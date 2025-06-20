Masa depan dapat diprogram: Bagaimana komputasi generatif dapat menemukan kembali perangkat lunak

Ide itu tidak lahir dalam sekejap. Ide muncul perlahan, di sepanjang benang Slack larut malam dan percakapan lorong, pemikiran ulang yang tenang tentang bagaimana mesin bernalar. Di suatu tempat di antara kekacauan dorongan dan aspirasi otomatisasi, sebuah konsep baru terbentuk. Ini mungkin tidak hanya mendefinisikan ulang kecerdasan buatan tetapi juga perangkat lunak itu sendiri.

Premisnya berani: Bagaimana jika kita berhenti memperlakukan model bahasa besar seperti chatbot misterius dan mulai memperlakukannya seperti infrastruktur yang dapat diprogram? IBM menyebut disiplin yang sedang berkembang ini sebagai komputasi generatif—sebuah istilah dan kerangka kerja yang dikembangkan oleh para penelitinya untuk mendefinisikan pendekatan baru dalam bekerja dengan model AI. Ini tentang rekayasa ulang bagaimana model AI diintegrasikan ke dalam sistem, bukan sebagai nubuat yang tidak dapat diprediksi tetapi sebagai komponen perangkat lunak modular yang terkontrol. Jika berhasil, itu bisa menandai titik balik untuk pengembangan AI, desain perangkat lunak dan teknologi perusahaan.

David Cox, Direktur IBM® Research, mengatakan kepada IBM® Think dalam sebuah wawancara bahwa ia menciptakan istilah komputasi generatif untuk menggambarkan perubahan yang dia lihat terjadi dalam pengembangan AI. Ini bukan merek atau produk. Ini adalah pergeseran, gerakan untuk memperlakukan model bahasa besar bukan sebagai mitra obrolan yang cerdas tetapi sebagai elemen yang dapat diprogram. Abaikan ilusi dan keajaibannya. Ini adalah rekayasa perangkat lunak.

“LLM tidak menggantikan pemrograman,” katanya. “LLM menjadi jenis pemrograman primitif yang baru.”

Saat ini, berinteraksi dengan model bahasa yang besar sering terasa seperti memanggil oracle. Sedikit mengubah kalimat dalam prompt, dan output akan berbeda. Menulis prompt sepanjang esai dan kemudian berharap bahkan memohon agar hasilnya sesuai. Astrologi itu berseni, sulit dipahami, interpretatif, dan terkadang sangat mendalam. Bagi institusi seperti bank, rumah sakit, dan pemerintah, hal mistis tidak dapat diandalkan untuk skala besar.

“Anda mengetik sesuatu, dan Anda mendapatkan jawaban yang berbeda tergantung pada bagaimana Anda mengungkapkannya,” kata Ruchir Puri, Kepala Ilmuwan IBM® Research, dalam sebuah wawancara dengan IBM® Think. “Ini seperti masa-masa awal mesin pencari.” Kita masih berada di era di mana koma dapat mengubah output. Anda tidak bisa menjalankan bisnis seperti itu.”

Puri menggambarkan dunia di mana perusahaan berjuang tidak hanya dengan halusinasi tetapi dengan kurangnya keandalan dalam bagaimana model menangani kasus tepi. “Kami berbicara banyak tentang halusinasi,” katanya, “tetapi masalah yang lebih dalam adalah bahwa model tidak dijamin untuk mengikuti instruksi. Dengan mengubah satu kata saja dalam prompt, hasilnya bisa menjadi tidak terduga.” Hal itu, menurutnya, adalah kebalikan dari prinsip rekayasa.