IBM® Bob mendukung inovasi yang lebih cepat, produktivitas yang lebih tinggi, dan pengembangan aplikasi modern di organisasi Anda.
Lingkungan pengembangan agen merombak cara perusahaan membangun dan memodernisasi perangkat lunak — mengoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, dan verifikasi di seluruh SDLC sehingga tim dapat mengirim lebih cepat, meningkatkan sistem lama secara terus-menerus, dan mempertahankan keamanan dan tata kelola yang dibutuhkan organisasi.
Mencapai peningkatan produktivitas 20-80% di seluruh tugas SDLC, dengan penghematan waktu 90% atau lebih untuk pekerjaan berulang.
Menyelesaikan pekerjaan teknik yang kompleks 20–40% lebih cepat dan memangkas upaya 50–80% untuk alur kerja terstruktur.
Kurangi pengeluaran komputasi AI sebesar ~ 40% dan turunkan biaya per fitur melalui deteksi masalah lebih awal dan lebih sedikit pengerjaan ulang.
Tangkap kerentanan lebih awal, kurangi masalah hilir, dan tingkatkan kesiapan audit.
Mode agen Bob memungkinkan tim merencanakan, menuliskan, menerapkan, dan memvalidasi perubahan kompleks di seluruh kode dan sistem—memastikan hasil berkualitas tinggi, tidak hanya menghasilkan kode.
Modernisasi menjadi proses yang dapat diprediksi dan bertahap, bukan inisiatif berisiko tinggi. Lingkungan ini mengelola pemfaktoran ulang, transisi kerangka kerja, peningkatan ketergantungan, dan meregenerasi pengujian dengan cara yang melindungi integritas sistem dan memungkinkan kemajuan yang terukur.
Pemfaktoran ulang di seluruh repositori, peningkatan ketergantungan, dan migrasi kerangka kerja
Regenerasi pengujian otomatis dan penyelarasan CI
Memungkinkan program modernisasi berjalan secara berkesinambungan—dengan pengurangan risiko yang terukur di setiap langkahnya
Bob menyematkan keamanan ke dalam pengembangan sehari-hari dengan analisis real-time dan pemeriksaan otomatis yang mendeteksi kerentanan selama pembuatan kode, bukan sesudahnya.
Deteksi dini di IDE dan tinjauan PR
Lebih sedikit insiden dan pengerjaan ulang di hilir
Kepercayaan yang direkayasa melalui batasan otomatis yang dapat diaudit yang disematkan pada saat penulisan
Dengan memilih kemampuan AI yang tepat untuk setiap tugas dan meminimalkan siklus komputasi yang berlebihan, kategori ini menciptakan model biaya yang disiplin untuk pengembangan yang dibantu oleh AI. Para pemimpin mendapatkan atribusi pengeluaran yang lebih jelas dan biaya operasional yang lebih dapat diprediksi.
Hasil yang dapat diprediksi dan disiplin biaya melalui pelaksanaan yang sesuai dengan tugas, menggunakan model yang tepat untuk pekerjaan tersebut.
Jalur eksekusi deterministik mengurangi pemborosan dan pengerjaan ulang
Memungkinkan pengeluaran AI yang dapat diprediksi dengan visibilitas terpusat dan kontrol kebijakan (Bobalytics)
IBM Bob mempercepat pengembangan perangkat lunak dengan mengotomatiskan pekerjaan yang kompleks dan memakan waktu—mulai dari membangun fitur baru hingga memodernisasi sistem lama dan memperkuat pengiriman yang aman—sehingga tim mengirimkan perangkat lunak berkualitas tinggi dengan lebih sedikit usaha.
Membangun kerangka kerja otomatisasi pengujian yang lengkap dan menghasilkan cakupan pengujian yang komprehensif dengan cepat, meningkatkan kepercayaan diri dalam rilis tanpa memperlambat pengiriman.
Memahami basis kode yang kompleks lebih cepat dengan insight arsitektur yang memungkinkan tim untuk memberikan fitur baru dengan percaya diri.
Buat agen integrasi siap produksi dan server MCP dalam hitungan menit, mempercepat otomatisasi di seluruh alur kerja perusahaan.
Memodernisasi sistem Java, COBOL, RPG, dan mainframe dengan merekayasa balik kode tidak terdokumentasi dan mengeksekusi peningkatan yang divalidasi dalam beberapa hari, bukan berbulan-bulan.
Artur Skowronski
Kepala Teknik Java & Kotlin
Bob adalah alat pertama dari jenisnya yang menjadikan Jawa sebagai komponen utama. Alat ini bekerja dengan sangat baik dan menangkap maksud modernisasi. ”
Hans Boef
Manajer Konsultan Teknis & Dukungan, Novadoc
Bob menunjukkan tingkat kecerdasan dan pemahaman kontekstual yang melampaui apa pun yang pernah saya lihat di alat lain. ”
Steve Cast
Direktur Praktik, Fresche Solutions
Bob memiliki pagar pengaman bawaan. Alat ini beroperasi dalam mode yang berbeda, memungkinkan Anda untuk menyetujui sarannya sebelum perubahan apa pun dilakukan pada kode sumber Anda. ”