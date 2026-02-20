Os agentes de IA estão por toda parte. Esses sistemas realizam tarefas de forma autônoma com intervenção humana limitada, muitas vezes de maneiras que mal percebemos.

Considere os veículos autônomos: eles percebem o ambiente ao seu redor, avaliam o contexto e tomam decisões em frações de segundo em tempo real. Eles navegam não porque alguém codificou todos os cenários possíveis, mas porque interpretam continuamente os sinais e se adaptam à medida que o ambiente muda.

Agora, imagine levar esse mesmo nível de inteligência a um programa de dados corporativo. Milhares de conjuntos de dados. Milhões de registros. Bilhões de decisões baseadas em dados sendo tomadas.

O gerenciamento de dados agênticos (ADM) torna possível esse nível de orquestração. Por meio dos recursos de tomada de decisão de agentes impulsionados por IA, as empresas estão começando a reinventar a forma como processam, governam e usam seus dados.