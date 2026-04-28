Bagi banyak pengembang,memikirkan modernisasi aplikasi berbasis Java 11 yang berinteraksi langsung dengan klien ke Java 21 membuat mereka merasa cemas. Ditambah dengan tantangan lain seperti API yang sudah tidak digunakan lagi, dependensi usang dengan kerentanan keamanan yang diketahui dan kode yang belum teruji, prospek memodernisasi ini pun terasa menakutkan.

Bagi Blue Pearl, konsultan TI Afrika Selatan dan mitra IBM, pekerjaan tersebut tertahan dalam backlog pengembangan selama bertahun-tahun. Blue App adalah platform pencocokan talenta andalan Blue Pearl, yang mencocokkan sekitar 26.000 konsultan dan pekerja lepas dengan klien perusahaan yang mencakup lembaga keuangan besar, perusahaan teknologi global, dan konsultan terkemuka.

Pendekatan tradisional untuk memodernisasi aplikasi tersebut akan membutuhkan lebih dari 30 hari kerja pengembang khusus dan menimbulkan risiko regresi yang signifikan. Faktor-faktor ini tidak dapat diterima mengingat jadwal klien dan kapasitas sprint tim Blue Pearl. Perusahaan beralih ke IBM Bob, lingkungan pengembangan terintegrasi IBM (IDE), dengan tujuan mempercepat modernisasi.

Hasilnya sangat mengesankan: platform tersebut dimodernisasi dalam tiga hari. Bob membantu menyelesaikan 127 panggilan API yang tidak digunakan lagi (dalam basis kode dan ke vendor eksternal) dan mencapai cakupan pengujian sebesar 92% (dari nol pengujian). Bob juga membantu merilis platform memodernisasi ke produksi tanpa masalah penerapan.