، تقوم المؤسسات بتصميم سير عمل للأتمتة يدعم دورة حياة أمنية كاملة—تبدأ من الإعدادات الأولية وتصل إلى تدوير بيانات الاعتماد وإيقاف التشغيل.
تدمج بعض الفرق أيضاً ميزة فحص الأسرار الرقمية ضمن مسارات العمل الخاصة بها، وذلك للكشف عن بيانات الاعتماد أو مفاتيح واجهات برمجة التطبيقات المكشوفة في مرحلة مبكرة من عملية التطوير، ومعالجة الثغرات الأمنية قبل وصولها إلى بيئة الإنتاج.
قد يجمع نشر أتمتة الأمن النموذجي ما يلي:
- أنظمة SOAR تعمل على تنسيق مهام سير العمل وأدلة التشغيل عبر الأنظمة المختلفة.
- يقوم نظام اكتشاف نقاط النهاية والاستجابة لها برصد التهديدات التي تتعرض لها نقاط النهاية والاستجابة لها في الوقت الفعلي.
- يقوم نظام SIEM بجمع السجلات للامتثال.
- تكتشف تقنية XDR وتنسق الاستجابات عبر السحابة والشبكة ونقاط النهاية.
مع انتشار المسارات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، أصبح الحفاظ على نظافة أمنية قوية للأسرار البرمجية أمراً ضرورياً. يمكن أن يتم استيعاب بيانات الاعتماد أو الرموز المميزة عن غير قصد في مجموعات بيانات تدريب النماذج، مما يؤدي إلى مخاطر تعرض جديدة.