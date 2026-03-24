Agen pengodean AI untuk perusahaan

IBM® Bob mendukung inovasi yang lebih cepat, produktivitas yang lebih tinggi, dan pengembangan aplikasi modern di organisasi Anda.

Demo interaktif

Bangun lebih cepat dengan mitra AI

Lingkungan pengembangan agen merombak cara perusahaan membangun dan memodernisasi perangkat lunak — mengoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, dan verifikasi di seluruh SDLC sehingga tim dapat mengirim lebih cepat, meningkatkan sistem lama secara terus-menerus, dan mempertahankan keamanan dan tata kelola yang dibutuhkan organisasi.

Produktivitas teknik dalam skala besar

Mencapai peningkatan produktivitas 20-80% di seluruh tugas SDLC, dengan penghematan waktu 90% atau lebih untuk pekerjaan berulang.
Percepat time to value

Menyelesaikan pekerjaan teknik yang kompleks 20–40% lebih cepat dan memangkas upaya 50–80% untuk alur kerja terstruktur.
Efisiensi biaya yang dapat diprediksi

Kurangi pengeluaran komputasi AI sebesar ~ 40% dan turunkan biaya per fitur melalui deteksi masalah lebih awal dan lebih sedikit pengerjaan ulang.
Deteksi risiko lebih awal dan lebih sedikit insiden

Tangkap kerentanan lebih awal, kurangi masalah hilir, dan tingkatkan kesiapan audit.

Fitur

Kode, Tanya, Rencanakan, Advanced, Orkestrator

Mode agen Bob memungkinkan tim merencanakan, menuliskan, menerapkan, dan memvalidasi perubahan kompleks di seluruh kode dan sistem—memastikan hasil berkualitas tinggi, tidak hanya menghasilkan kode.

  • Tanya: Pahami konsep atau analisis kode yang ada tanpa membuat perubahan
  • Rencana: Berpikir melalui arsitektur atau membuat rencana teknis sebelum implementasi
  • Kode: Menerapkan fitur, memperbaiki bug, atau membuat peningkatan kode
  • Lanjutan: Akses penuh alat untuk alur kerja pengembangan yang kompleks
  • Orchestrator: Mengoordinasikan tugas kompleks di banyak mode
Antarmuka obrolan mode agen IBM Bob

Memodernisasi lebih cepat, mempertahankan kualitas

Modernisasi menjadi proses yang dapat diprediksi dan bertahap, bukan inisiatif berisiko tinggi. Lingkungan ini mengelola pemfaktoran ulang, transisi kerangka kerja, peningkatan ketergantungan, dan meregenerasi pengujian dengan cara yang melindungi integritas sistem dan memungkinkan kemajuan yang terukur.

  • Pemfaktoran ulang di seluruh repositori, peningkatan ketergantungan, dan migrasi kerangka kerja​

  • Regenerasi pengujian otomatis dan penyelarasan CI​

  • Memungkinkan program modernisasi berjalan secara berkesinambungan—dengan pengurangan risiko yang terukur di setiap langkahnya

Antarmuka perbandingan kode IBM Bob

Shift-left tanpa menambahkan masalah

Bob menyematkan keamanan ke dalam pengembangan sehari-hari dengan analisis real-time dan pemeriksaan otomatis yang mendeteksi kerentanan selama pembuatan kode, bukan sesudahnya.

  • Deteksi dini di IDE dan tinjauan PR​

  • Lebih sedikit insiden dan pengerjaan ulang di hilir​

  • Kepercayaan yang direkayasa melalui batasan otomatis yang dapat diaudit yang disematkan pada saat penulisan

Dasbor temuan IBM Bob dengan editor kode

Pengendalian biaya yang mendorong inovasi

Dengan memilih kemampuan AI yang tepat untuk setiap tugas dan meminimalkan siklus komputasi yang berlebihan, kategori ini menciptakan model biaya yang disiplin untuk pengembangan yang dibantu oleh AI. Para pemimpin mendapatkan atribusi pengeluaran yang lebih jelas dan biaya operasional yang lebih dapat diprediksi.

  • Hasil yang dapat diprediksi dan disiplin biaya melalui pelaksanaan yang sesuai dengan tugas, menggunakan model yang tepat untuk pekerjaan tersebut.​

  • Jalur eksekusi deterministik mengurangi pemborosan dan pengerjaan ulang​​

  • Memungkinkan pengeluaran AI yang dapat diprediksi dengan visibilitas terpusat dan kontrol kebijakan (Bobalytics)​

Dasbor Bobalytics

Contoh penggunaan

IBM Bob mempercepat pengembangan perangkat lunak dengan mengotomatiskan pekerjaan yang kompleks dan memakan waktu—mulai dari membangun fitur baru hingga memodernisasi sistem lama dan memperkuat pengiriman yang aman—sehingga tim mengirimkan perangkat lunak berkualitas tinggi dengan lebih sedikit usaha.
Otomatisasi pengujian & kualitas

Membangun kerangka kerja otomatisasi pengujian yang lengkap dan menghasilkan cakupan pengujian yang komprehensif dengan cepat, meningkatkan kepercayaan diri dalam rilis tanpa memperlambat pengiriman.
Pengembangan fitur

Memahami basis kode yang kompleks lebih cepat dengan insight arsitektur yang memungkinkan tim untuk memberikan fitur baru dengan percaya diri.
Integrasi API & otomatisasi

Buat agen integrasi siap produksi dan server MCP dalam hitungan menit, mempercepat otomatisasi di seluruh alur kerja perusahaan.
Modernisasi aplikasi

Memodernisasi sistem Java, COBOL, RPG, dan mainframe dengan merekayasa balik kode tidak terdokumentasi dan mengeksekusi peningkatan yang divalidasi dalam beberapa hari, bukan berbulan-bulan.
