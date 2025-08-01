Menurut El Maghraoui, insinyur perangkat lunak berkembang dari pembuat kode menjadi pengelola kode. "Meskipun pengodean tetap penting, penekanannya bergeser ke arah rekayasa prompt. Bagaimana kita menyusun pertanyaan yang tepat dalam konteks LLM ini? Dan alih-alih menulis setiap baris kode, para pengembang semakin mengatur kode buatan AI, menyatukan tiap bagiannya."

Namun, evolusi ini hanyalah ujung gunung es. El Maghraoui meyakini bahwa peran pengembang akan berkembang menjadi apa yang dia sebut sebagai “rekayasa yang digerakkan oleh tujuan.” Konsepnya adalah menjauh dari sintaks dan berfokus pada struktur, meninggalkan detail yang lebih halus dan memiliki perspektif lebih luas ke konteks yang lebih menyeluruh, dan beralih dari apa ke mengapa, menyoroti tujuan, hasil, dan dampak.

Bagi McGinn, LLM kode dapat diperlakukan sebagai pustaka yang diimpor ke dalam program. “Masalah dapat diselesaikan lebih cepat dengan cara yang sama seperti pustaka membantu kita sebagai insinyur untuk menggunakan fungsionalitas yang sudah dibuat dan tidak perlu menciptakan kembali hal yang sudah ada.”

Gambaran ini selaras dengan komputasi generatif. Dalam kerangka kerja ini, model kode diintegrasikan ke dalam sistem sebagai komponen dan ditangani seperti antarmuka yang dapat diprogram. Dengan demikian, model ini dapat menghilangkan tugas tingkat rendah, dengan pengembang mengarahkan lebih banyak upaya mereka ke pemecahan masalah tingkat tinggi.

“Mereka perlu mempertimbangkan pemikiran desain ketimbang menulis kode,” kata Satoh. “Kita membutuhkan insinyur tingkat tinggi yang dapat menciptakan arsitektur suatu sistem.”

Ini adalah peran yang semakin multidisiplin, tidak hanya menggabungkan desain dan arsitektur tetapi juga dimensi lain seperti etika dan keamanan. “Peran ini tidak terlalu manual dan terdapat lebih banyak otomatisasi, tetapi lebih strategis,” kata El Maghraoui. “Anda memadukan rekayasa perangkat lunak dengan pemikiran tingkat sistem, pemikiran produk, dan penalaran etis. Sekarang kita tidak hanya melek pengodean—kami menjadi insinyur yang melek AI dan memprioritaskan AI.”

Ini membuka jalan untuk meningkatkan keterampilan pada tugas dengan tingkat yang lebih tinggi, terutama bagi pengembang junior. “Tujuan dari banyak tolok ukur adalah untuk mencapai tingkat fungsionalitas pengembang junior. Jadi jika itu adalah metrik yang kami tuju, konsepnya adalah untuk mengurangi kebutuhan akan banyak pengembang junior,” kata McGinn. “Kami membutuhkan orang dengan level yang lebih dalam daripada pengembang junior, atau mereka mungkin tidak perlu melalui peran pengembang junior lagi untuk memahami apa yang dilakukan pengembang senior.”