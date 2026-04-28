IDE IBM memadatkan modernisasi aplikasi yang memakan waktu satu bulan menjadi proyek tiga hari. Proses ini menghapus 127 panggilan API dan memungkinkan perusahaan konsultan TI ini untuk membangun aplikasi yang diperbarui dan jauh lebih sederhana. Kemudian, aplikasi tersebut diterapkan ke lebih dari 30.000 pengguna dalam waktu singkat.
Catatan editor: IBM Bob kini tersedia secara umum. Postingan ini adalah yang pertama dari serangkaian singkat cerita klien teknis yang membahas bagaimana asisten pengembangan AI IBM membantu memodernisasi basis kode lama, membuat dokumentasi baru, memastikan kepatuhan, dan menyarankan pembaruan keamanan yang penting.
Bagi banyak pengembang,memikirkan modernisasi aplikasi berbasis Java 11 yang berinteraksi langsung dengan klien ke Java 21 membuat mereka merasa cemas. Ditambah dengan tantangan lain seperti API yang sudah tidak digunakan lagi, dependensi usang dengan kerentanan keamanan yang diketahui dan kode yang belum teruji, prospek memodernisasi ini pun terasa menakutkan.
Bagi Blue Pearl, konsultan TI Afrika Selatan dan mitra IBM, pekerjaan tersebut tertahan dalam backlog pengembangan selama bertahun-tahun. Blue App adalah platform pencocokan talenta andalan Blue Pearl, yang mencocokkan sekitar 26.000 konsultan dan pekerja lepas dengan klien perusahaan yang mencakup lembaga keuangan besar, perusahaan teknologi global, dan konsultan terkemuka.
Pendekatan tradisional untuk memodernisasi aplikasi tersebut akan membutuhkan lebih dari 30 hari kerja pengembang khusus dan menimbulkan risiko regresi yang signifikan. Faktor-faktor ini tidak dapat diterima mengingat jadwal klien dan kapasitas sprint tim Blue Pearl. Perusahaan beralih ke IBM Bob, lingkungan pengembangan terintegrasi IBM (IDE), dengan tujuan mempercepat modernisasi.
Hasilnya sangat mengesankan: platform tersebut dimodernisasi dalam tiga hari. Bob membantu menyelesaikan 127 panggilan API yang tidak digunakan lagi (dalam basis kode dan ke vendor eksternal) dan mencapai cakupan pengujian sebesar 92% (dari nol pengujian). Bob juga membantu merilis platform memodernisasi ke produksi tanpa masalah penerapan.
Tugasnya sederhana tetapi kompleks: memodernisasi platform Java yang banyak digunakan tanpa mengganggu alur kerja yang diandalkan oleh klien dan pencari kerja. Yang membuat hal ini menantang adalah kenyataan bahwa sistem lama, yang dikembangkan pada tahun 2020, mengakumulasi utang teknis di seluruh tumpukan.
Utang ini termasuk panggilan API yang sudah usang, lebih dari 50 dependensi yang sudah ketinggalan zaman, beberapa Kerentanan dan Paparan Umum (CVE) yang diketahui, serta tidak adanya cakupan pengujian otomatis yang formal. Yang lebih penting lagi, hal ini mencakup desain infrastruktur yang tidak lagi sesuai dengan persyaratan skala dan keandalan platform. Kode tersebut kacau.
Nilai yang diberikan IBM Bob tidak terbatas pada pembuatan kode saja. Hal ini memberi Blue Pearl cara untuk menggabungkan fase penemuan, perencanaan, dan transformasi pengembangan menjadi satu alur kerja yang teratur.
Basis kode lama kondisinya kacau dan direkayasa berlebihan, dengan banyak panggilan API yang tidak perlu dan postur keamanan yang ketinggalan zaman. Bob mengungkap masalah-masalah itu dengan cepat, kemudian menggabungkan analisisnya dengan panduan modernisasi yang membuat aplikasi yang dihasilkan tidak lagi seperti aplikasi web lama melainkan lebih seperti platform yang lebih lancar dan modern.
Tim Blue Pearl menghabiskan sekitar tiga jam untuk menyusun sebuah prompt yang terperinci. Mereka memberikan diagram arsitektur, informasi alur kerja AWS, definisi titik akhir, dependensi antarlayanan, peta aliran data, serta deskripsi terperinci tentang bagaimana klien dan konsultan menggunakan aplikasi tersebut kepada Bob. Penetapan konteks di awal ini mencakup input dari pelanggan dan pekerja lepas tentang apa yang mereka harapkan dari platform tersebut. Pengaturan yang disiplin itu memainkan peran penting dalam kualitas output.
Dari sana, Bob membuat peta ketergantungan di seluruh basis kode Java, memunculkan panggilan API yang tidak digunakan lagi, menyoroti pustaka yang sudah usang serta mengungkap titik-titik integrasi yang belum pernah didokumentasikan secara resmi. Tim Blue Pearl menerima rekomendasi Bob dan memberi lampu hijau kepadanya untuk memodernisasi kode dan arsitektur:
Platform ini juga direstrukturisasi menjadi layanan gabungan dengan antarmuka yang lebih jelas, yang meningkatkan kemampuan pengujian dan mengurangi radius ledakan perubahan di masa depan.
Arsitektur keamanan dan operasional merupakan bagian dari transformasi yang sama. Blue Pearl memperkuat logika autentikasi dan otorisasi, menstandarisasi validasi dan sanitasi input, memetakan aliran data sensitif, serta memperkenalkan pencatatan terstruktur, hook pelacakan terdistribusi, dan titik akhir pemeriksaan kesehatan.
Bob juga menandai kurangnya observabilitas sebagai risiko arsitektur. Ia merekomendasikan pencatatan JSON terstruktur lintas batas layanan menggunakan Logstash Logback Encoder. Bob juga merekomendasikan penelusuran terdistribusi dengan Micrometer Tracing dan jembatan OpenTelemetry pada titik masuk dan keluar HTTP, panggilan layanan keluar, serta lapisan basis data. Rentang manual ditambahkan pada logika bisnis di tempat-tempat yang diperlukan.
Modernisasi memperkenalkan pencatatan terstruktur dan pelacakan terdistribusi menyeluruh di semua layanan, menggantikan pencarian log manual dengan visibilitas pelacakan penuh dalam hitungan detik. Hal ini juga meningkatkan resolusi bug, kepercayaan penerapan, dan fondasi platform untuk beban kerja AI dan cloud native di masa mendatang.
Basis kode yang telah dimodernisasi ini berhasil melewati pemindaian Semgrep, Snyk dan SonarQube pada percobaan pertama. Dari sisi pelaksanaan, seorang pengembang senior meninjau setiap rekomendasi yang dihasilkan Bob sebelum diimplementasikan, kemudian memvalidasinya melalui pengujian integrasi dan UAT internal. Aplikasi tersebut diterapkan di AWS dan berhasil melewati proses penerapan AWS tanpa masalah. Rekomendasi Bob juga memengaruhi peningkatan di sekitar hosting dan CI/CD.
Hasil utamanya adalah kecepatan: hanya tiga hari, bukan lebih dari 30 hari kerja pengembang, atau pengiriman yang sekitar 90% lebih cepat, untuk mencapai versi Java terbaru. Namun hasil yang lebih penting adalah Blue App muncul dengan fondasi teknis yang kuat untuk produk andalan mereka.
Blue Pearl melaporkan:
Pengoptimalan mesin virtual Java (JVM) juga menghasilkan sekitar 15% peningkatan kinerja.
Kombinasi itu mengubah cerita TCO. Pelaksanaan yang lebih cepat memang membantu, tetapi pelaksanaan yang lebih cepat dengan arsitektur yang terdokumentasi, pengujian formal, batasan layanan yang lebih jelas, dan kemampuan pemantauan yang lebih baik dapat menekan biaya kepemilikan secara berkelanjutan.
Pemetaan ketergantungan saja tampaknya telah mempersingkat apa yang seharusnya memakan waktu beberapa kali sprint pengembang menjadi hanya beberapa jam. Basis pengujian otomatis berarti perbaikan dan pengembangan fitur di masa mendatang dapat divalidasi secara berkelanjutan, bukan hanya mengandalkan keyakinan manual. Lapisan observabilitas memberikan visibilitas kepada tim operasional yang tidak mereka miliki sebelumnya.
Dalam istilah praktis, upaya rekayasa dapat bergeser dari arkeologi kode dan kecemasan regresi menuju pekerjaan produk yang dapat dilihat oleh pengguna.
Dampak bagi pelanggan akhir juga konkret. Blue App digunakan untuk membantu organisasi menemukan talenta dengan menyaring berdasarkan keterampilan, sertifikasi, dan pengalaman, kemudian menampilkan kandidat yang paling sesuai dari basis data konsultan. Setelah penerapan, tidak ada keluhan pelanggan maupun masalah pasca-penerapan, sementara pekerjaan saat ini telah beralih ke peningkatan UI dan penambahan fungsi, bukan pembenahan sistem backend.
Dalam proyek Blue Pearl, IBM Bob tidak menggantikan penilaian teknik. Pola yang berhasil adalah konteks diutamakan, Bob di urutan kedua, dan validasi oleh pengembang senior di urutan ketiga. Model ini berguna bagi manajer produk teknis dan pemimpin tim teknik karena memperlakukan bantuan pengodean AI sebagai akselerator untuk analisis arsitektur, perencanaan modernisasi, transformasi kode, dan pembuatan uji coba. Selain itu, proses ini menjaga akuntabilitas dengan teknisi berpengalaman.
Blue Pearl memandang modernisasi Java ini sebagai yang pertama dari serangkaian peluang yang dipimpin oleh Bob yang terus berkembang.
Yang lebih penting lagi, Blue App sendiri kini lebih mudah untuk diskalakan. Layanannya tidak lagi saling terkait secara ketat, struktur ketergantungan telah dimodernisasi, rangkaian pengujian menyediakan jaring pengaman terhadap regresi, dan lapisan observabilitas memberi tim produksi insight yang lebih baik mengenai perilaku saat runtime. Penghapusan utang teknis memungkinkan pengembang untuk memperluas produk tanpa khawatir akan merusak fungsi apa pun dalam prosesnya.
Dengan memanfaatkan IBM Bob sebagai akselerator modernisasi sekaligus mitra pemrograman yang tepercaya, Blue Pearl berhasil mengubah proses peningkatan versi Java selama sebulan yang berisiko menjadi penerapan produksi tiga hari pada platform yang sudah diandalkan hampir 30.000 pelanggan. Hasilnya adalah aplikasi yang lebih aman, lebih mudah diuji, dan lebih dapat diskalakan bagi para teknisi yang mengelolanya. Hal ini juga menghasilkan pengalaman yang lebih tepercaya bagi klien dan pengguna akhir yang mengandalkannya setiap hari.
